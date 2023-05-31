Жареный перец на зиму

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Жареный перец на зиму – это интересная и аппетитная кулинарная идея для ваших домашних заготовок. Яркий овощ послужит отдельной закуской, оригинальным гарниром или дополнением для вашего стола. Для приготовления используйте проверенную подборку из пяти рецептов в банках с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Жареный болгарский перец с чесноком на зиму

Жареный болгарский перец с чесноком на зиму порадует вас ярким вкусом и аппетитным видом. Подавайте овощное угощение с горячим гарниром, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки в банках используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Жареный перец на зиму

Ингредиенты –+1.5 л.

  • Перец болгарский 1.5 кг
  • Чеснок 3 головки
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Уксус яблочный 6% 100 мл.
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 45 мин.

  1. Жареный перец на зиму

    Жареный перец на зиму заготовить очень просто. Подготовим нужное количество овощей.

  2. Жареный перец на зиму

    Очищаем зубчики чеснока от шелухи.

  3. Жареный перец на зиму

    Дальше зубчики рубим на мелкие части.

  4. Жареный перец на зиму

    Промытые и обсушенные перцы выкладываем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем их под крышкой на небольшом огне.

  5. Жареный перец на зиму

    На дно стерилизованной банки выкладываем немного чеснока.

  6. Жареный перец на зиму

    Переворачиваем перцы и подрумяниваем их со всех сторон.

  7. Жареный перец на зиму

    Начинаем выкладывать перцы в банку.

  8. Жареный перец на зиму

    Чередуем перцы с кусочками чеснока.

  9. Жареный перец на зиму

    Так наполняем всю банку. Последний слой – чеснок.

  10. Жареный перец на зиму

    Засыпаем овощи солью и сахаром.

  11. Жареный перец на зиму

    Заливаем яблочным уксусом. Если мало жидкости, то вливаем горячее масло из сковороды.

  12. Жареный перец на зиму

    Закрываем крышкой, укутываем и даем полностью остыть.

  13. Жареный перец на зиму

    Жареный болгарский перец с чесноком на зиму готов. Убирайте на хранение.

Жареные перцы в масле на зиму в банках

Жареные перцы в масле на зиму в банках – это оригинальная заготовка, которая порадует насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Готовый продукт можно подавать к столу с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Берите на заметку проверенный рецепт!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

  • Перец болгарский – 1 кг.
  • Чеснок – 10 зубчиков.
  • Уксус 9% – 100 мл.
  • Соль – 30 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки жареных перцев в масле на зиму в банках.

Жареный перец на зиму

Шаг 2. Промываем основной ингредиент под водой.

Жареный перец на зиму

Шаг 3. Срезать плодоножки не нужно. Обжариваем продукт в сковороде с растительным маслом. Жарим до румянца с обеих сторон, накрыв крышкой.

Жареный перец на зиму

Шаг 4. Столовый уксус смешиваем с солью. Обмакиваем в смеси обжаренные перцы.

Жареный перец на зиму

Шаг 5. Стерилизуем банки и кипятим крышки.

Жареный перец на зиму

Шаг 6. Плотно укладываем перец в банку, чередуя его с очищенными зубчиками чеснока. Заливаем двумя столовыми ложками раскаленного растительного масла. Закатываем и даем наполненной банке остыть.

Жареный перец на зиму

Шаг 7. Жареные перцы в масле на зиму в банках готовы. Уносите заготовку на хранение в прохладное место.

Жареный перец на зиму

Жареные перцы на зиму с помидорами

Жареные перцы на зиму с помидорами – это интересное и невероятно вкусное угощение, которое точно разнообразит домашний стол. Готовый продукт можно подавать как отдельную закуску или вместе с горячими блюдами. Обязательно попробуйте приготовить по нашей пошаговой идее.

Время готовки – 1 час 45 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 2 кг.
  • Помидоры – 1 кг.
  • Лук репчатый – 0,7 кг.
  • Масло растительное – 400 мл.
  • Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступаем к заготовке жареных перцев на зиму с помидорами. Подготовим необходимые ингредиенты.

Жареный перец на зиму

Шаг 2. Болгарские перцы промываем, очищаем от семян. После нарезаем полосками среднего размера.

Жареный перец на зиму

Шаг 3. Промываем помидоры, срезаем с них плодоножки. Подготовленные овощи разделываем на аккуратные кружки.

Жареный перец на зиму

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его мелкими кубиками.

