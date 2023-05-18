Жареные баклажаны с чесноком на сковороде – это простая и вкусная закуска, которая подходит как для домашнего, так и праздничного стола. Аппетитный овощ можно приготовить разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Жареные баклажаны с чесноком кружочками на сковороде

Жареные баклажаны с чесноком кружочками на сковороде очень просто приготовить в домашних условиях. Такое угощение можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельную закуску. Порадуйте себя и близких аппетитным блюдом с помощью нашего проверенного рецепта.

Ингредиенты –+2 порц.

Баклажан 1 шт.

Чеснок 1 головка

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Уксус столовый 9% 3 ст.л.

Масло растительное для жарки

Шаги 40 мин.

Чтобы порадовать себя жареными баклажанами с чесноком кружочками на сковороде, подготовим необходимые ингредиенты. Баклажан хорошо промываем под водой и режем тонкими кружочками. Солим овощ и оставляем на 20-30 минут. После промываем под водой. Это уберет лишнюю горечь. Промываем и обсушиваем зелень, мелко рубим ее ножом. Измельчаем чеснок, перемешиваем его с зеленью и уксусом. Обжариваем баклажаны до румянца с обеих сторон. Готовим на разогретом растительном масле. Каждый кружок обмазываем смесью из чеснока и зелени. Жареные баклажаны с чесноком кружочками на сковороде готовы. Угощайтесь!

Баклажаны с помидорами и чесноком на сковороде

Баклажаны с помидорами и чесноком на сковороде – это яркая и вкусная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола, которую точно стоит взять на заметку. Такое блюдо порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Майонез – 200 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Узнайте, как приготовить баклажаны с помидорами и чесноком на сковороде! Для начала следует промыть баклажаны и нарезать их тонкими кружочками.

Шаг 2. Нарезанный овощ солим и оставляем на 20 минут. После баклажаны промываем. Это позволит убрать горечь.

Шаг 3. Дальше каждый кружок обваливаем в муке с обеих сторон.

Шаг 4. Обжариваем продукт до румянца на сковороде с растительным маслом. Солим по вкусу.

Шаг 5. Промываем помидоры и режем их тонкими кружками.

Шаг 6. В небольшой миске соединяем майонез с продавленными зубчиками чеснока. Перемешиваем.

Шаг 7. Выкладываем обжаренные баклажаны на тарелку. Обмазываем их чесночной заправкой.

Шаг 8. Закрываем заправку кружками помидоров.

Шаг 9. Баклажаны с помидорами и чесноком на сковороде готовы. Можно пробовать!

Баклажаны с чесноком, сыром и помидорами на сковороде

Баклажаны с чесноком, сыром и помидорами на сковороде получаются очень сочными и яркими по вкусу. Подавайте аппетитное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Помидоры некрупные – 5 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Сыр твердый – 50 гр.

Майонез – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Побалуйте себя и близких вкусной закуской – баклажанами с чесноком, сыром и помидорами на сковороде. Для этого баклажаны промываем, режем кружками, солим и перчим по вкусу.

Шаг 2. Промазываем сковороду растительным маслом. Обжариваем на нем баклажаны до румянца с обеих сторон.

Шаг 3. Помидоры промываем и также режем кружочками.

Шаг 4. Обжаренные баклажаны промазываем заправкой из майонеза и измельченного чеснока.

Шаг 5. Выкладываем сюда кружочки помидоров.

Шаг 6. Посыпаем заготовки тертым сыром.

Шаг 7. Украшаем листочками зелени.

Шаг 8. Баклажаны с чесноком, сыром и помидорами на сковороде готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Жареные баклажаны с чесноком и майонезом

Жареные баклажаны с чесноком и майонезом несложно приготовить в домашних условиях. Такое угощение можно подавать в качестве гарнира или как самостоятельную закуску. Используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями, чтобы разнообразит меню и порадовать близких.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – 210 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Майонез – 30 гр.

