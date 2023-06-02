Жареные грибы на зиму в банках

По
Admin
-
0
43

Жареные грибы на зиму в банках – это интересная кулинарная идея, которая точно разнообразит меню домашних заготовок. Готовое угощение никого не оставит равнодушным. Его можно подавать в качестве отдельной закуски или использовать в приготовлении других блюд. Берите на заметку подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Жареные грибы в банках на зиму

Жареные грибы в банках на зиму – это интересная заготовка, которая порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Готовый продукт можно подавать к столу с горячим гарниром, отварным картофелем и запеченными овощами. Берите на заметку проверенный рецепт!

Жареные грибы на зиму в банках

Ингредиенты –+1 л.

  • Грибы 1 кг
  • Жир свиной 400 гр. (топленого)
  • Соль 1 ч.л.

Шаги 60 мин.

  1. Жареные грибы на зиму в банках

    Заготовим жареные грибы в банках на зиму. Можно использовать замороженные или свежие грибы. Если используйте второй вариант, то грибы предварительно очищаем и промываем.

  2. Жареные грибы на зиму в банках

    Грибы выкладываем на дуршлаг, чтобы удалить всю воду. Отмеряем нужное количество жира.

  3. Жареные грибы на зиму в банках

    Растапливаем жир в казане или глубокой сковороде.

  4. Жареные грибы на зиму в банках

    Опускаем сюда обсушенные грибы и обжариваем до полной готовности. Добавляем соль. Жир должен полностью растаять.

  5. Жареные грибы на зиму в банках

    Раскладываем угощение по стерилизованным банкам.

  6. Жареные грибы на зиму в банках

    Закрываем крышками и убираем в холодильник для застывания жира. После можно хранить в любом прохладном месте.

  7. Жареные грибы на зиму в банках

    Жареные грибы в банках на зиму готовы!

Жареные маслята на зиму

Жареные маслята на зиму порадуют вас интересным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой продукт можно подавать к столу в качестве холодной закуски или использовать в приготовлении питательных салатов. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт и удивляйте ваших родных.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Грибы маслята – 1 кг.
  • Масло растительное – 0,5 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Эссенция уксусная 70% – по вкусу.
  • Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем грибы для заготовки жареных маслят на зиму.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 2. Хорошо очищаем грибы и промываем под водой. Крупные маслята разрезаем на части.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 3. Выкладываем продукт на сковороду и заливаем половиной стакана воды. Жарим до испарения влаги.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 4. Вливаем часть растительного масла. Немного масла оставляем для добавления в банки.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 5. Грибы посыпаем солью и перемешиваем.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 6. Жарим до полной готовности и испарения влаги.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 7. В конце обжарки вливаем уксусную эссенцию.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 8. Разливаем грибы по стерилизованным банкам.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 9. Вливаем в наполненные банки растительное масло до самого горлышка. Закатываем ключом.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 10. Жареные маслята на зиму готовы. Остужайте и уносите на хранение.

Жареные грибы на зиму в банках

Жареные белые грибы в банках на зиму

Жареные белые грибы в банках на зиму – это сочная, аппетитная и ароматная закуска для вашего стола. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы белые – 2 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки жареных белых грибов в банках на зиму. Отмеряем нужное количество грибов.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 2. Белые грибы перебираем и очищаем. Более крупные можно разрезать на части. Промываем под водой.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 3. Кладем грибы в кастрюлю и заливаем их водой. Доводим до кипения и варим 15 минут, обязательно убирая пену.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 4. В это время можно подготовить банки. Их стерилизуем любым удобным способом, кипятим крышки.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 5. Грибы отбрасываем на дуршлаг и выкладываем в сковороду с растительным маслом. Солим и обжариваем около 30 минут на умеренном огне, прикрыв крышкой. Дальше крышку убираем и подрумяниваем продукт в течение 15 минут.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 6. Раскладываем грибную заготовку по банкам, заливаем остатками горячего масла в сковороде. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 7. Жареные белые грибы в банках на зиму готовы!

Жареные грибы на зиму в банках

Жареные шампиньоны на зиму

Жареные шампиньоны на зиму – это аппетитное и невероятно вкусное угощение, которое точно разнообразит домашний стол. Готовый продукт можно подавать как отдельную закуску или вместе с горячими блюдами. Обязательно попробуйте приготовить по нашей пошаговой идее.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Грибы шампиньоны – 1 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот как заготовить жареные шампиньоны на зиму. Отмерим необходимое количество грибов.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 2. Хорошо очищаем и промываем шампиньоны. Даем им обсохнуть.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 3. Растапливаем сливочное масло в сковороде.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 4. Промытые и обсушенные шампиньоны разделываем на части.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 5. Выкладываем грибы в масло, обжариваем их до яркого румянца в течение 20-40 минут. Солим по вкусу.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 6. Выкладываем грибы в стерилизованную банку и заливаем растопленным сливочным маслом. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 7. Жареные шампиньоны на зиму готовы. Можно убирать на хранение!

Жареные грибы на зиму в банках

Жареные грибы с луком на зиму

Жареные грибы с луком на зиму получаются невероятно сочными и интересными по вкусу. Подавайте угощение с горячим гарниром или просто ешьте с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

  • Грибы – 1,2 кг.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки жареных грибов с луком на зиму.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 2. Очищаем и промываем грибы.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 3. Дальше продукт разделываем на небольшие части.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, который предварительно очищаем от шелухи.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 5. Обжариваем лук с грибами на растительном масле около 15 минут на умеренном огне. Солим по вкусу.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. До горлышка банки выливаем раскаленное растительное масло.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 7. Стерилизуем заготовки в кастрюле с кипящей водой. Пол-литровые банки стерилизуем 20 минут, литровые – 30 минут. Затем закрываем их крышками.

Жареные грибы на зиму в банках

Шаг 8. Жареные грибы с луком на зиму готовы. Уносите на хранение.

Жареные грибы на зиму в банках

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА