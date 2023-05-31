Жареные кабачки на зиму

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Жареные кабачки на зиму — это находка для любителей пикантных закусок и занятых людей. Блюда выглядят презентабельно и уместны для любых случаев. Если не знаете, куда деть кабачковый урожай, обязательно воспользуйтесь шикарной подборкой. Друзья и близкие будут в восторге от изумительных угощений. Ароматные заготовки исчезают очень быстро, а иногда не доживают до зимы. Насколько это вкусно, не передать словами.

Жареные кабачки с чесноком на зиму

Жареные кабачки с чесноком на зиму станут вашей любимой закуской. Бюджетная закатка готовится очень просто и доставляет массу удовольствий. Все, кто пробуют заготовку впервые, остаются под ярким впечатлением. Несмотря на то, что используются недорогие продукты, угощение выглядит по-богатому и украсит собой любое мероприятие.

Жареные кабачки на зиму

Ингредиенты –+1 порц.

  • Кабачок 2 кг
  • Лук репчатый 3 шт.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное 1 ст.
  • Чеснок 1 головка
  • Соль  по вкусу
  • Уксус столовый 9% 2 ст.л.
  • Зелень  по вкусу

Шаги 120 мин.

  1. Жареные кабачки на зиму

    Чтобы приготовить жареные кабачки на зиму, промываем плоды и отрезаем кончики.

  2. Жареные кабачки на зиму

    Делим овощи на кружочки не более 1 сантиметра толщиной.

  3. Жареные кабачки на зиму

    Раскаливаем сковороду и вливаем растительное масло. В раскаленной сковородке размещаем кабачковые кружочки.

  4. Жареные кабачки на зиму

    Обжариваем с двух сторон до румяности.

  5. Жареные кабачки на зиму

    Обжаренные кабачки перекладываем в посуду. Таким образом, поступаем со всеми кабачками.

  6. Жареные кабачки на зиму

    Очищенный лук измельчаем. Когда все кабачки поджарены, доливаем в сковородку растительное масло и припускаем лук.

  7. Жареные кабачки на зиму

    Вымытую зелень и очищенный чеснок мелко рубим.

  8. Жареные кабачки на зиму

    Сдабриваем кабачки припущенным луком и рублеными компонентами. Приправляем уксусом. Солим и перчим. Аккуратно вымешиваем.

  9. Жареные кабачки на зиму

    Промытые с содой и простерилизованные банки наполняем закуской, плотно укладывая.

  10. Жареные кабачки на зиму

    Дно кастрюли застилаем ветошью. Размещаем баночку, прикрыв стерильной крышкой. Доливаем воду до плечиков банки. Стерилизуем 40 минут.

  11. Жареные кабачки на зиму

    Вооружившись ключом, закатываем закуску, остужаем в перевернутом состоянии под шубой из одеял. После остывания перемещаем на хранение кабачковую закуску. Приятного аппетита!

Кабачки, жаренные кружочками на зиму в банках

Кабачки, жаренные кружочками на зиму в банках – незаменимая закуска к отварному картофелю. Блюдо обладает богатым вкусом и восхитительным ароматом. Закрутку можно использовать для приготовления бутербродов или начинки для пиццы. Воплотить в жизнь ароматные кабачки без труда смогут все.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00мин.

Порции – 1,2 л.

Ингредиенты:

На три 400 граммовых баночки:

  • Кабачки – 1,5-1,7 кг.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Масло растительное – 100-120 мл.
  • Чеснок – 4-5 зубчиков.
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 3-4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем молодые кабачки и другие ингредиенты.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 2. Сполоснув кабачки, отрубаем плодоножки и нарезаем плоды кружочками толщиной 2,5 сантиметра.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 3. В раскаленной сковородке прогреваем растительное масло и выгружаем нарезанные кабачковые кружочки.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 4. Обжариваем с двух сторон до приятной золотистости, регулируя пламя и проверяя, чтобы овощи не подгорели.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 5. Остужаем кабачковую обжарку.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 6. Очищаем чеснок и измельчаем, пропустив через чеснокодавилку или порубив ножом.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 7. Промытую петрушку и укроп измельчаем.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 8. В простерилизованные банки выливаем растительное масло и уксус. Кладем зелень и чеснок. Сыплем соль.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 9. Далее плотно набиваем банки обжаренными овощами.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 10. Дно кастрюли для стерилизации застилаем тряпочкой, прижимаем банками, прикрываем прокипяченными крышками. Заливаем водой так, чтобы уровень жидкости доходил до плечиков банок, и кипятим 25-40 минут в зависимости от объема емкостей.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 11. Горячие банки аккуратно завинчиваем. Охлаждаем под одеялами. Переносим на хранение. Приятного аппетита!