Укроп – 15 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления жареных баклажанов с чесноком и майонезом подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Баклажаны режем тонкими кружками. Присыпаем их солью, оставляем на 10 минут, после промываем под водой. Это уберет лишнюю горечь.

Шаг 3. Чеснок и укроп мелко рубим ножом.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем баклажаны до румянца с обеих сторон. Солим по вкусу.

Шаг 5. Добавляем укроп и чеснок в майонез. Перчим по вкусу и тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Обжаренные баклажаны кладем друг на друга, хорошо промазывая майонезным соусом.

Шаг 7. Жареные баклажаны с чесноком и майонезом готовы. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Баклажаны с кабачками и чесноком на сковороде

Баклажаны с кабачками и чесноком на сковороде порадуют не только ярким вкусом и ароматом, но и невероятно аппетитным внешним видом. Такое угощение точно разнообразит ваше домашнее меню. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Цукини – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Майонез – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления баклажанов с кабачками и чесноком на сковороде. Начнем с подготовки овощей. Кабачок промываем и режем тонкими кружками.

Шаг 2. Промываем баклажан и разделываем его на кружки.

Шаг 3. Так же поступаем и с цукини.

Шаг 4. Все три ингредиента складываем в большую миску, солим и оставляем на 20 минут.

Шаг 5. После овощные кружки обваливаем в муке.

Шаг 6. Дальше овощи жарим в сковороде с растительным маслом.

Шаг 7. Готовим до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 8. В глубокой тарелке соединяем майонез и измельченный чеснок. Перемешиваем.

Шаг 9. Складываем овощи друг на друга, промазывая майонезом с чесноком. Последним слоем кладем кружочки помидоров.

Шаг 10. Баклажаны с кабачками и чесноком на сковороде готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу.

Баклажаны с фаршем и чесноком на сковороде

Баклажаны с фаршем и чесноком на сковороде – это аппетитная и несложная в исполнении закуска для вашего стола. Подавайте как самостоятельное угощение или в качестве гарнира. Ваши близкие останутся довольны. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную идею из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Фарш мясной – 300 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество продуктов для приготовления баклажанов с фаршем и чесноком на сковороде.

Шаг 2. Промываем баклажаны и режем их небольшими кубиками.

Шаг 3. Выкладываем ингредиент в сковороду с растительным маслом.

Шаг 4. Обжариваем овощ до румянца.

Шаг 5. В другой сковороде обжариваем мясной фарш и измельченный репчатый лук.

Шаг 6. Обе заготовки соединяем в одной сковороде. Солим их, дополняем специями. Продавливаем сюда зубчики чеснока, перемешиваем и готовим еще 10 минут.

Шаг 7. Баклажаны с фаршем и чесноком на сковороде готовы. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу.

Вкусная икра из баклажанов на сковороде

Вкусная икра из баклажанов на сковороде порадует нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно просто есть с хлебом или использовать в качестве соуса к мясу или рыбе. Обязательно попробуйте приготовить овощную икру по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Баклажаны – 0,5 кг.

Перец болгарский – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар – 2 ч.л.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Аджика – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление вкусной икры из баклажан на сковороде с нарезки баклажана. Овощ разделываем небольшим кубиком, солим и оставляем на 15 минут.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Баклажаны отжимаем от жидкости и обжариваем на сковороде около 7-8 минут.

Шаг 4. Выкладываем сюда лук и морковь. Также добавляем болгарский перец, разделанный тонкой соломкой.

Шаг 5. Перемешиваем содержимое и жарим около 5 минут. Добавляем измельченные помидоры, томатную пасту, соль, сахар, аджику и специи.

Шаг 6. Выливаем немного горячей воды, перемешиваем и томим 15 минут. В конце добавляем измельченный чеснок.

Шаг 7. Жарим массу около двух-трех минут. Выключаем огонь.

Шаг 8. Вкусная икра из баклажанов на сковороде готова. Угощайтесь!

