Жареные кабачки в муке на сковороде – это отличный вариант для летнего сытного перекуса, на готовку которого вы потратите совсем немного времени и сил. Благодаря панировке, овощные ломтики за считанные минуты превращаются в аппетитное кушанье с румяной корочкой, перед которой невозможно устоять, даже при соблюдении правильного питания! Помимо этого, такую закуску можно запросто подать даже к праздничному столу, дополнив, к примеру, тонким слоем майонеза.
Жареные кабачки в муке кружочками на сковороде
Жареные кабачки в муке кружочками на сковороде – это невероятно вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое покоряет своей золотистой и хрустящей корочкой, а также сочной и нежной мякотью, которая в буквальном смысле слова тает во рту. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты –+3 порц.
- Кабачок 1 шт.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Мука 3 ст.л.
- Масло подсолнечное 3 ст.л.
- Приправа по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 20 мин.
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Жареные кабачки в муке на сковороде готовятся очень просто. Перед началом готовки ополаскиваем и обсушиваем основной компонент.
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Обрезаем хвостики у кабачка и нарезаем колечками средней толщины, присаливаем.
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В пиалу разбиваем яйцо и взбалтываем его вместе с солью и приправами.
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Окунаем ломтик кабачка сначала в яйцо.
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А затем обваливаем в муке с двух сторон.
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Раскаляем подсолнечное масло в сковороде и выкладываем запанированные колечки, обжариваем до румяности с обеих сторон.
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Перекладываем горячие кабачки с хрустящей корочкой на тарелку и подаем к столу. Приятного аппетита!
Жареные кабачки в муке с чесноком
Жареные кабачки в муке с чесноком – это быстрое блюдо, которое можно приготовить не только к семейному ужину, но и к праздничному столу. Несмотря на простоту состава и элементарность действий, такие кабачки разлетаются с тарелок за считанные минуты – гарантировано!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 шт.
- Мука – 50 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Майонез – 40 мл.
- Масло подсолнечное – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытый и обсушенный овощ нарезаем колечками прямо в кожице.
Шаг 2. Посыпаем ломтики молотым перцем и солью, ориентируясь на свой вкус.
Шаг 3. Кабачковые кружки обваливаем в муке.
Шаг 4. В сковородку наливаем подсолнечное масло и хорошенько разогреваем, обжариваем заготовки до образования характерной корочки.
Шаг 5. Параллельно готовим соус: смешиваем майонез с чесноком, пропущенным через пресс.
Шаг 6. Выкладываем кабачки на сервировочное блюдо слоями, каждый промазывая соусом. Приятного аппетита!
Кабачки в муке и яйце на сковороде
Кабачки в муке и яйце на сковороде – это блюдо на скорую руку, которое зачастую появляется на столе в летний сезон. Овощные ломтики, обваленные в муке и дополненные яичным кляром – это не только очень вкусно и ароматно, но также сытно и питательно, обязательно попробуйте!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Кабачки – 600 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 150 гр.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Молодые плоды тщательно промываем, промакиваем бумажными полотенцами и срезаем «попки».
Шаг 2. По желанию избавляемся от кожицы, режем на кружки около 5 миллиметров толщиной.
Шаг 3. В пиале расколачиваем яйца с добавлением любимых специй и соли.
Шаг 4. В отдельной тарелке смешиваем муку с солью.
Шаг 5. Накалываем ломтик кабачка на вилку и окунаем в яйцо.
Шаг 6. Теперь панируем в муке.
Шаг 7. Перекладываем кружочки в сковороду с горячим маслом и жарим около 3 минут с каждой стороны.
Шаг 8. Горячие ломтики помещаем на тарелку с бумажными полотенцами, удаляя лишний жир.
Шаг 9. Кушанье сервируем и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!
Жареные кабачки в кукурузной муке
Жареные кабачки в кукурузной муке – это традиционное кушанье греческой кухни, которое приятно удивит вас своей необычной текстурой и оригинальным вкусом. За счет большого количества масла, такие кабачки нельзя назвать диетическими, однако, иногда побаловать себя можно и даже нужно!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Мука пшеничная – 50 гр.
- Мука кукурузная – 50 гр.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Молодые кабачки нарезаем тонкими слайсами при помощи специальной терки либо овощечистки.
Шаг 2. Нарезку выкладываем в чашу с высокими бортиками и заливаем холодной водой, на 15 минут убираем на полку холодильной камеры.
