Жареный сыр халуми на сковороде

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Жареный сыр халуми на сковороде – это изысканный продукт, который широко применяется в кулинарии, однако, далеко не каждый домашний повар знает, как же его правильно приготовить. Сам процесс жарки очень прост, а вот сочетание этого сыра с другими компонентами, весьма необычно. Румяный теплый халуми идеально гармонирует с натуральным медом, фруктами и всевозможными заправками, которые оттеняют и дополняют насыщенный вкус.

Как пожарить сыр «Халуми» на сковороде?

Как пожарить сыр «Халуми» на сковороде? Этот процесс вовсе не сложный и все нюансы приготовления вы найдете в этом рецепте, а также узнаете, из каких ингредиентов можно сделать невероятно вкусный и оригинальный салат. Нам потребуется помимо сыра, также руккола и немного каперсов.

Жареный сыр халуми на сковороде

Ингредиенты –+1 порц.

  • Сыр Халуми 70 гр.
  • Руккола 20 гр.
  • Масло оливковое 2 ч.л.
  • Каперсы 1 ч.л.
  • Сок лимонный ½ ч.л.
  • Соль  по вкусу

Шаги 20 мин.

  1. Жареный сыр халуми на сковороде

    Жареный сыр халуми на сковороде готовится очень просто. Подготавливаем продуктовый набор: тщательно промываем листочки рукколы и откидываем их на сито, чтобы стекла лишняя вода.

  2. Жареный сыр халуми на сковороде

    Сыр разделяем руками на произвольные кусочки.

  3. Жареный сыр халуми на сковороде

    В сковородке разогреваем оливковое масло.

  4. Жареный сыр халуми на сковороде

    Выкладываем ломтики сыра и, периодически помешивая, подрумяниваем на умеренном пламени.

  5. Жареный сыр халуми на сковороде

    Золотистый «халуми» выкладываем на бумажные полотенца, сложенные в несколько слоев, чтобы они впитали излишки масла.

  6. Жареный сыр халуми на сковороде

    На сервировочное блюдо кладем рукколу, красиво раскладываем сыр и украшаем каперсами. Слегка подсаливаем и сдабриваем соком цитрусового фрукта.

  7. Жареный сыр халуми на сковороде

    На стол подаем, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Жареный сыр «Халуми» с помидорами

Жареный сыр «Халуми» с помидорами – это легкая, но в то же время очень питательная закуска, которая удивит не только членов вашей семьи, но и гостей. Сочетание компонентов настолько удачное, что попробовав совсем немного, остановиться уже просто невозможно!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Сыр «Халуми» – 100 гр.
  • Масло оливковое – 2-3 ст.л.
  • Орегано – 1 веточка.
  • Сок лимона – по вкусу.
  • Томаты «черри» – 12 шт.
  • Маслины – 12 шт.
  • Лук зеленый – 4-5 перьев.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Черри ополаскиваем под струей воды, обсушиваем, разрезаем пополам и высыпаем в салатник. Следом выкладываем маслины и рубленые перья зеленого лука, солим и сбрызгиваем маслом.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 2. Халуми разрезаем на ломтики, толщиной около одного сантиметра.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 3. Каждый кусочек промазываем тонким слоем оливкового масла, приправляем свежими листьями орегано. Также промасливаем сковороду.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 4. Обжариваем сыр на умеренном пламени в течение двух минут с каждой стороны.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 5. Румяный и горячий «халуми» кладем поверх овощной подушки, присыпаем черным перцем и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Жареный сыр халуми на сковороде

