Желе из белой смородины на зиму — лакомство, которое подают к чаю или используют для прослойки десертов. Приготовление желе не отнимает много времени. В отличие от смородинового варенья в угощении отсутствуют косточки, что является значительным преимуществом. В подборке представлены несколько вариантов, которые не доставят хлопот.

Простой рецепт желе из белой смородины на зиму

Простой рецепт желе из белой смородины на зиму можно приготовить и на плите. Но если имеется электрическая помощница, почему бы не воспользоваться ей? Лакомство выходит необыкновенно вкусным с приятной легкой кислинкой. Густая заготовка идеальна для пропитки бисквитных рулетов и другой выпечки.

Ингредиенты –+4 порц.

Смородина белая 2.5 кг

Сахар-песок 1.4 кг

Шаги 90 мин.

Чтобы сварить простое желе из белой смородины на зиму, первым делом собираем ягоды. Промываем банки в мыльном растворе и споласкиваем. В мультиварку наливаем литр воды, кладем металлические крышки. Сверху устанавливаем сетку с баночками. Активируем программу «На пару» и стерилизуем 10 минут. Ягоду перебираем от листочков и веточек. Сложив в емкость с водой, тщательно промываем плоды. После чего выкладываем их на полотенце и даем обсохнуть. Обработанную смородину кладем в емкость и раздавливаем толкушкой. Пропустив массу сквозь сито, застеленное марлей, выливаем ее в чашу мультиварки. Кладем сахарный песок и хорошенько размешиваем, стараясь растворить сахарные кристаллики. Запускаем программу «Варенье», установив на дисплее 20 минут. Закрыв крышку, ждем закипания. Затем убираем пенку. Изредка помешивая, варим до звукового сигнала. Стерильные банки заполняем горячим желе. Оставляем до полного остывания и закручиваем чистыми сухими крышками. Храним в темном месте. Используем ароматное желе по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Желе-пятиминутка из белой смородины на зиму

Желе-пятиминутка из белой смородины на зиму сохраняет все полезные микроэлементы и витамины. С приготовлением справится даже дилетант. Желе – это самая идеальная заготовка. Отсутствие косточек не доставит дискомфорта в отличие от смородинового варенья. Аппетитное лакомство разнообразит ваши зимние заготовки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Белая смородина – 2 кг.

Сахар-песок – 2 кг.

Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Белую смородину внимательно перебираем, складываем в дуршлаг и тщательно споласкиваем под проточной водой. Отделяем ягоды от веточек.

Шаг 2. Плоды складываем в объемную кастрюльку с толстым дном. Вливаем воду и размещаем на средней конфорке. Не переставая помешивать, провариваем 5 минут.

Шаг 3. Дуршлаг или сито застилаем двойным слоем марли. Перекладываем проваренную ягодную массу. Протираем, отжимаем марлю.

Шаг 4. Смородиновый сок возвращаем в кастрюлю, понемногу вводим сахарный песок. Размешиваем, пока сахарные крупинки не растворятся. Устанавливаем на плиту. После закипания, увариваем массу 5 минут, при необходимости убирая образовавшуюся пенку.

Шаг 5. Небольшие банки замачиваем в мыльной воде, промываем под проточной водой. Стерилизуем над паром. Горячим лакомством наполняем стерильные баночки. После остывания закупориваем стерильными крышками.

Шаг 6. Храним желе в прохладе. Кушаем лакомство с блинчиками и чаем, или намазываем на свежий хлеб. Приятного аппетита!

Желе из белой смородины без варки

Желе из белой смородины без варки выходит безумно ароматным. Запах от лакомства такой, будто ягоды только с куста. Заготовка сохраняет максимум пользы. Ягодное лакомство едят просто так, или используют для приготовления компотов, морсов и киселей. Хранят угощение в холодильнике.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1 кг

Ингредиенты:

Белая смородина – 1,2 кг.