Жареный перец на зиму

Шаг 5. Разогреваем сковороду с половиной растительного масла. Кладем сюда перец, обжариваем его около 5-7 минут. Солим. Убираем со сковороды.

Жареный перец на зиму

Шаг 6. Добавляем в сковороду оставшееся масло. Жарим на нем помидоры около 2-3 минут и также солим. Убираем со сковороды.

Жареный перец на зиму

Шаг 7. Обжариваем репчатый лук до румянца. Готовим пару минут, помешивая лопаткой.

Жареный перец на зиму

Шаг 8. В чистые банки укладываем слоями перец, лук и помидоры. Заполняем банку до самого верха.

Жареный перец на зиму

Шаг 9. Прикрываем банки крышками и ставим их в кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Стерилизуем заготовки 45 минут.

Жареный перец на зиму

Шаг 10. Аккуратно достаем наполненные банки из воды, закатываем их и даем полностью остыть.

Жареный перец на зиму

Шаг 11. Жареные перцы на зиму с помидорами готовы. Убирайте заготовки на хранение.

Жареный перец на зиму

Жареные перцы целиком на зиму

Жареные перцы целиком на зиму порадуют вас своим аппетитным внешним видом и запоминающимся вкусом. Если хотите разнообразить меню заготовок и приятно удивить родных, обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею. Устоять будет невозможно.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 0,6 кг.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Уксус 9% – 15 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. По списку подготовим ингредиенты, чтобы заготовить жареные перцы целиком на зиму.

Жареный перец на зиму

Шаг 2. Очищаем чеснок и мелко нарезаем его.

Жареный перец на зиму

Шаг 3. Промываем и обсушиваем перцы. Обжариваем их на растительном масле, на небольшом огне.

Жареный перец на зиму

Шаг 4. Жарим со всех сторон до румяной корочки. Можно в процессе накрыть крышкой.

Жареный перец на зиму

Шаг 5. Промываем и стерилизуем банку с крышкой.

Жареный перец на зиму

Шаг 6. Выкладываем в банку обжаренные перцы.

Жареный перец на зиму

Шаг 7. Чередуем перцы с измельченным чесноком. Добавляем соль, сахар и столовый уксус. Закатываем наполненную банку.

Жареный перец на зиму

Шаг 8. Жареные перцы целиком на зиму готовы. Уносите на хранение!

Жареный перец на зиму

Жареный перец без стерилизации с чесноком на зиму

Жареный перец без стерилизации с чесноком на зиму получается невероятно сочным и интересным по вкусу. Подавайте угощение с горячим гарниром, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 50 шт.
  • Чеснок – 3 головки.
  • Масло растительное – 500 мл.
  • Уксус 9% – 750 мл.
  • Вода – 250 мл.
  • Укроп – 100 гр.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления жареного перца без стерилизации с чесноком на зиму. Овощи промываем и очищаем. Отмеряем необходимое количество всех ингредиентов.

Жареный перец на зиму

Шаг 2. Освобождаем болгарские перцы от семян и плодоножек.

Жареный перец на зиму

Шаг 3. Выливаем в сковороду половину растительного масла. Разогреваем его и выкладываем сюда перцы. Обжариваем под крышкой до румянца с одной стороны на небольшом огне.

Жареный перец на зиму

Шаг 4. Очищенный чеснок режем на крупные кусочки.

Жареный перец на зиму

Шаг 5. Мелко рубим промытый и обсушенный чеснок.

Жареный перец на зиму

Шаг 6. В кастрюле соединяем воду и уксус. Добавляем соль, сахар, выливаем оставшееся масло. Прогреваем смесь на умеренном огне.

Жареный перец на зиму

Шаг 7. Опускаем сюда чеснок и укроп. Доводим до кипения и варим 20 минут.

Жареный перец на зиму

Шаг 8. Переворачиваем перцы на сковороде и жарим с другой стороны.

Жареный перец на зиму

Шаг 9. Плотно выкладываем перцы в стерилизованные банки.

Жареный перец на зиму

Шаг 10. Заливаем горячей смесью с чесноком и укропом.

Жареный перец на зиму

Шаг 11. Закатываем крышками.

Жареный перец на зиму

Шаг 12. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Жареный перец на зиму

Шаг 13. Остывшие заготовки убираем на хранение в прохладное место.

Жареный перец на зиму

Шаг 14. Жареный перец без стерилизации с чесноком на зиму готов.

Жареный перец на зиму

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