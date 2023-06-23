Жареное мороженое — это интересное угощение, которое понравится сладкоежкам и любителям холодных десертов. Приготовление по силам каждому. Оригинальное лакомство удивит своими вкусовыми качествами и подачей. Обязательно воспользуйтесь подборкой, чтобы удивить и порадовать близких.
Жареное мороженое по тайскому рецепту
Жареное мороженое по тайскому рецепту приготовить в домашних условиях сложнее, чем в оригинале. Для этого нужно специальное приспособление. Однако оригинальный процесс можно организовать дома подручными средствами. Для того чтобы результат был успешным, нужно следовать подробной инструкции, указанной ниже.
Ингредиенты –+1 порц.
- Сливки по вкусу (33% жирности)
- Клубника по вкусу
- Молоко сгущенное по вкусу
- Киви по вкусу
Шаги 40 мин.
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Жареное мороженое готовится очень просто. Для приготовления берем обязательно жирные сливки.
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Тщательно промываем спелые ягоды клубники и киви. Обдираем хвостики. Очищаем киви, отрезаем кусочек. Разминаем ягоды с киви вилкой. Можно обойтись и без киви или заменить бананом.
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В полученную массу наливаем такое же количество жирных сливок. Размешиваем до однородности.
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Добавляем сгущенное молоко “на глаз”. Оно придаст сладость и эластичность десерту. Тщательно вымешиваем.
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Берем пластмассовый поддон и распределяем по нему жидкую смесь.
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Разравниваем и убираем в морозильную камеру на полчаса.
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Подмерзшее мороженое делим на полоски. Вооружившись деревянной лопаткой, начинаем сворачивать.
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Не торопясь, сворачиваем ролл.
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Получается аккуратный ролл.
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Таким образом проделываем со всеми полосками.
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Подаем мороженое, пока оно не стало таять. Приятного аппетита!
Жареное мороженое во фритюре
Жареное мороженое во фритюре представляет собой оригинальный десерт с хрустящей панировкой. Лакомство станет для вас фаворитом с первого укуса. Мороженое можно использовать любое. Все зависит от вкусовых предпочтений. Потрясающий вкус оценит каждый сладкоежка.
Время готовки – 3 ч. 10 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мороженое – по количеству порций.
- Кукурузные хлопья – для панировки.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Масло растительное рафинированное – для обжарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Из любимого мороженого формируем заготовки ложкой. Кладем на плоскую поверхность. Помещаем в морозильную камеру на 1 час.
Шаг 2. Засыпаем в чашу измельчителя кукурузные хлопья. Пробиваем в мелкую крошку.
Шаг 3. Достаем подмороженные заготовки, панируем в измельченных кукурузных хлопьях и морозим в течение часа.
Шаг 4. Взбалтываем до однородности яйцо.
Шаг 5. Достаем заготовки и “купаем” во взбитом яйце. Снова обваливаем в панировке. Еще раз подмораживаем 1 час.
Шаг 6. Раскаливаем растительное масло в сотейнике. Опускаем шарик в кипящее масло и жарим 20 секунд. Кладем жареное мороженое на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.
Шаг 7. Сервируем десерт и поливаем сиропом. Приятного аппетита!
Жареное мороженое в домашних условиях на сковороде
Жареное мороженое в домашних условиях на сковороде готовится элементарно. Процесс занимает не так много времени, как может показаться. Важно хорошо подморозить заготовки, чтобы не испортить привлекательный внешний вид оригинального десерта.
Время готовки – 1 ч. 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 1
Ингредиенты:
- Мороженое – 500 гр.
- Кукурузные хлопья – 150 гр.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Мука – 125 гр.
- Темный шоколад – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кукурузные хлопья измельчаем скалкой и высыпаем в миску. Можно смолоть в блендере или кофемолке. Взбалтываем яйца в другой миске при помощи венчика. В третью насыпаем муку. Мороженое можно использовать любое.
Шаг 2. Ложкой формируем шарики из мороженого. Кладем на плоскую поверхность, застеленную силиконизированным пергаментом и помещаем в морозилку на 45 минут. Затем достаем и погружаем во взбитые яйца. Обваливаем в муке. Снова “купаем” в яйце и обваливаем в кукурузных хлопьях. Подмораживаем 40 минут.
Шаг 3. На раскаленной сковородке прогреваем смесь масел. Каждый шарик обжариваем по одному и с каждой стороны по полминуты. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать излишки масла.
Шаг 4. Сервируем лакомство на красивой тарелке и украшаем по усмотрению.
Шаг 5. Подаем к столу. При желании дополняем сиропами. Приятного аппетита!