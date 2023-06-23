Жареное мороженое — это интересное угощение, которое понравится сладкоежкам и любителям холодных десертов. Приготовление по силам каждому. Оригинальное лакомство удивит своими вкусовыми качествами и подачей. Обязательно воспользуйтесь подборкой, чтобы удивить и порадовать близких.

Жареное мороженое по тайскому рецепту

Жареное мороженое по тайскому рецепту приготовить в домашних условиях сложнее, чем в оригинале. Для этого нужно специальное приспособление. Однако оригинальный процесс можно организовать дома подручными средствами. Для того чтобы результат был успешным, нужно следовать подробной инструкции, указанной ниже.

Ингредиенты –+1 порц.

Сливки по вкусу (33% жирности)

Клубника по вкусу

Молоко сгущенное по вкусу

Киви по вкусу

Шаги 40 мин.

Жареное мороженое готовится очень просто. Для приготовления берем обязательно жирные сливки. Тщательно промываем спелые ягоды клубники и киви. Обдираем хвостики. Очищаем киви, отрезаем кусочек. Разминаем ягоды с киви вилкой. Можно обойтись и без киви или заменить бананом. В полученную массу наливаем такое же количество жирных сливок. Размешиваем до однородности. Добавляем сгущенное молоко “на глаз”. Оно придаст сладость и эластичность десерту. Тщательно вымешиваем. Берем пластмассовый поддон и распределяем по нему жидкую смесь. Разравниваем и убираем в морозильную камеру на полчаса. Подмерзшее мороженое делим на полоски. Вооружившись деревянной лопаткой, начинаем сворачивать. Не торопясь, сворачиваем ролл. Получается аккуратный ролл. Таким образом проделываем со всеми полосками. Подаем мороженое, пока оно не стало таять. Приятного аппетита!

Жареное мороженое во фритюре

Жареное мороженое во фритюре представляет собой оригинальный десерт с хрустящей панировкой. Лакомство станет для вас фаворитом с первого укуса. Мороженое можно использовать любое. Все зависит от вкусовых предпочтений. Потрясающий вкус оценит каждый сладкоежка.

Время готовки – 3 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мороженое – по количеству порций.

Кукурузные хлопья – для панировки.

Яйцо куриное – 1 шт.

Масло растительное рафинированное – для обжарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Из любимого мороженого формируем заготовки ложкой. Кладем на плоскую поверхность. Помещаем в морозильную камеру на 1 час.

Шаг 2. Засыпаем в чашу измельчителя кукурузные хлопья. Пробиваем в мелкую крошку.

Шаг 3. Достаем подмороженные заготовки, панируем в измельченных кукурузных хлопьях и морозим в течение часа.

Шаг 4. Взбалтываем до однородности яйцо.

Шаг 5. Достаем заготовки и “купаем” во взбитом яйце. Снова обваливаем в панировке. Еще раз подмораживаем 1 час.

Шаг 6. Раскаливаем растительное масло в сотейнике. Опускаем шарик в кипящее масло и жарим 20 секунд. Кладем жареное мороженое на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.

Шаг 7. Сервируем десерт и поливаем сиропом. Приятного аппетита!

Жареное мороженое в домашних условиях на сковороде

Жареное мороженое в домашних условиях на сковороде готовится элементарно. Процесс занимает не так много времени, как может показаться. Важно хорошо подморозить заготовки, чтобы не испортить привлекательный внешний вид оригинального десерта.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мороженое – 500 гр.

Кукурузные хлопья – 150 гр.

Яйцо куриное – 2 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – 80 гр.

Мука – 125 гр.

Темный шоколад – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кукурузные хлопья измельчаем скалкой и высыпаем в миску. Можно смолоть в блендере или кофемолке. Взбалтываем яйца в другой миске при помощи венчика. В третью насыпаем муку. Мороженое можно использовать любое.

Шаг 2. Ложкой формируем шарики из мороженого. Кладем на плоскую поверхность, застеленную силиконизированным пергаментом и помещаем в морозилку на 45 минут. Затем достаем и погружаем во взбитые яйца. Обваливаем в муке. Снова “купаем” в яйце и обваливаем в кукурузных хлопьях. Подмораживаем 40 минут.

Шаг 3. На раскаленной сковородке прогреваем смесь масел. Каждый шарик обжариваем по одному и с каждой стороны по полминуты. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать излишки масла.

Шаг 4. Сервируем лакомство на красивой тарелке и украшаем по усмотрению.

Шаг 5. Подаем к столу. При желании дополняем сиропами. Приятного аппетита!