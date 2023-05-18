Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

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Жареные баклажаны с чесноком на сковороде – это простая и вкусная закуска, которая подходит как для домашнего, так и праздничного стола. Аппетитный овощ можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Жареные баклажаны с чесноком кружочками на сковороде

Жареные баклажаны с чесноком кружочками на сковороде очень просто приготовить в домашних условиях. Такое угощение можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельную закуску. Порадуйте себя и близких аппетитным блюдом с помощью нашего проверенного рецепта.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Ингредиенты –+2 порц.

  • Баклажан 1 шт.
  • Чеснок 1 головка
  • Зелень  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Уксус столовый 9% 3 ст.л.
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 40 мин.

  1. Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

    Чтобы порадовать себя жареными баклажанами с чесноком кружочками на сковороде, подготовим необходимые ингредиенты.

  2. Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

    Баклажан хорошо промываем под водой и режем тонкими кружочками.

  3. Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

    Солим овощ и оставляем на 20-30 минут. После промываем под водой. Это уберет лишнюю горечь.

  4. Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

    Промываем и обсушиваем зелень, мелко рубим ее ножом.

  5. Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

    Измельчаем чеснок, перемешиваем его с зеленью и уксусом.

  6. Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

    Обжариваем баклажаны до румянца с обеих сторон. Готовим на разогретом растительном масле.

  7. Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

    Каждый кружок обмазываем смесью из чеснока и зелени.

  8. Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

    Жареные баклажаны с чесноком кружочками на сковороде готовы. Угощайтесь!

Баклажаны с помидорами и чесноком на сковороде

Баклажаны с помидорами и чесноком на сковороде – это яркая и вкусная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола, которую точно стоит взять на заметку. Такое блюдо порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Майонез – 200 гр.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Узнайте, как приготовить баклажаны с помидорами и чесноком на сковороде! Для начала следует промыть баклажаны и нарезать их тонкими кружочками.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 2. Нарезанный овощ солим и оставляем на 20 минут. После баклажаны промываем. Это позволит убрать горечь.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 3. Дальше каждый кружок обваливаем в муке с обеих сторон.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 4. Обжариваем продукт до румянца на сковороде с растительным маслом. Солим по вкусу.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 5. Промываем помидоры и режем их тонкими кружками.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 6. В небольшой миске соединяем майонез с продавленными зубчиками чеснока. Перемешиваем.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 7. Выкладываем обжаренные баклажаны на тарелку. Обмазываем их чесночной заправкой.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 8. Закрываем заправку кружками помидоров.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 9. Баклажаны с помидорами и чесноком на сковороде готовы. Можно пробовать!

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Баклажаны с чесноком, сыром и помидорами на сковороде

Баклажаны с чесноком, сыром и помидорами на сковороде получаются очень сочными и яркими по вкусу. Подавайте аппетитное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Помидоры некрупные – 5 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Майонез – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Побалуйте себя и близких вкусной закуской – баклажанами с чесноком, сыром и помидорами на сковороде. Для этого баклажаны промываем, режем кружками, солим и перчим по вкусу.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 2. Промазываем сковороду растительным маслом. Обжариваем на нем баклажаны до румянца с обеих сторон.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 3. Помидоры промываем и также режем кружочками.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 4. Обжаренные баклажаны промазываем заправкой из майонеза и измельченного чеснока.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 5. Выкладываем сюда кружочки помидоров.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 6. Посыпаем заготовки тертым сыром.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 7. Украшаем листочками зелени.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 8. Баклажаны с чесноком, сыром и помидорами на сковороде готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Жареные баклажаны с чесноком и майонезом

Жареные баклажаны с чесноком и майонезом несложно приготовить в домашних условиях. Такое угощение можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельную закуску. Используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями, чтобы разнообразит меню и порадовать близких.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 210 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Майонез – 30 гр.
  • Укроп – 15 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления жареных баклажанов с чесноком и майонезом подготовим необходимые продукты.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 2. Баклажаны режем тонкими кружками. Присыпаем их солью, оставляем на 10 минут, после промываем под водой. Это уберет лишнюю горечь.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 3. Чеснок и укроп мелко рубим ножом.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем баклажаны до румянца с обеих сторон. Солим по вкусу.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 5. Добавляем укроп и чеснок в майонез. Перчим по вкусу и тщательно перемешиваем.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 6. Обжаренные баклажаны кладем друг на друга, хорошо промазывая майонезным соусом.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 7. Жареные баклажаны с чесноком и майонезом готовы. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Баклажаны с кабачками и чесноком на сковороде

Баклажаны с кабачками и чесноком на сковороде порадуют не только ярким вкусом и ароматом, но и невероятно аппетитным внешним видом. Такое угощение точно разнообразит ваше домашнее меню. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Баклажан – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Цукини – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Майонез – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления баклажанов с кабачками и чесноком на сковороде. Начнем с подготовки овощей. Кабачок промываем и режем тонкими кружками.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 2. Промываем баклажан и разделываем его на кружки.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 3. Так же поступаем и с цукини.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 4. Все три ингредиента складываем в большую миску, солим и оставляем на 20 минут.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 5. После овощные кружки обваливаем в муке.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 6. Дальше овощи жарим в сковороде с растительным маслом.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 7. Готовим до золотистой корочки с обеих сторон.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 8. В глубокой тарелке соединяем майонез и измельченный чеснок. Перемешиваем.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 9. Складываем овощи друг на друга, промазывая майонезом с чесноком. Последним слоем кладем кружочки помидоров.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 10. Баклажаны с кабачками и чесноком на сковороде готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Баклажаны с фаршем и чесноком на сковороде