Сахар-песок – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обираем смородиновые кусты.

Шаг 2. Основательно перебираем собранную ягоду, отделяем плоды от веточек и хорошенько промываем. Оставляем на сите немного обсушиться.

Шаг 3. Воспользовавшись соковыжималкой, перетираем ягоду. Из ягоды получается 500 миллиграммов смородинового сока.

Шаг 4. Отмеряем вдвое больше сахарного песка по отношению к получившемуся соку.

Шаг 5. Соединив сок с сахаром, вооружаемся миксером и начинаем объединять компоненты на средней скорости. Полученной массе даем постоять сутки, время от времени помешивая. Банки промываем в содовом растворе и ополаскиваем чистой водой. Прокаливаем банки и крышки.

Шаг 6. Спустя сутки заготовку раскладываем по чистым сухим емкостям и укупориваем винтовыми крышками. Перемещаем лакомство в холодильник. Настоявшееся в течение месяца желе готово к употреблению. Приятного аппетита!

Густое желе из белой смородины с желатином на зиму

Густое желе из белой смородины с желатином на зиму приготовит любой. Идеальное угощение к чаю станет коронным. В отличие от смородинового варенья желе пользуется повышенным спросом. Угощение очень нравится маленьким деткам. Чтобы приготовить лакомство, используйте загуститель хорошего качества.

Время готовки – 1 ч. 00 мин

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Белая смородина – 1 кг.

Сахар-песок – 1 кг.

Вода – 200 мл.

Желатин – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Качественный желатин высыпаем в емкость и заливаем 100 миллилитрами остывшей кипяченой воды.

Шаг 2. Собранную смородину перебираем от порченых экземпляров. Отделив от веточек, споласкиваем под краном. Переложив в толстостенную кастрюлю и залив оставшейся водой, томим 10 минут. Не забываем помешивать.

Шаг 3. Бланшированную смородину пробиваем блендером.

Шаг 4. Массу пропускаем через сито, застеленное марлей.

Шаг 5. В смородиновую массу кладем сахарный песок. Тщательно перемешиваем. Разместив на небольшом пламени, увариваем ягодную массу в течение 15 минут. Минимизируем нагрев и выгружаем набухший желатин. Распускаем, не доводя до кипения.

Шаг 6. Удобным способом стерилизуем промытые банки. Уваренную ягодную массу пропускаем сквозь стерильное сито. Наполняем чистые емкости и закупориваем сухими, предварительно простерилизованными крышками. Остывшие баночки перемещаем на хранение. Приятного аппетита!

Густое желе из белой смородины с агар-агаром на зиму

Густое желе из белой смородины с агар-агаром на зиму готовится несложно. Все, что требуется от кулинара – терпение и внимательность. Витаминная сладость прекрасно выручит, если к чаю ничего нет. Намазав желе на свежую булочку или батон, десерт готов!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Белая смородина – 5 кг.

Сахар-песок – 800 гр. на 1 литр сока.

Агар-агар – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собрав спелую смородину, перебираем ее.

Шаг 2. Сложив ягоды в дуршлаг хорошенько промываем. Отделив ягоды от листьев и веток, пропускаем их через соковыжималку или пробиваем блендером и процеживаем через застеленное марлей сито.

Шаг 3. Смородиновое пюре смешиваем с сахарным песком и тщательно вымешиваем, пока кристаллики полностью не разойдутся. Разместив на плите, прогреваем массу.

Шаг 4. Отмеряем агар-агар. Понемногу вводим к смородине, не переставая размешивать.

Шаг 5. Как только появятся первые пузыри, засекаем 5 минут и провариваем при постоянном перемешивании.

Шаг 6. Банки промываем и стерилизуем над паром или прокаливаем в микроволновке или в духовом шкафу. Горячей смородиновой заготовкой заполняем баночки. Дождавшись полного остывания, закупориваем и переносим в место для зимних заготовок. Приятного аппетита!