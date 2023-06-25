Жареные кабачки в муке на сковороде – это отличный вариант для летнего сытного перекуса, на готовку которого вы потратите совсем немного времени и сил. Благодаря панировке, овощные ломтики за считанные минуты превращаются в аппетитное кушанье с румяной корочкой, перед которой невозможно устоять, даже при соблюдении правильного питания! Помимо этого, такую закуску можно запросто подать даже к праздничному столу, дополнив, к примеру, тонким слоем майонеза.

Жареные кабачки в муке кружочками на сковороде

Жареные кабачки в муке кружочками на сковороде – это невероятно вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое покоряет своей золотистой и хрустящей корочкой, а также сочной и нежной мякотью, которая в буквальном смысле слова тает во рту. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+3 порц.

Кабачок 1 шт.

Яйцо куриное 1 шт.

Мука 3 ст.л.

Масло подсолнечное 3 ст.л.

Приправа по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 20 мин.

Жареные кабачки в муке на сковороде готовятся очень просто. Перед началом готовки ополаскиваем и обсушиваем основной компонент. Обрезаем хвостики у кабачка и нарезаем колечками средней толщины, присаливаем. В пиалу разбиваем яйцо и взбалтываем его вместе с солью и приправами. Окунаем ломтик кабачка сначала в яйцо. А затем обваливаем в муке с двух сторон. Раскаляем подсолнечное масло в сковороде и выкладываем запанированные колечки, обжариваем до румяности с обеих сторон. Перекладываем горячие кабачки с хрустящей корочкой на тарелку и подаем к столу. Приятного аппетита!

Жареные кабачки в муке с чесноком

Жареные кабачки в муке с чесноком – это быстрое блюдо, которое можно приготовить не только к семейному ужину, но и к праздничному столу. Несмотря на простоту состава и элементарность действий, такие кабачки разлетаются с тарелок за считанные минуты – гарантировано!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Мука – 50 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Майонез – 40 мл.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытый и обсушенный овощ нарезаем колечками прямо в кожице.

Шаг 2. Посыпаем ломтики молотым перцем и солью, ориентируясь на свой вкус.

Шаг 3. Кабачковые кружки обваливаем в муке.

Шаг 4. В сковородку наливаем подсолнечное масло и хорошенько разогреваем, обжариваем заготовки до образования характерной корочки.

Шаг 5. Параллельно готовим соус: смешиваем майонез с чесноком, пропущенным через пресс.

Шаг 6. Выкладываем кабачки на сервировочное блюдо слоями, каждый промазывая соусом. Приятного аппетита!

Кабачки в муке и яйце на сковороде

Кабачки в муке и яйце на сковороде – это блюдо на скорую руку, которое зачастую появляется на столе в летний сезон. Овощные ломтики, обваленные в муке и дополненные яичным кляром – это не только очень вкусно и ароматно, но также сытно и питательно, обязательно попробуйте!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Кабачки – 600 гр.

Яйца – 2 шт.

Мука – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодые плоды тщательно промываем, промакиваем бумажными полотенцами и срезаем «попки».

Шаг 2. По желанию избавляемся от кожицы, режем на кружки около 5 миллиметров толщиной.

Шаг 3. В пиале расколачиваем яйца с добавлением любимых специй и соли.

Шаг 4. В отдельной тарелке смешиваем муку с солью.

Шаг 5. Накалываем ломтик кабачка на вилку и окунаем в яйцо.

Шаг 6. Теперь панируем в муке.

Шаг 7. Перекладываем кружочки в сковороду с горячим маслом и жарим около 3 минут с каждой стороны.

Шаг 8. Горячие ломтики помещаем на тарелку с бумажными полотенцами, удаляя лишний жир.

Шаг 9. Кушанье сервируем и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Жареные кабачки в кукурузной муке

Жареные кабачки в кукурузной муке – это традиционное кушанье греческой кухни, которое приятно удивит вас своей необычной текстурой и оригинальным вкусом. За счет большого количества масла, такие кабачки нельзя назвать диетическими, однако, иногда побаловать себя можно и даже нужно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Мука пшеничная – 50 гр.

Мука кукурузная – 50 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодые кабачки нарезаем тонкими слайсами при помощи специальной терки либо овощечистки.

