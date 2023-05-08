Желе из белой смородины на зиму

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Желе из белой смородины на зиму — лакомство, которое подают к чаю или используют для прослойки десертов. Приготовление желе не отнимает много времени. В отличие от смородинового варенья в угощении отсутствуют косточки, что является значительным преимуществом. В подборке представлены несколько вариантов, которые не доставят хлопот.

Простой рецепт желе из белой смородины на зиму

Простой рецепт желе из белой смородины на зиму можно приготовить и на плите. Но если имеется электрическая помощница, почему бы не воспользоваться ей? Лакомство выходит необыкновенно вкусным с приятной легкой кислинкой. Густая заготовка идеальна для пропитки бисквитных рулетов и другой выпечки.

Желе из белой смородины на зиму

Ингредиенты –+4 порц.

  • Смородина белая 2.5 кг
  • Сахар-песок 1.4 кг

Шаги 90 мин.

  1. Желе из белой смородины на зиму

    Чтобы сварить простое желе из белой смородины на зиму, первым делом собираем ягоды.

  2. Желе из белой смородины на зиму

    Промываем банки в мыльном растворе и споласкиваем. В мультиварку наливаем литр воды, кладем металлические крышки. Сверху устанавливаем сетку с баночками. Активируем программу «На пару» и стерилизуем 10 минут.

  3. Желе из белой смородины на зиму

    Ягоду перебираем от листочков и веточек. Сложив в емкость с водой, тщательно промываем плоды. После чего выкладываем их на полотенце и даем обсохнуть.

  4. Желе из белой смородины на зиму

    Обработанную смородину кладем в емкость и раздавливаем толкушкой. Пропустив массу сквозь сито, застеленное марлей, выливаем ее в чашу мультиварки.

  5. Желе из белой смородины на зиму

    Кладем сахарный песок и хорошенько размешиваем, стараясь растворить сахарные кристаллики. Запускаем программу «Варенье», установив на дисплее 20 минут. Закрыв крышку, ждем закипания. Затем убираем пенку. Изредка помешивая, варим до звукового сигнала.

  6. Желе из белой смородины на зиму

    Стерильные банки заполняем горячим желе. Оставляем до полного остывания и закручиваем чистыми сухими крышками.

  7. Желе из белой смородины на зиму

    Храним в темном месте. Используем ароматное желе по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Желе-пятиминутка из белой смородины на зиму

Желе-пятиминутка из белой смородины на зиму сохраняет все полезные микроэлементы и витамины. С приготовлением справится даже дилетант. Желе – это самая идеальная заготовка. Отсутствие косточек не доставит дискомфорта в отличие от смородинового варенья. Аппетитное лакомство разнообразит ваши зимние заготовки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Белая смородина – 2 кг.
  • Сахар-песок – 2 кг.
  • Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Белую смородину внимательно перебираем, складываем в дуршлаг и тщательно споласкиваем под проточной водой. Отделяем ягоды от веточек.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 2. Плоды складываем в объемную кастрюльку с толстым дном. Вливаем воду и размещаем на средней конфорке. Не переставая помешивать, провариваем 5 минут.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 3. Дуршлаг или сито застилаем двойным слоем марли. Перекладываем проваренную ягодную массу. Протираем, отжимаем марлю.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 4. Смородиновый сок возвращаем в кастрюлю, понемногу вводим сахарный песок. Размешиваем, пока сахарные крупинки не растворятся. Устанавливаем на плиту. После закипания, увариваем массу 5 минут, при необходимости убирая образовавшуюся пенку.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 5. Небольшие банки замачиваем в мыльной воде, промываем под проточной водой. Стерилизуем над паром. Горячим лакомством наполняем стерильные баночки. После остывания закупориваем стерильными крышками.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 6. Храним желе в прохладе. Кушаем лакомство с блинчиками и чаем, или намазываем на свежий хлеб. Приятного аппетита!