Жареные кабачки на зиму

Жареные кабачки без стерилизации на зиму

Жареные кабачки без стерилизации на зиму представляют собой необыкновенно ароматное угощение, которое прекрасно выглядит и на праздничном столе, и в обычный день. Чеснок гармонично сочетается с кабачками. А его количество варьируется по усмотрению. Пользуйтесь рецептом, вам точно будет по душе!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 кг.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Черный перец молотый – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 5 ст.л.
  • Чеснок – 3-4 головки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для душистой закрутки. Используем молодые крепкие овощи, чтобы внутри не было крупных жестких семян, а закуска получилась нежной.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 2. Рубленый или давленый чеснок соединяем с солью, перчим и солодим. Заливаем уксусной кислотой и размешиваем.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 3. Чистые кабачки нарезаем не слишком толстыми кружочками, чтобы при жарке сохранить целостность овощей.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 4. На прогретой с растительным маслом сковороде размещаем кабачковые кружочки.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 5. Обжариваем овощи с двух сторон до румяности, отрегулировав пламя на уровне чуть ниже среднего.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 6. Обжаренные кабачки окунаем в приготовленный пикантный соус, чтобы овощи хорошо пропитались.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 7. Небольшие баночки промываем и стерилизуем. Наполняем ароматными кабачками, как можно плотнее. Сверху распределяем остатки чесночной заливки. Каждый слой поливаем растительным маслом или раскаливаем масло и заливаем им кабачки в самом конце.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 8. Масло должно покрывать закуску полностью. Закупориваем простерилизованными крышками.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 9. Переносим консервацию в прохладное помещение или размещаем в холодильнике. Подаем с любимыми блюдами. Приятного аппетита!

Жареные кабачки на зиму

Жареные кабачки с помидорами на зиму

Жареные кабачки с помидорами на зиму применяют как закуску или гарнир к основным блюдам. Кабачки изумительно сочетаются с томатами и обязательно понравятся любителям овощей. Салат хорошо дополняет и мясные, и рыбные блюда. Консервация займет чуть больше получаса.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Кабачки – 360 гр.
  • Помидоры – 240 гр.
  • Черный перец молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем спелые плоды и детально промываем каждый экземпляр. Обтираем насухо.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 2. Промываем стеклянные емкости и крышки. Даем влаге стечь и размещаем в духовом шкафу. Включаем 120° и прогреваем 15 минут.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 3. Чистые кабачки нарезаем кубиками или так, как нравится.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 4. Повторяем те же действия с помидорами, удалив плодоножки.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 5. Очищенные чесночные зубчики нарезаем ломтиками.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 6. На прогретой с растительным маслом сковороде пассеруем кабачковую нарезку.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 7. Забрасываем остальные овощи. Солим и перчим.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 8. Слегка перемешивая, чтобы не повредить целостность и овощи не превратились бы в кашу, пассеруем 7 минут.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 9. Горячей обжаркой наполняем простерилизованные баночки. Закрываем ключом. Остудив под одеялом, перемещаем на хранение. Приятного аппетита!

Жареные кабачки на зиму

Жареные кабачки с зеленью на зиму

Жареные кабачки с зеленью на зиму обладают великолепным вкусом и ароматом. Готовится закрутка до безобразия просто, а на столе вызывает ажиотаж. Приятный запах так и привлекает, все хотят отведать шикарную закуску. Жареные кабачки хорошо сочетаются с любой домашней едой и сделают блюда интересными и разнообразными.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Черный перец горошком – 8 шт.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 25 мл.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Укроп – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Выбираем молодые экземпляры, чтобы закуска была нежной. Переросшие овощи тоже можно использовать, предварительно сняв кожуру и вычистив семена.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 2. Идеально подготовленные кабачки нарезаем кругляшами. Соблюдаем одинаковую толщину приблизительно в 1 сантиметр, чтобы в процессе готовки сохранить презентабельный внешний вид.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 3. Ополаскиваем и высушиваем душистые травы, крупно рубим. Очищаем чеснок и режем пластинками. Количество регулируем по желанию. Смешиваем нарезку с солью.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 4. На разогретой и смазанной растительным маслом сковороде слегка обжариваем кабачки до румяности. Когда образуется аппетитная корочка, переворачиваем овощи на другую сторону и продолжаем обжарку.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 5. Стерилизуем чистые банки, прогревая над паром, в духовке или микроволновке. На дно кладем лаврушку и перец. Выкладываем жареные кабачки, чередуя с зеленью и чесноком. Вливаем уксусную кислоту. Прикрываем прокипяченными крышками и размещаем стерилизоваться на 25 минут. Закатав ключом заготовки, охлаждаем их под одеялом.

Жареные кабачки на зиму

Шаг 6. Ароматные кабачки перемещаем в кладовку или кухонный шкафчик с консервацией. Откупориваем зимой баночку и превращаем обычный обед в праздничный. Приятного аппетита!

Жареные кабачки на зиму

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