Жареный «халуми» с медом

Жареный «халуми» с медом и овощами – это быстрая и безумно вкусная закуска, которую подают на стол в качестве салата. Весь секрет вкуса и невероятного аромата заключается именно в сыре и заправке, состоящей из соевого соуса, русской горчицы и натурального меда.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Томаты «черри» – 250 гр.
  • Лук красный – 1 шт.
  • Сыр «халуми» – 200 гр.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Уксус яблочный – 1 ст.л.
  • Соус соевый – 2 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 50 мл.
  • Мед – 2 ч.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Микс салатный – 1 горсть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем все необходимое, овощи ополаскиваем и промакиваем салфетками.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 2. Сладкий перец разрезаем пополам и удаляем все «внутренности», кладем на фольгу, поливаем подсолнечным маслом и перемешиваем руками.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 3. Раскаляем сковородку-гриль и жарим болгарский перец по 3-4 минуты с каждой стороны, затем оборачиваем в тот же лист фольги и оставляем в покое на несколько минут.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 4. Тем временем, черри разрезаем на половинки либо четвертинки, лук – кольцами – овощи высыпаем в чашу и заправляем уксусом, солью и сахарным песком.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 5. Сыр режем на небольшие сегменты и жарим по 1-1,5 минуты с каждой стороны, до образования аппетитной корочки.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 6. В пиале смешиваем подсолнечное масло с горчицей, медом, соевым соусом и щепоткой соли.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 7. В сервировочное блюдо первым слоем выкладываем салатный микс, затем томаты с луком и выделившимся соком. Далее кладем полоски печеного перца и сыр – поливаем подготовленной заправкой.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 8. Красочное блюдо подаем на стол и дегустируем. Приятного аппетита!

Жареный сыр халуми на сковороде

Салат с жареным «халуми» и грушей

Салат с жареным «халуми» и грушей – это оригинальная закуска, которая приведет ваши вкусовые рецепторы к истинному гастрономическому наслаждению. И если на первый взгляд вам может показаться, что сладкие фрукты и ягоды не могут сочетаться с медово-оливковой заправкой, то после дегустации ваше мнение изменится!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Микс салатный – 80 гр.
  • Груши – 2 шт.
  • Томаты «черри» – 120 гр.
  • Голубика – 60 гр.
  • Сыр «халуми» – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для заправки:

  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Уксус яблочный – 1 ст.л.
  • Мед – по вкусу.
  • Ядра грецкого ореха – 30 гр.
  • Горчица дижонская – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим заправку: в пиалу высыпаем рубленые орехи, вливаем оливковое масло и уксус, добавляем немного меда и дижонскую горчицу – тщательно перемешиваем до однородности.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 2. В сервировочную тарелку высыпаем промытый и обсушенный салат, раскладываем половинки черри и голубику.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 3. Следом отправляем кубики грушевой мякоти (по желанию несколько слайсов оставляем для декора), сдабриваем заправкой, а также солью и черным перцем.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 4. «Халуми» режем на пластины и быстро подрумяниваем на сухой сковородке.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 5. Перекладываем золотистый сыр в салатник, украшаем грушей.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Жареный сыр халуми на сковороде

Жареный «халуми» с брусничным соусом

Жареный «халуми» с брусничным соусом – это изысканное кушанье, которое удивит вас своими вкусовыми характеристиками и нежной текстурой. Которая скрывается под аппетитной румяной корочкой и идеально гармонирует с домашним ягодным соусом, для готовки которого нам потребуются простые компоненты.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Сыр «халуми» – 350 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сухари панировочные – 100 гр.
  • Масло растительное – 200 мл.

Для соуса:

  • Брусника – 150 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Сок апельсина – 25 мл.
  • Крахмал кукурузный – ½ ч.л.
  • Сахар-песок – 25 гр.
  • Гвоздика – 2 бутона.
  • Бадьян – 1 шт.
  • Корица молотая – 1/3 ч.л.
  • Имбирь молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь варим соус: промытые ягоды высыпаем в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения и вводим следующие компоненты: молотую корицу, имбирь и сахар. Состав перемешиваем и убираем с конфорки, даем постоять около 5 минут.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 2. Ягодную массу пробиваем при помощи погружного блендера до однородности.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 3. Параллельно смешиваем цитрусовый сок с крахмалом, полученный раствор вмешиваем в соус. Забрасываем специи, мешаем и через полчаса удаляем бутоны гвоздики и бадьяна.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 4. Не теряя времени, нарезаем брусками «халуми».

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 5. Для панировки в одну тарелку насыпаем сухари, а во второй расколачиваем куриные яйца.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 6. Обмакиваем ломтики сразу в сухарях, а затем в яйце, повторяем манипуляцию дважды и помещаем сыр в сковородку с горячим растительным маслом. Жарим на протяжении 25-30 секунд с каждой стороны.

Жареный сыр халуми на сковороде

Шаг 7. Горячий сыр в панировке перекладываем на порционные тарелки и щедро поливаем соусом – дегустируем. Приятного аппетита!

Жареный сыр халуми на сковороде

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