Желе из белой смородины на зиму

Желе из белой смородины без варки

Желе из белой смородины без варки выходит безумно ароматным. Запах от лакомства такой, будто ягоды только с куста. Заготовка сохраняет максимум пользы. Ягодное лакомство едят просто так, или используют для приготовления компотов, морсов и киселей. Хранят угощение в холодильнике.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1 кг

Ингредиенты:

  • Белая смородина – 1,2 кг.
  • Сахар-песок – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обираем смородиновые кусты.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 2. Основательно перебираем собранную ягоду, отделяем плоды от веточек и хорошенько промываем. Оставляем на сите немного обсушиться.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 3. Воспользовавшись соковыжималкой, перетираем ягоду. Из ягоды получается 500 миллиграммов смородинового сока.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 4. Отмеряем вдвое больше сахарного песка по отношению к получившемуся соку.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 5. Соединив сок с сахаром, вооружаемся миксером и начинаем объединять компоненты на средней скорости. Полученной массе даем постоять сутки, время от времени помешивая. Банки промываем в содовом растворе и ополаскиваем чистой водой. Прокаливаем банки и крышки.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 6. Спустя сутки заготовку раскладываем по чистым сухим емкостям и укупориваем винтовыми крышками. Перемещаем лакомство в холодильник. Настоявшееся в течение месяца желе готово к употреблению. Приятного аппетита!

Желе из белой смородины на зиму

Густое желе из белой смородины с желатином на зиму

Густое желе из белой смородины с желатином на зиму приготовит любой. Идеальное угощение к чаю станет коронным. В отличие от смородинового варенья желе пользуется повышенным спросом. Угощение очень нравится маленьким деткам. Чтобы приготовить лакомство, используйте загуститель хорошего качества.

Время готовки – 1 ч. 00 мин

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белая смородина – 1 кг.
  • Сахар-песок – 1 кг.
  • Вода – 200 мл.
  • Желатин – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Качественный желатин высыпаем в емкость и заливаем 100 миллилитрами остывшей кипяченой воды.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 2. Собранную смородину перебираем от порченых экземпляров. Отделив от веточек, споласкиваем под краном. Переложив в толстостенную кастрюлю и залив оставшейся водой, томим 10 минут. Не забываем помешивать.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 3. Бланшированную смородину пробиваем блендером.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 4. Массу пропускаем через сито, застеленное марлей.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 5. В смородиновую массу кладем сахарный песок. Тщательно перемешиваем. Разместив на небольшом пламени, увариваем ягодную массу в течение 15 минут. Минимизируем нагрев и выгружаем набухший желатин. Распускаем, не доводя до кипения.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 6. Удобным способом стерилизуем промытые банки. Уваренную ягодную массу пропускаем сквозь стерильное сито. Наполняем чистые емкости и закупориваем сухими, предварительно простерилизованными крышками. Остывшие баночки перемещаем на хранение. Приятного аппетита!

Желе из белой смородины на зиму

Густое желе из белой смородины с агар-агаром на зиму

Густое желе из белой смородины с агар-агаром на зиму готовится несложно. Все, что требуется от кулинара – терпение и внимательность. Витаминная сладость прекрасно выручит, если к чаю ничего нет. Намазав желе на свежую булочку или батон, десерт готов!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Белая смородина – 5 кг.
  • Сахар-песок – 800 гр. на 1 литр сока.
  • Агар-агар – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собрав спелую смородину, перебираем ее.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 2. Сложив ягоды в дуршлаг хорошенько промываем. Отделив ягоды от листьев и веток, пропускаем их через соковыжималку или пробиваем блендером и процеживаем через застеленное марлей сито.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 3. Смородиновое пюре смешиваем с сахарным песком и тщательно вымешиваем, пока кристаллики полностью не разойдутся. Разместив на плите, прогреваем массу.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 4. Отмеряем агар-агар. Понемногу вводим к смородине, не переставая размешивать.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 5. Как только появятся первые пузыри, засекаем 5 минут и провариваем при постоянном перемешивании.

Желе из белой смородины на зиму

Шаг 6. Банки промываем и стерилизуем над паром или прокаливаем в микроволновке или в духовом шкафу. Горячей смородиновой заготовкой заполняем баночки. Дождавшись полного остывания, закупориваем и переносим в место для зимних заготовок. Приятного аппетита!

Желе из белой смородины на зиму

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