Шаг 2. Нарезку выкладываем в чашу с высокими бортиками и заливаем холодной водой, на 15 минут убираем на полку холодильной камеры.

Шаг 3. Параллельно в плотный пакет высыпаем необходимое количество пшеничной и кукурузной муки, соль и черный перец – активно встряхиваем.

Шаг 4. Охлажденные ломтики достаем из воды и небольшими порциями забрасываем в сухую смесь – снова интенсивно трясем для равномерного распределения.

Шаг 5. Достаточно большое количество подсолнечного масла наливаем в сковороду и хорошенько разогреваем, выкладываем кабачки, предварительно стряхнув излишки муки.

Шаг 6. Обжаренные до румяности с обеих сторон слайсы кабачков, кладем в один слой на бумажные салфетки, удаляя лишнее масло.

Шаг 7. Аппетитное блюдо подаем в теплом виде, по желанию дополнив соусом – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Жареные кабачки на сковороде с чесноком и майонезом

Жареные кабачки на сковороде с чесноком и майонезом – это сочное и ароматное кушанье, на готовку которого у вас уйдет не более 15 минут, а вот результат превзойдет любые ожидания! Тонкие кольца кабачков прекрасно гармонируют со жгучим чесноком и соусом.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Майонез – 150-200 гр.

Чеснок – 1-3 зуб.

Мука – 4-6 ст.л.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основной компонент промываем, даем время обсохнуть и нарезаем колечками.

Шаг 2. Присыпаем солью и молотым перцем.

Шаг 3. Обваливаем со всех сторон в муке.

Шаг 4. Раскаляем подсолнечное масло и перекладываем заготовки, жарим на умеренном пламени около 3-4 минут, переворачиваем и выдерживаем на огне еще несколько минут.

Шаг 5. Румяные овощные кольца промакиваем бумажными полотенцами и готовим соус: объединяем майонез с мелкорубленной зеленью и чесноком, пропущенным через пресс. При желании слегка подсаливаем.

Шаг 6. Золотистые колечки в один слой кладем на тарелку и сдабриваем ароматным соусом.

Шаг 7. Чередуем слои еще несколько раз и сразу же дегустируем либо охлаждаем 1-2 часа в холодильнике.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Кабачки в муке и крахмале, жаренные на сковороде

Кабачки в муке и крахмале, жаренные на сковороде представляют собой овощные ломтики, покрытые хрустящей панировкой, которая в процессе тепловой обработки превращается в аппетитную корочку золотистых оттенков. Подайте такое кушанье к обеду или ужину и ваша семья скажет вам спасибо!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Крахмал – 1 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Сухари панировочные – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем плоды, срезаем хвостики и если кожура плотная, то удаляем и ее.

Шаг 2. Нарезаем овощ круглыми ломтиками толщиной около сантиметра.

Шаг 3. Укладываем нарезку в миску, солим и перемешиваем – даем постоять 10 минут и затем отжимаем от сока. Жидкость выливаем.

Шаг 4. В пиале смешиваем составляющие панировки: крахмал, сухари, муку, немного соли и приправы.

Шаг 5. Панируем колечки кабачков и перекладываем в огнеупорную посуду с разогретым растительным маслом. Готовим без крышки по 3-4 минуты с каждой стороны.

Шаг 6. Румяные кабачки подаем к столу сразу же, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Жареные кабачки с помидорами в муке

Жареные кабачки с помидорами в муке – это изысканная закуска, для приготовления которой потребуются исключительно простые и доступные компоненты, которые практически всегда есть под рукой у кулинаров. Подайте такое блюдо к праздничному столу и ваши гости будут просить поделиться рецептом!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Помидоры – 3-4 шт.

Мука – 3-4 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Майонез – 1 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом готовим соус: в чаше смешиваем сметану, майонез, соль, перец и измельченный чеснок с зеленью.

Шаг 2. Мякоть кабачков режем так, как показано на фото и посыпаем щепоткой соли.

Шаг 3. Полоски панируем в муке и жарим на разогретом растительном масле до золотистости и мягкости.

Шаг 4. Для удаления лишнего жира, кладем овощ на бумажные полотенца на несколько минут.

Шаг 5. Затем каждый слайс промазываем соусом и сбоку кладем кусочек спелого помидора.

Шаг 6. Сворачиваем в плотный рулетик.

Шаг 7. Аппетитную закуску украшаем зеленью и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!