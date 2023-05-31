Жареный перец на зиму – это интересная и аппетитная кулинарная идея для ваших домашних заготовок. Яркий овощ послужит отдельной закуской, оригинальным гарниром или дополнением для вашего стола. Для приготовления используйте проверенную подборку из пяти рецептов в банках с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Жареный болгарский перец с чесноком на зиму
Жареный болгарский перец с чесноком на зиму порадует вас ярким вкусом и аппетитным видом. Подавайте овощное угощение с горячим гарниром, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки в банках используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Ингредиенты –+1.5 л.
- Перец болгарский 1.5 кг
- Чеснок 3 головки
- Сахар-песок 3 ст.л.
- Соль 1 ч.л.
- Уксус яблочный 6% 100 мл.
- Масло растительное для жарки
Шаги 45 мин.
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Жареный перец на зиму заготовить очень просто. Подготовим нужное количество овощей.
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Очищаем зубчики чеснока от шелухи.
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Дальше зубчики рубим на мелкие части.
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Промытые и обсушенные перцы выкладываем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем их под крышкой на небольшом огне.
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На дно стерилизованной банки выкладываем немного чеснока.
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Переворачиваем перцы и подрумяниваем их со всех сторон.
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Начинаем выкладывать перцы в банку.
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Чередуем перцы с кусочками чеснока.
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Так наполняем всю банку. Последний слой – чеснок.
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Засыпаем овощи солью и сахаром.
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Заливаем яблочным уксусом. Если мало жидкости, то вливаем горячее масло из сковороды.
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Закрываем крышкой, укутываем и даем полностью остыть.
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Жареный болгарский перец с чесноком на зиму готов. Убирайте на хранение.
Жареные перцы в масле на зиму в банках
Жареные перцы в масле на зиму в банках – это оригинальная заготовка, которая порадует насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Готовый продукт можно подавать к столу с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Берите на заметку проверенный рецепт!
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1 л.
Ингредиенты:
На 1 литровую банку:
- Перец болгарский – 1 кг.
- Чеснок – 10 зубчиков.
- Уксус 9% – 100 мл.
- Соль – 30 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки жареных перцев в масле на зиму в банках.
Шаг 2. Промываем основной ингредиент под водой.
Шаг 3. Срезать плодоножки не нужно. Обжариваем продукт в сковороде с растительным маслом. Жарим до румянца с обеих сторон, накрыв крышкой.
Шаг 4. Столовый уксус смешиваем с солью. Обмакиваем в смеси обжаренные перцы.
Шаг 5. Стерилизуем банки и кипятим крышки.
Шаг 6. Плотно укладываем перец в банку, чередуя его с очищенными зубчиками чеснока. Заливаем двумя столовыми ложками раскаленного растительного масла. Закатываем и даем наполненной банке остыть.
Шаг 7. Жареные перцы в масле на зиму в банках готовы. Уносите заготовку на хранение в прохладное место.
Жареные перцы на зиму с помидорами
Жареные перцы на зиму с помидорами – это интересное и невероятно вкусное угощение, которое точно разнообразит домашний стол. Готовый продукт можно подавать как отдельную закуску или вместе с горячими блюдами. Обязательно попробуйте приготовить по нашей пошаговой идее.
Время готовки – 1 час 45 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 2 л.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 2 кг.
- Помидоры – 1 кг.
- Лук репчатый – 0,7 кг.
- Масло растительное – 400 мл.
- Соль – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Приступаем к заготовке жареных перцев на зиму с помидорами. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Болгарские перцы промываем, очищаем от семян. После нарезаем полосками среднего размера.
Шаг 3. Промываем помидоры, срезаем с них плодоножки. Подготовленные овощи разделываем на аккуратные кружки.
Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его мелкими кубиками.
Шаг 5. Разогреваем сковороду с половиной растительного масла. Кладем сюда перец, обжариваем его около 5-7 минут. Солим. Убираем со сковороды.
Шаг 6. Добавляем в сковороду оставшееся масло. Жарим на нем помидоры около 2-3 минут и также солим. Убираем со сковороды.
Шаг 7. Обжариваем репчатый лук до румянца. Готовим пару минут, помешивая лопаткой.
Шаг 8. В чистые банки укладываем слоями перец, лук и помидоры. Заполняем банку до самого верха.
Шаг 9. Прикрываем банки крышками и ставим их в кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Стерилизуем заготовки 45 минут.
Шаг 10. Аккуратно достаем наполненные банки из воды, закатываем их и даем полностью остыть.
Шаг 11. Жареные перцы на зиму с помидорами готовы. Убирайте заготовки на хранение.
Жареные перцы целиком на зиму
Жареные перцы целиком на зиму порадуют вас своим аппетитным внешним видом и запоминающимся вкусом. Если хотите разнообразить меню заготовок и приятно удивить родных, обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею. Устоять будет невозможно.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 0,5 л.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 0,6 кг.
- Чеснок – 1 головка.
- Уксус 9% – 15 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. По списку подготовим ингредиенты, чтобы заготовить жареные перцы целиком на зиму.
Шаг 2. Очищаем чеснок и мелко нарезаем его.
Шаг 3. Промываем и обсушиваем перцы. Обжариваем их на растительном масле, на небольшом огне.
Шаг 4. Жарим со всех сторон до румяной корочки. Можно в процессе накрыть крышкой.
Шаг 5. Промываем и стерилизуем банку с крышкой.
Шаг 6. Выкладываем в банку обжаренные перцы.
Шаг 7. Чередуем перцы с измельченным чесноком. Добавляем соль, сахар и столовый уксус. Закатываем наполненную банку.
Шаг 8. Жареные перцы целиком на зиму готовы. Уносите на хранение!
Жареный перец без стерилизации с чесноком на зиму
Жареный перец без стерилизации с чесноком на зиму получается невероятно сочным и интересным по вкусу. Подавайте угощение с горячим гарниром, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 3 л.
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 50 шт.
- Чеснок – 3 головки.
- Масло растительное – 500 мл.
- Уксус 9% – 750 мл.
- Вода – 250 мл.
- Укроп – 100 гр.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 6 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Делимся рецептом приготовления жареного перца без стерилизации с чесноком на зиму. Овощи промываем и очищаем. Отмеряем необходимое количество всех ингредиентов.
Шаг 2. Освобождаем болгарские перцы от семян и плодоножек.
Шаг 3. Выливаем в сковороду половину растительного масла. Разогреваем его и выкладываем сюда перцы. Обжариваем под крышкой до румянца с одной стороны на небольшом огне.
Шаг 4. Очищенный чеснок режем на крупные кусочки.
Шаг 5. Мелко рубим промытый и обсушенный чеснок.
Шаг 6. В кастрюле соединяем воду и уксус. Добавляем соль, сахар, выливаем оставшееся масло. Прогреваем смесь на умеренном огне.
Шаг 7. Опускаем сюда чеснок и укроп. Доводим до кипения и варим 20 минут.
Шаг 8. Переворачиваем перцы на сковороде и жарим с другой стороны.
Шаг 9. Плотно выкладываем перцы в стерилизованные банки.
Шаг 10. Заливаем горячей смесью с чесноком и укропом.
Шаг 11. Закатываем крышками.
Шаг 12. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.
Шаг 13. Остывшие заготовки убираем на хранение в прохладное место.
Шаг 14. Жареный перец без стерилизации с чесноком на зиму готов.