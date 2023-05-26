Жареные пирожки: сочные и воздушные. Самое удачное тесто на кефире

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Приготовление пирогов является частью культуры большинства стран. Эта традиция берет начало с древности, переносилось через года и века. Постепенно приготовление пирогов стало модернизироваться. То есть, тесто со временем стало съедобным, размеры пирогов увеличились, появились новые начинки. Например, раньше не готовили пироги с фруктами. Приоритет отдавался лишь пирогам с мясом и птицей.

Выпечку использовали даже для развлечений. В тесто для этого затачивались живые животные.
Сейчас пироги готовят только для того, чтобы удовлетворить свои потребности в еде. Мы расскажем как приготовить жареные пирожки на кефире.

Ингредиенты теста для жареных пирожков на кефире:

  • кефир 2,5% — 250 мл;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • желток — шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • сода — ½ ч.л.;
  • сахар — ч.л.;
  • растительное масло — ст.л.;
  • мука — 400 г.

Ингредиенты для начинки:

  • капуста — 500 г;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • молоко — 40 мл;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сахар — ½ ч.л.;
  • соль — ½ ч.л.

Приготовление жареных пирожков на кефире:

Шинкуем мелко капусту, выкладываем вместе со сливочным маслом, солью и сахаром в сковороду. Доводим капусту до мягкости, выливаем молоко в смесь.

Нарезаем небольшими кубиками вареные яйца, добавляем в капустную массу. Необходимо выпарить всю жидкость в сковороде с капустой, а потом остудить начинку.

Для приготовления теста в миске с кефиром надо смешать растительное масло, желток, сметану, соль и сахарный песок. Отдельно соединяем муку с содой, постепенно высыпаем в кефир, замешиваем мягкое и не липкое тесто.

Накрываем тесто полотенцем и даем подойти, это занимает примерно полчаса. Далее тесто делим на 18 комочков, которые раскатываем в толстые лепешки.

В лепешки выкладываем столовой ложкой начинку, защипываем края. В сковороде разогреваем растительное масло, на среднем огне обжариваем пирожки по 1,5-2 минуты с обеих сторон.

Жареные пирожки: сочные и воздушные. Самое удачное тесто на кефире

Жареные пирожки: сочные и воздушные. Самое удачное тесто на кефире

Получаются пирожки из тонкого теста с весьма сочной начинкой. После обжарки стоит положить пирожки на бумажное полотенце, чтобы они впитали лишнее масло.

Жареные пирожки: сочные и воздушные. Самое удачное тесто на кефире

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