Шаг 3. Параллельно в плотный пакет высыпаем необходимое количество пшеничной и кукурузной муки, соль и черный перец – активно встряхиваем.
Шаг 4. Охлажденные ломтики достаем из воды и небольшими порциями забрасываем в сухую смесь – снова интенсивно трясем для равномерного распределения.
Шаг 5. Достаточно большое количество подсолнечного масла наливаем в сковороду и хорошенько разогреваем, выкладываем кабачки, предварительно стряхнув излишки муки.
Шаг 6. Обжаренные до румяности с обеих сторон слайсы кабачков, кладем в один слой на бумажные салфетки, удаляя лишнее масло.
Шаг 7. Аппетитное блюдо подаем в теплом виде, по желанию дополнив соусом – наслаждаемся. Приятного аппетита!
Жареные кабачки на сковороде с чесноком и майонезом
Жареные кабачки на сковороде с чесноком и майонезом – это сочное и ароматное кушанье, на готовку которого у вас уйдет не более 15 минут, а вот результат превзойдет любые ожидания! Тонкие кольца кабачков прекрасно гармонируют со жгучим чесноком и соусом.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Майонез – 150-200 гр.
- Чеснок – 1-3 зуб.
- Мука – 4-6 ст.л.
- Укроп – 1 пучок.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Основной компонент промываем, даем время обсохнуть и нарезаем колечками.
Шаг 2. Присыпаем солью и молотым перцем.
Шаг 3. Обваливаем со всех сторон в муке.
Шаг 4. Раскаляем подсолнечное масло и перекладываем заготовки, жарим на умеренном пламени около 3-4 минут, переворачиваем и выдерживаем на огне еще несколько минут.
Шаг 5. Румяные овощные кольца промакиваем бумажными полотенцами и готовим соус: объединяем майонез с мелкорубленной зеленью и чесноком, пропущенным через пресс. При желании слегка подсаливаем.
Шаг 6. Золотистые колечки в один слой кладем на тарелку и сдабриваем ароматным соусом.
Шаг 7. Чередуем слои еще несколько раз и сразу же дегустируем либо охлаждаем 1-2 часа в холодильнике.
Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Кабачки в муке и крахмале, жаренные на сковороде
Кабачки в муке и крахмале, жаренные на сковороде представляют собой овощные ломтики, покрытые хрустящей панировкой, которая в процессе тепловой обработки превращается в аппетитную корочку золотистых оттенков. Подайте такое кушанье к обеду или ужину и ваша семья скажет вам спасибо!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Сухари панировочные – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Чеснок гранулированный – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Под струей воды промываем плоды, срезаем хвостики и если кожура плотная, то удаляем и ее.
Шаг 2. Нарезаем овощ круглыми ломтиками толщиной около сантиметра.
Шаг 3. Укладываем нарезку в миску, солим и перемешиваем – даем постоять 10 минут и затем отжимаем от сока. Жидкость выливаем.
Шаг 4. В пиале смешиваем составляющие панировки: крахмал, сухари, муку, немного соли и приправы.
Шаг 5. Панируем колечки кабачков и перекладываем в огнеупорную посуду с разогретым растительным маслом. Готовим без крышки по 3-4 минуты с каждой стороны.
Шаг 6. Румяные кабачки подаем к столу сразу же, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!
Жареные кабачки с помидорами в муке
Жареные кабачки с помидорами в муке – это изысканная закуска, для приготовления которой потребуются исключительно простые и доступные компоненты, которые практически всегда есть под рукой у кулинаров. Подайте такое блюдо к праздничному столу и ваши гости будут просить поделиться рецептом!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-6.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Помидоры – 3-4 шт.
- Мука – 3-4 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Майонез – 1 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом готовим соус: в чаше смешиваем сметану, майонез, соль, перец и измельченный чеснок с зеленью.
Шаг 2. Мякоть кабачков режем так, как показано на фото и посыпаем щепоткой соли.
Шаг 3. Полоски панируем в муке и жарим на разогретом растительном масле до золотистости и мягкости.
Шаг 4. Для удаления лишнего жира, кладем овощ на бумажные полотенца на несколько минут.
Шаг 5. Затем каждый слайс промазываем соусом и сбоку кладем кусочек спелого помидора.
Шаг 6. Сворачиваем в плотный рулетик.
Шаг 7. Аппетитную закуску украшаем зеленью и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!