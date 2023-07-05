Жареный сыр халуми на сковороде – это изысканный продукт, который широко применяется в кулинарии, однако, далеко не каждый домашний повар знает, как же его правильно приготовить. Сам процесс жарки очень прост, а вот сочетание этого сыра с другими компонентами, весьма необычно. Румяный теплый халуми идеально гармонирует с натуральным медом, фруктами и всевозможными заправками, которые оттеняют и дополняют насыщенный вкус.

Как пожарить сыр «Халуми» на сковороде?

Как пожарить сыр «Халуми» на сковороде? Этот процесс вовсе не сложный и все нюансы приготовления вы найдете в этом рецепте, а также узнаете, из каких ингредиентов можно сделать невероятно вкусный и оригинальный салат. Нам потребуется помимо сыра, также руккола и немного каперсов.

Ингредиенты –+1 порц.

Сыр Халуми 70 гр.

Руккола 20 гр.

Масло оливковое 2 ч.л.

Каперсы 1 ч.л.

Сок лимонный ½ ч.л.

Соль по вкусу

Шаги 20 мин.

Жареный сыр халуми на сковороде готовится очень просто. Подготавливаем продуктовый набор: тщательно промываем листочки рукколы и откидываем их на сито, чтобы стекла лишняя вода. Сыр разделяем руками на произвольные кусочки. В сковородке разогреваем оливковое масло. Выкладываем ломтики сыра и, периодически помешивая, подрумяниваем на умеренном пламени. Золотистый «халуми» выкладываем на бумажные полотенца, сложенные в несколько слоев, чтобы они впитали излишки масла. На сервировочное блюдо кладем рукколу, красиво раскладываем сыр и украшаем каперсами. Слегка подсаливаем и сдабриваем соком цитрусового фрукта. На стол подаем, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Жареный сыр «Халуми» с помидорами

Жареный сыр «Халуми» с помидорами – это легкая, но в то же время очень питательная закуска, которая удивит не только членов вашей семьи, но и гостей. Сочетание компонентов настолько удачное, что попробовав совсем немного, остановиться уже просто невозможно!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Сыр «Халуми» – 100 гр.

Масло оливковое – 2-3 ст.л.

Орегано – 1 веточка.

Сок лимона – по вкусу.

Томаты «черри» – 12 шт.

Маслины – 12 шт.

Лук зеленый – 4-5 перьев.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Черри ополаскиваем под струей воды, обсушиваем, разрезаем пополам и высыпаем в салатник. Следом выкладываем маслины и рубленые перья зеленого лука, солим и сбрызгиваем маслом.

Шаг 2. Халуми разрезаем на ломтики, толщиной около одного сантиметра.

Шаг 3. Каждый кусочек промазываем тонким слоем оливкового масла, приправляем свежими листьями орегано. Также промасливаем сковороду.

Шаг 4. Обжариваем сыр на умеренном пламени в течение двух минут с каждой стороны.

Шаг 5. Румяный и горячий «халуми» кладем поверх овощной подушки, присыпаем черным перцем и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Жареный «халуми» с медом

Жареный «халуми» с медом и овощами – это быстрая и безумно вкусная закуска, которую подают на стол в качестве салата. Весь секрет вкуса и невероятного аромата заключается именно в сыре и заправке, состоящей из соевого соуса, русской горчицы и натурального меда.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 2 шт.

Томаты «черри» – 250 гр.

Лук красный – 1 шт.

Сыр «халуми» – 200 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Соус соевый – 2 ч.л.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Мед – 2 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Микс салатный – 1 горсть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все необходимое, овощи ополаскиваем и промакиваем салфетками.

Шаг 2. Сладкий перец разрезаем пополам и удаляем все «внутренности», кладем на фольгу, поливаем подсолнечным маслом и перемешиваем руками.

Шаг 3. Раскаляем сковородку-гриль и жарим болгарский перец по 3-4 минуты с каждой стороны, затем оборачиваем в тот же лист фольги и оставляем в покое на несколько минут.

