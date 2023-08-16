Жарю рыбу только на воде, без брызг и пригоревшего масла. Получается сочно, хрустит прекрасно: делюсь секретом

Правильно пожарить рыбу — сложная задача для большого количества начинающих кулинаров.

Дело в том, что для готовки рыбы в сковороде надо обладать небольшим набором знаний.

Например, не стоит слишком долго жарить рыбу. Иначе из волокон выпарится вся влага и мясо станет сухим.

Также нельзя использовать в рыбе много масла. Оно может впитаться в волокна, что сделает вкус рыбы приторным. Требуется тщательно подбирать специи к рыбе, учитывать виды.

Стоит рассказать о том, как правильно пожарить рыбу с хрустящей корочкой..

Ингредиенты для жареной рыбы:

рыба — 2 шт.;

соль — 2 щепотки;

мука — 100 г;

кукурузная мука — 100 г.

Приготовление жареной рыбы:

Избавляем рыбу от жабр, внутренностей, плавников и головы. Нарезаем рыбу на небольшие кусочки сначала поперек, а затем вдоль. Убираем из мяса лишние косточки.

Выкладываем филе в миску, посыпаем солью и тщательно перемешиваем. Оставляем рыбу на 15 минут слегка впитать соль.

Смешиваем в пакете пшеничную и кукурузную муку. Выкладываем рыбные кусочки в целлофановый пакет с мукой, тщательно перемешиваем там филе.

В сковороде разогреваем масло. Обмакиваем кусочки рыбы в начале в воду, а потом сразу опускаем в горячее масло.

Вокруг рыбы, в этот момент, образуется водяная плёнка и влага из рыбы уходить уже не будет.

В итоге вода не даст забрать рыбе все масло внутрь себя. Это обеспечит сочность рыбы без приторного вкуса масла, а так же обеспечит ей очень вкусную хрустящую корочку.

Этим способом можно жарить всё: и куриное филе и даже котлеты (ломтики кабачков, грибов и т. д.). Получается отлично, хрустит прекрасно. Брызг нет и горелой муки тоже. Получается, как бы, панировка наоборот, очень удачный метод