Баклажаны с фаршем и чесноком на сковороде – это аппетитная и несложная в исполнении закуска для вашего стола. Подавайте как самостоятельное угощение или в качестве гарнира. Ваши близкие останутся довольны. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную идею из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество продуктов для приготовления баклажанов с фаршем и чесноком на сковороде.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 2. Промываем баклажаны и режем их небольшими кубиками.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 3. Выкладываем ингредиент в сковороду с растительным маслом.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 4. Обжариваем овощ до румянца.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 5. В другой сковороде обжариваем мясной фарш и измельченный репчатый лук.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 6. Обе заготовки соединяем в одной сковороде. Солим их, дополняем специями. Продавливаем сюда зубчики чеснока, перемешиваем и готовим еще 10 минут.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 7. Баклажаны с фаршем и чесноком на сковороде готовы. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Вкусная икра из баклажанов на сковороде

Вкусная икра из баклажанов на сковороде порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно просто есть с хлебом или использовать в качестве соуса к мясу или рыбе. Обязательно попробуйте приготовить овощную икру по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 0,5 кг.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Аджика – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление вкусной икры из баклажан на сковороде с нарезки баклажана. Овощ разделываем небольшим кубиком, солим и оставляем на 15 минут.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Баклажаны отжимаем от жидкости и обжариваем на сковороде около 7-8 минут.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 4. Выкладываем сюда лук и морковь. Также добавляем болгарский перец, разделанный тонкой соломкой.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 5. Перемешиваем содержимое и жарим около 5 минут. Добавляем измельченные помидоры, томатную пасту, соль, сахар, аджику и специи.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 6. Выливаем немного горячей воды, перемешиваем и томим 15 минут. В конце добавляем измельченный чеснок.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 7. Жарим массу около двух-трех минут. Выключаем огонь.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 8. Вкусная икра из баклажанов на сковороде готова. Угощайтесь!

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Жареные баклажаны с чесноком в яичном кляре

Жареные баклажаны с чесноком в яичном кляре – это интересная и несложная в исполнении закуска для вашего стола. Подавайте как самостоятельное угощение или в качестве гарнира. Ваши близкие не смогут устоять. Поэтому обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука – 5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Масло растительное для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим овощи для приготовления жареных баклажанов с чесноком в яичном кляре. Также подготовим и остальные продукты.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 2. Баклажаны режем тонкими кружочками.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 3. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, взбалтываем их вилкой до однородности.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 4. Отмеряем необходимое количество муки, перемешиваем ее с солью и специями. Высыпаем в яичную смесь и замешиваем однородный кляр.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 5. Погружаем баклажаны в кляр и перекладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до яркой румяной корочки.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 6. Измельчаем чеснок любым удобным способом и посыпаем им баклажаны перед подачей.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 7. Жареные баклажаны с чесноком в яичном кляре готовы. Скорее пробуйте!

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Жареные баклажаны с курицей и чесноком

Жареные баклажаны с курицей и чесноком получаются очень сытными, сочными и яркими по вкусу. Подавайте аппетитное угощение к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 900 гр.
  • Филе куриное – 0,6 кг.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Перец болгарский – 1,5 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло кунжутное – 1 ст.л.
  • Соус чили сладкий – 2 ч.л.
  • Чабер сухой – 0,5 ч.л.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Крахмал – для панировки.
  • Бульон – 150 мл.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить жареные баклажаны с курицей и чесноком следуйте простым шагам нашего рецепта. Первым делом промываем куриное филе и нарезаем некрупной соломкой. Солим, перчим продукт, дополняем соусом чили, чабером, кунжутным маслом и куриным яйцом. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 2. Баклажаны и болгарские перцы также режем соломкой.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 3. Делим на тонкие пластинки чеснок. Зелень нужна для подачи, измельчаем ее.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 4. Панируем баклажаны в крахмале, обжариваем их на масле до румяной корочки. После продукт кладем на салфетку, чтобы удалить лишний жир. Отдельно обжариваем болгарский перец.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 5. Обжариваем курицу до румянца, дополнив соевым соусом, чесноком, сахаром.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 6. Выливаем сюда бульон, вмешиваем овощи и томим до испарения влаги.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 7. Жареные баклажаны с курицей и чесноком готовы. Раскладывайте по тарелкам, украшайте зеленью и подавайте к столу!

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Баклажаны с чесноком и сметаной на сковороде

Баклажаны с чесноком и сметаной на сковороде очень просто приготовить в домашних условиях. Такое угощение порадует своим ярким вкусом и сочностью Подавайте как самостоятельную закуску. Порадуйте себя и близких аппетитным блюдом с помощью нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Баклажан – 1 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук зеленый – для подачи.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки баклажанов с чесноком и сметаной на сковороде подготовим необходимые ингредиенты.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 2. Нарезаем баклажан небольшими кубиками. Если хотите убрать горечь овоща, залейте его соленой водой на 30 минут и после промойте.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 3. Мелко нарезаем репчатый лук.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 4. Обжариваем его на растительном масле до румянца.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 5. В другую сковороду кладем баклажаны, солим и перчим их.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 6. Обжариваем их на растительном масле до румянца.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 7. Мелко рубим зубчики чеснока и зеленый лук.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 8. Выкладываем к баклажанам обжаренный лук, перемешиваем.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 9. Отправляем сюда половину измельченного чеснока.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 10. Добавляем сметану и перемешиваем. Готовим еще минуту-две.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 11. Выкладываем оставшийся чеснок. Перемешиваем, готовим пару минут и убираем с огня.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

Шаг 12. Баклажаны с чесноком и сметаной на сковороде готовы. Украшайте зеленым луком и подавайте к столу.

Жареные баклажаны с чесноком на сковороде

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