Жареные баклажаны с чесноком в яичном кляре

Жареные баклажаны с чесноком в яичном кляре – это интересная и несложная в исполнении закуска для вашего стола. Подавайте как самостоятельное угощение или в качестве гарнира. Ваши близкие не смогут устоять. Поэтому обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Чеснок – 4 зубчика.

Масло растительное для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим овощи для приготовления жареных баклажанов с чесноком в яичном кляре. Также подготовим и остальные продукты.

Шаг 2. Баклажаны режем тонкими кружочками.

Шаг 3. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, взбалтываем их вилкой до однородности.

Шаг 4. Отмеряем необходимое количество муки, перемешиваем ее с солью и специями. Высыпаем в яичную смесь и замешиваем однородный кляр.

Шаг 5. Погружаем баклажаны в кляр и перекладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до яркой румяной корочки.

Шаг 6. Измельчаем чеснок любым удобным способом и посыпаем им баклажаны перед подачей.

Шаг 7. Жареные баклажаны с чесноком в яичном кляре готовы. Скорее пробуйте!

Жареные баклажаны с курицей и чесноком

Жареные баклажаны с курицей и чесноком получаются очень сытными, сочными и яркими по вкусу. Подавайте аппетитное угощение к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 900 гр.

Филе куриное – 0,6 кг.

Чеснок – 3 зубчика.

Перец болгарский – 1,5 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло кунжутное – 1 ст.л.

Соус чили сладкий – 2 ч.л.

Чабер сухой – 0,5 ч.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Крахмал – для панировки.

Бульон – 150 мл.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить жареные баклажаны с курицей и чесноком следуйте простым шагам нашего рецепта. Первым делом промываем куриное филе и нарезаем некрупной соломкой. Солим, перчим продукт, дополняем соусом чили, чабером, кунжутным маслом и куриным яйцом. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.

Шаг 2. Баклажаны и болгарские перцы также режем соломкой.

Шаг 3. Делим на тонкие пластинки чеснок. Зелень нужна для подачи, измельчаем ее.

Шаг 4. Панируем баклажаны в крахмале, обжариваем их на масле до румяной корочки. После продукт кладем на салфетку, чтобы удалить лишний жир. Отдельно обжариваем болгарский перец.

Шаг 5. Обжариваем курицу до румянца, дополнив соевым соусом, чесноком, сахаром.

Шаг 6. Выливаем сюда бульон, вмешиваем овощи и томим до испарения влаги.

Шаг 7. Жареные баклажаны с курицей и чесноком готовы. Раскладывайте по тарелкам, украшайте зеленью и подавайте к столу!

Баклажаны с чесноком и сметаной на сковороде

Баклажаны с чесноком и сметаной на сковороде очень просто приготовить в домашних условиях. Такое угощение порадует своим ярким вкусом и сочностью Подавайте как самостоятельную закуску. Порадуйте себя и близких аппетитным блюдом с помощью нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук зеленый – для подачи.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки баклажанов с чесноком и сметаной на сковороде подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Нарезаем баклажан небольшими кубиками. Если хотите убрать горечь овоща, залейте его соленой водой на 30 минут и после промойте.

Шаг 3. Мелко нарезаем репчатый лук.

Шаг 4. Обжариваем его на растительном масле до румянца.

Шаг 5. В другую сковороду кладем баклажаны, солим и перчим их.

Шаг 6. Обжариваем их на растительном масле до румянца.

Шаг 7. Мелко рубим зубчики чеснока и зеленый лук.

Шаг 8. Выкладываем к баклажанам обжаренный лук, перемешиваем.

Шаг 9. Отправляем сюда половину измельченного чеснока.

Шаг 10. Добавляем сметану и перемешиваем. Готовим еще минуту-две.

Шаг 11. Выкладываем оставшийся чеснок. Перемешиваем, готовим пару минут и убираем с огня.

Шаг 12. Баклажаны с чесноком и сметаной на сковороде готовы. Украшайте зеленым луком и подавайте к столу.