Шаг 4. Тем временем, черри разрезаем на половинки либо четвертинки, лук – кольцами – овощи высыпаем в чашу и заправляем уксусом, солью и сахарным песком.

Шаг 5. Сыр режем на небольшие сегменты и жарим по 1-1,5 минуты с каждой стороны, до образования аппетитной корочки.

Шаг 6. В пиале смешиваем подсолнечное масло с горчицей, медом, соевым соусом и щепоткой соли.

Шаг 7. В сервировочное блюдо первым слоем выкладываем салатный микс, затем томаты с луком и выделившимся соком. Далее кладем полоски печеного перца и сыр – поливаем подготовленной заправкой.

Шаг 8. Красочное блюдо подаем на стол и дегустируем. Приятного аппетита!

Салат с жареным «халуми» и грушей

Салат с жареным «халуми» и грушей – это оригинальная закуска, которая приведет ваши вкусовые рецепторы к истинному гастрономическому наслаждению. И если на первый взгляд вам может показаться, что сладкие фрукты и ягоды не могут сочетаться с медово-оливковой заправкой, то после дегустации ваше мнение изменится!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Микс салатный – 80 гр.

Груши – 2 шт.

Томаты «черри» – 120 гр.

Голубика – 60 гр.

Сыр «халуми» – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для заправки:

Масло оливковое – 3 ст.л.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Мед – по вкусу.

Ядра грецкого ореха – 30 гр.

Горчица дижонская – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим заправку: в пиалу высыпаем рубленые орехи, вливаем оливковое масло и уксус, добавляем немного меда и дижонскую горчицу – тщательно перемешиваем до однородности.

Шаг 2. В сервировочную тарелку высыпаем промытый и обсушенный салат, раскладываем половинки черри и голубику.

Шаг 3. Следом отправляем кубики грушевой мякоти (по желанию несколько слайсов оставляем для декора), сдабриваем заправкой, а также солью и черным перцем.

Шаг 4. «Халуми» режем на пластины и быстро подрумяниваем на сухой сковородке.

Шаг 5. Перекладываем золотистый сыр в салатник, украшаем грушей.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Жареный «халуми» с брусничным соусом

Жареный «халуми» с брусничным соусом – это изысканное кушанье, которое удивит вас своими вкусовыми характеристиками и нежной текстурой. Которая скрывается под аппетитной румяной корочкой и идеально гармонирует с домашним ягодным соусом, для готовки которого нам потребуются простые компоненты.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Сыр «халуми» – 350 гр.

Яйца – 2 шт.

Сухари панировочные – 100 гр.

Масло растительное – 200 мл.

Для соуса:

Брусника – 150 гр.

Вода – 100 мл.

Сок апельсина – 25 мл.

Крахмал кукурузный – ½ ч.л.

Сахар-песок – 25 гр.

Гвоздика – 2 бутона.

Бадьян – 1 шт.

Корица молотая – 1/3 ч.л.

Имбирь молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь варим соус: промытые ягоды высыпаем в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения и вводим следующие компоненты: молотую корицу, имбирь и сахар. Состав перемешиваем и убираем с конфорки, даем постоять около 5 минут.

Шаг 2. Ягодную массу пробиваем при помощи погружного блендера до однородности.

Шаг 3. Параллельно смешиваем цитрусовый сок с крахмалом, полученный раствор вмешиваем в соус. Забрасываем специи, мешаем и через полчаса удаляем бутоны гвоздики и бадьяна.

Шаг 4. Не теряя времени, нарезаем брусками «халуми».

Шаг 5. Для панировки в одну тарелку насыпаем сухари, а во второй расколачиваем куриные яйца.

Шаг 6. Обмакиваем ломтики сразу в сухарях, а затем в яйце, повторяем манипуляцию дважды и помещаем сыр в сковородку с горячим растительным маслом. Жарим на протяжении 25-30 секунд с каждой стороны.

Шаг 7. Горячий сыр в панировке перекладываем на порционные тарелки и щедро поливаем соусом – дегустируем. Приятного аппетита!