Жареный перец на зиму – это интересная и аппетитная кулинарная идея для ваших домашних заготовок. Яркий овощ послужит отдельной закуской, оригинальным гарниром или дополнением для вашего стола. Для приготовления используйте проверенную подборку из пяти рецептов в банках с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Жареный болгарский перец с чесноком на зиму

Жареный болгарский перец с чесноком на зиму порадует вас ярким вкусом и аппетитным видом. Подавайте овощное угощение с горячим гарниром, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки в банках используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+1.5 л.

Перец болгарский 1.5 кг

Чеснок 3 головки

Сахар-песок 3 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Уксус яблочный 6% 100 мл.

Масло растительное для жарки

Шаги 45 мин.

Жареный перец на зиму заготовить очень просто. Подготовим нужное количество овощей. Очищаем зубчики чеснока от шелухи. Дальше зубчики рубим на мелкие части. Промытые и обсушенные перцы выкладываем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем их под крышкой на небольшом огне. На дно стерилизованной банки выкладываем немного чеснока. Переворачиваем перцы и подрумяниваем их со всех сторон. Начинаем выкладывать перцы в банку. Чередуем перцы с кусочками чеснока. Так наполняем всю банку. Последний слой – чеснок. Засыпаем овощи солью и сахаром. Заливаем яблочным уксусом. Если мало жидкости, то вливаем горячее масло из сковороды. Закрываем крышкой, укутываем и даем полностью остыть. Жареный болгарский перец с чесноком на зиму готов. Убирайте на хранение.

Жареные перцы в масле на зиму в банках

Жареные перцы в масле на зиму в банках – это оригинальная заготовка, которая порадует насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Готовый продукт можно подавать к столу с горячими гарнирами, мясными или рыбными блюдами. Берите на заметку проверенный рецепт!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Перец болгарский – 1 кг.

Чеснок – 10 зубчиков.

Уксус 9% – 100 мл.

Соль – 30 гр.

Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки жареных перцев в масле на зиму в банках.

Шаг 2. Промываем основной ингредиент под водой.

Шаг 3. Срезать плодоножки не нужно. Обжариваем продукт в сковороде с растительным маслом. Жарим до румянца с обеих сторон, накрыв крышкой.

Шаг 4. Столовый уксус смешиваем с солью. Обмакиваем в смеси обжаренные перцы.

Шаг 5. Стерилизуем банки и кипятим крышки.

Шаг 6. Плотно укладываем перец в банку, чередуя его с очищенными зубчиками чеснока. Заливаем двумя столовыми ложками раскаленного растительного масла. Закатываем и даем наполненной банке остыть.

Шаг 7. Жареные перцы в масле на зиму в банках готовы. Уносите заготовку на хранение в прохладное место.

Жареные перцы на зиму с помидорами

Жареные перцы на зиму с помидорами – это интересное и невероятно вкусное угощение, которое точно разнообразит домашний стол. Готовый продукт можно подавать как отдельную закуску или вместе с горячими блюдами. Обязательно попробуйте приготовить по нашей пошаговой идее.

Время готовки – 1 час 45 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 2 кг.

Помидоры – 1 кг.

Лук репчатый – 0,7 кг.

Масло растительное – 400 мл.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступаем к заготовке жареных перцев на зиму с помидорами. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Болгарские перцы промываем, очищаем от семян. После нарезаем полосками среднего размера.

Шаг 3. Промываем помидоры, срезаем с них плодоножки. Подготовленные овощи разделываем на аккуратные кружки.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и режем его мелкими кубиками.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с половиной растительного масла. Кладем сюда перец, обжариваем его около 5-7 минут. Солим. Убираем со сковороды.

Шаг 6. Добавляем в сковороду оставшееся масло. Жарим на нем помидоры около 2-3 минут и также солим. Убираем со сковороды.

Шаг 7. Обжариваем репчатый лук до румянца. Готовим пару минут, помешивая лопаткой.

Шаг 8. В чистые банки укладываем слоями перец, лук и помидоры. Заполняем банку до самого верха.

Шаг 9. Прикрываем банки крышками и ставим их в кастрюлю с полотенцем на дне и водой. Стерилизуем заготовки 45 минут.

Шаг 10. Аккуратно достаем наполненные банки из воды, закатываем их и даем полностью остыть.

Шаг 11. Жареные перцы на зиму с помидорами готовы. Убирайте заготовки на хранение.

Жареные перцы целиком на зиму

Жареные перцы целиком на зиму порадуют вас своим аппетитным внешним видом и запоминающимся вкусом. Если хотите разнообразить меню заготовок и приятно удивить родных, обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею. Устоять будет невозможно.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 0,6 кг.

Чеснок – 1 головка.

Уксус 9% – 15 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. По списку подготовим ингредиенты, чтобы заготовить жареные перцы целиком на зиму.

Шаг 2. Очищаем чеснок и мелко нарезаем его.

Шаг 3. Промываем и обсушиваем перцы. Обжариваем их на растительном масле, на небольшом огне.

Шаг 4. Жарим со всех сторон до румяной корочки. Можно в процессе накрыть крышкой.

Шаг 5. Промываем и стерилизуем банку с крышкой.

Шаг 6. Выкладываем в банку обжаренные перцы.

Шаг 7. Чередуем перцы с измельченным чесноком. Добавляем соль, сахар и столовый уксус. Закатываем наполненную банку.

Шаг 8. Жареные перцы целиком на зиму готовы. Уносите на хранение!

Жареный перец без стерилизации с чесноком на зиму

Жареный перец без стерилизации с чесноком на зиму получается невероятно сочным и интересным по вкусу. Подавайте угощение с горячим гарниром, мясными или рыбными блюдами. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 50 шт.

Чеснок – 3 головки.

Масло растительное – 500 мл.

Уксус 9% – 750 мл.

Вода – 250 мл.

Укроп – 100 гр.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления жареного перца без стерилизации с чесноком на зиму. Овощи промываем и очищаем. Отмеряем необходимое количество всех ингредиентов.

Шаг 2. Освобождаем болгарские перцы от семян и плодоножек.

Шаг 3. Выливаем в сковороду половину растительного масла. Разогреваем его и выкладываем сюда перцы. Обжариваем под крышкой до румянца с одной стороны на небольшом огне.

Шаг 4. Очищенный чеснок режем на крупные кусочки.

Шаг 5. Мелко рубим промытый и обсушенный чеснок.

Шаг 6. В кастрюле соединяем воду и уксус. Добавляем соль, сахар, выливаем оставшееся масло. Прогреваем смесь на умеренном огне.

Шаг 7. Опускаем сюда чеснок и укроп. Доводим до кипения и варим 20 минут.

Шаг 8. Переворачиваем перцы на сковороде и жарим с другой стороны.

Шаг 9. Плотно выкладываем перцы в стерилизованные банки.

Шаг 10. Заливаем горячей смесью с чесноком и укропом.

Шаг 11. Закатываем крышками.

Шаг 12. Переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 13. Остывшие заготовки убираем на хранение в прохладное место.

Шаг 14. Жареный перец без стерилизации с чесноком на зиму готов.