Жареные грибы на зиму в банках – это интересная кулинарная идея, которая точно разнообразит меню домашних заготовок. Готовое угощение никого не оставит равнодушным. Его можно подавать в качестве отдельной закуски или использовать в приготовлении других блюд. Берите на заметку подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Жареные грибы в банках на зиму

Жареные грибы в банках на зиму – это интересная заготовка, которая порадует насыщенным вкусом и аппетитным видом. Готовый продукт можно подавать к столу с горячим гарниром, отварным картофелем и запеченными овощами. Берите на заметку проверенный рецепт!

Ингредиенты –+1 л.

Грибы 1 кг

Жир свиной 400 гр. (топленого)

Соль 1 ч.л.

Шаги 60 мин.

Заготовим жареные грибы в банках на зиму. Можно использовать замороженные или свежие грибы. Если используйте второй вариант, то грибы предварительно очищаем и промываем. Грибы выкладываем на дуршлаг, чтобы удалить всю воду. Отмеряем нужное количество жира. Растапливаем жир в казане или глубокой сковороде. Опускаем сюда обсушенные грибы и обжариваем до полной готовности. Добавляем соль. Жир должен полностью растаять. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. Закрываем крышками и убираем в холодильник для застывания жира. После можно хранить в любом прохладном месте. Жареные грибы в банках на зиму готовы!

Жареные маслята на зиму

Жареные маслята на зиму порадуют вас интересным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой продукт можно подавать к столу в качестве холодной закуски или использовать в приготовлении питательных салатов. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт и удивляйте ваших родных.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Грибы маслята – 1 кг.

Масло растительное – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Эссенция уксусная 70% – по вкусу.

Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем грибы для заготовки жареных маслят на зиму.

Шаг 2. Хорошо очищаем грибы и промываем под водой. Крупные маслята разрезаем на части.

Шаг 3. Выкладываем продукт на сковороду и заливаем половиной стакана воды. Жарим до испарения влаги.

Шаг 4. Вливаем часть растительного масла. Немного масла оставляем для добавления в банки.

Шаг 5. Грибы посыпаем солью и перемешиваем.

Шаг 6. Жарим до полной готовности и испарения влаги.

Шаг 7. В конце обжарки вливаем уксусную эссенцию.

Шаг 8. Разливаем грибы по стерилизованным банкам.

Шаг 9. Вливаем в наполненные банки растительное масло до самого горлышка. Закатываем ключом.

Шаг 10. Жареные маслята на зиму готовы. Остужайте и уносите на хранение.

Жареные белые грибы в банках на зиму

Жареные белые грибы в банках на зиму – это сочная, аппетитная и ароматная закуска для вашего стола. Заготовленные грибы разнообразят ваш домашний или праздничный стол. Для приготовления на длительное хранение обязательно используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Грибы белые – 2 кг.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки жареных белых грибов в банках на зиму. Отмеряем нужное количество грибов.

Шаг 2. Белые грибы перебираем и очищаем. Более крупные можно разрезать на части. Промываем под водой.

Шаг 3. Кладем грибы в кастрюлю и заливаем их водой. Доводим до кипения и варим 15 минут, обязательно убирая пену.

Шаг 4. В это время можно подготовить банки. Их стерилизуем любым удобным способом, кипятим крышки.

Шаг 5. Грибы отбрасываем на дуршлаг и выкладываем в сковороду с растительным маслом. Солим и обжариваем около 30 минут на умеренном огне, прикрыв крышкой. Дальше крышку убираем и подрумяниваем продукт в течение 15 минут.

Шаг 6. Раскладываем грибную заготовку по банкам, заливаем остатками горячего масла в сковороде. Закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и даем полностью остыть.

Шаг 7. Жареные белые грибы в банках на зиму готовы!

Жареные шампиньоны на зиму

Жареные шампиньоны на зиму – это аппетитное и невероятно вкусное угощение, которое точно разнообразит домашний стол. Готовый продукт можно подавать как отдельную закуску или вместе с горячими блюдами. Обязательно попробуйте приготовить по нашей пошаговой идее.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 1 кг.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот как заготовить жареные шампиньоны на зиму. Отмерим необходимое количество грибов.

Шаг 2. Хорошо очищаем и промываем шампиньоны. Даем им обсохнуть.

Шаг 3. Растапливаем сливочное масло в сковороде.

Шаг 4. Промытые и обсушенные шампиньоны разделываем на части.

Шаг 5. Выкладываем грибы в масло, обжариваем их до яркого румянца в течение 20-40 минут. Солим по вкусу.

Шаг 6. Выкладываем грибы в стерилизованную банку и заливаем растопленным сливочным маслом. Закрываем крышками и даем полностью остыть.

Шаг 7. Жареные шампиньоны на зиму готовы. Можно убирать на хранение!

Жареные грибы с луком на зиму

Жареные грибы с луком на зиму получаются невероятно сочными и интересными по вкусу. Подавайте угощение с горячим гарниром или просто ешьте с хлебом. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Грибы – 1,2 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки жареных грибов с луком на зиму.

Шаг 2. Очищаем и промываем грибы.

Шаг 3. Дальше продукт разделываем на небольшие части.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, который предварительно очищаем от шелухи.

Шаг 5. Обжариваем лук с грибами на растительном масле около 15 минут на умеренном огне. Солим по вкусу.

Шаг 6. Раскладываем угощение по стерилизованным банкам. До горлышка банки выливаем раскаленное растительное масло.

Шаг 7. Стерилизуем заготовки в кастрюле с кипящей водой. Пол-литровые банки стерилизуем 20 минут, литровые – 30 минут. Затем закрываем их крышками.

Шаг 8. Жареные грибы с луком на зиму готовы. Уносите на хранение.