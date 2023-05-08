Желе из белой смородины на зиму — лакомство, которое подают к чаю или используют для прослойки десертов. Приготовление желе не отнимает много времени. В отличие от смородинового варенья в угощении отсутствуют косточки, что является значительным преимуществом. В подборке представлены несколько вариантов, которые не доставят хлопот.
Простой рецепт желе из белой смородины на зиму
Простой рецепт желе из белой смородины на зиму можно приготовить и на плите. Но если имеется электрическая помощница, почему бы не воспользоваться ей? Лакомство выходит необыкновенно вкусным с приятной легкой кислинкой. Густая заготовка идеальна для пропитки бисквитных рулетов и другой выпечки.
Ингредиенты –+4 порц.
- Смородина белая 2.5 кг
- Сахар-песок 1.4 кг
Шаги 90 мин.
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Чтобы сварить простое желе из белой смородины на зиму, первым делом собираем ягоды.
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Промываем банки в мыльном растворе и споласкиваем. В мультиварку наливаем литр воды, кладем металлические крышки. Сверху устанавливаем сетку с баночками. Активируем программу «На пару» и стерилизуем 10 минут.
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Ягоду перебираем от листочков и веточек. Сложив в емкость с водой, тщательно промываем плоды. После чего выкладываем их на полотенце и даем обсохнуть.
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Обработанную смородину кладем в емкость и раздавливаем толкушкой. Пропустив массу сквозь сито, застеленное марлей, выливаем ее в чашу мультиварки.
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Кладем сахарный песок и хорошенько размешиваем, стараясь растворить сахарные кристаллики. Запускаем программу «Варенье», установив на дисплее 20 минут. Закрыв крышку, ждем закипания. Затем убираем пенку. Изредка помешивая, варим до звукового сигнала.
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Стерильные банки заполняем горячим желе. Оставляем до полного остывания и закручиваем чистыми сухими крышками.
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Храним в темном месте. Используем ароматное желе по своему усмотрению. Приятного аппетита!
Желе-пятиминутка из белой смородины на зиму
Желе-пятиминутка из белой смородины на зиму сохраняет все полезные микроэлементы и витамины. С приготовлением справится даже дилетант. Желе – это самая идеальная заготовка. Отсутствие косточек не доставит дискомфорта в отличие от смородинового варенья. Аппетитное лакомство разнообразит ваши зимние заготовки.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 10
Ингредиенты:
- Белая смородина – 2 кг.
- Сахар-песок – 2 кг.
- Вода – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Белую смородину внимательно перебираем, складываем в дуршлаг и тщательно споласкиваем под проточной водой. Отделяем ягоды от веточек.
Шаг 2. Плоды складываем в объемную кастрюльку с толстым дном. Вливаем воду и размещаем на средней конфорке. Не переставая помешивать, провариваем 5 минут.
Шаг 3. Дуршлаг или сито застилаем двойным слоем марли. Перекладываем проваренную ягодную массу. Протираем, отжимаем марлю.
Шаг 4. Смородиновый сок возвращаем в кастрюлю, понемногу вводим сахарный песок. Размешиваем, пока сахарные крупинки не растворятся. Устанавливаем на плиту. После закипания, увариваем массу 5 минут, при необходимости убирая образовавшуюся пенку.
Шаг 5. Небольшие банки замачиваем в мыльной воде, промываем под проточной водой. Стерилизуем над паром. Горячим лакомством наполняем стерильные баночки. После остывания закупориваем стерильными крышками.
Шаг 6. Храним желе в прохладе. Кушаем лакомство с блинчиками и чаем, или намазываем на свежий хлеб. Приятного аппетита!
Желе из белой смородины без варки
Желе из белой смородины без варки выходит безумно ароматным. Запах от лакомства такой, будто ягоды только с куста. Заготовка сохраняет максимум пользы. Ягодное лакомство едят просто так, или используют для приготовления компотов, морсов и киселей. Хранят угощение в холодильнике.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 1 кг
Ингредиенты:
- Белая смородина – 1,2 кг.
- Сахар-песок – 1 кг.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Обираем смородиновые кусты.
Шаг 2. Основательно перебираем собранную ягоду, отделяем плоды от веточек и хорошенько промываем. Оставляем на сите немного обсушиться.
Шаг 3. Воспользовавшись соковыжималкой, перетираем ягоду. Из ягоды получается 500 миллиграммов смородинового сока.
Шаг 4. Отмеряем вдвое больше сахарного песка по отношению к получившемуся соку.
Шаг 5. Соединив сок с сахаром, вооружаемся миксером и начинаем объединять компоненты на средней скорости. Полученной массе даем постоять сутки, время от времени помешивая. Банки промываем в содовом растворе и ополаскиваем чистой водой. Прокаливаем банки и крышки.
Шаг 6. Спустя сутки заготовку раскладываем по чистым сухим емкостям и укупориваем винтовыми крышками. Перемещаем лакомство в холодильник. Настоявшееся в течение месяца желе готово к употреблению. Приятного аппетита!
Густое желе из белой смородины с желатином на зиму
Густое желе из белой смородины с желатином на зиму приготовит любой. Идеальное угощение к чаю станет коронным. В отличие от смородинового варенья желе пользуется повышенным спросом. Угощение очень нравится маленьким деткам. Чтобы приготовить лакомство, используйте загуститель хорошего качества.
Время готовки – 1 ч. 00 мин
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белая смородина – 1 кг.
- Сахар-песок – 1 кг.
- Вода – 200 мл.
- Желатин – 30 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Качественный желатин высыпаем в емкость и заливаем 100 миллилитрами остывшей кипяченой воды.
Шаг 2. Собранную смородину перебираем от порченых экземпляров. Отделив от веточек, споласкиваем под краном. Переложив в толстостенную кастрюлю и залив оставшейся водой, томим 10 минут. Не забываем помешивать.
Шаг 3. Бланшированную смородину пробиваем блендером.
Шаг 4. Массу пропускаем через сито, застеленное марлей.
Шаг 5. В смородиновую массу кладем сахарный песок. Тщательно перемешиваем. Разместив на небольшом пламени, увариваем ягодную массу в течение 15 минут. Минимизируем нагрев и выгружаем набухший желатин. Распускаем, не доводя до кипения.
Шаг 6. Удобным способом стерилизуем промытые банки. Уваренную ягодную массу пропускаем сквозь стерильное сито. Наполняем чистые емкости и закупориваем сухими, предварительно простерилизованными крышками. Остывшие баночки перемещаем на хранение. Приятного аппетита!
Густое желе из белой смородины с агар-агаром на зиму
Густое желе из белой смородины с агар-агаром на зиму готовится несложно. Все, что требуется от кулинара – терпение и внимательность. Витаминная сладость прекрасно выручит, если к чаю ничего нет. Намазав желе на свежую булочку или батон, десерт готов!
Время готовки – 1 ч. 00 мин.
Время приготовления – 40 мин.
Порции – 8
Ингредиенты:
- Белая смородина – 5 кг.
- Сахар-песок – 800 гр. на 1 литр сока.
- Агар-агар – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Собрав спелую смородину, перебираем ее.
Шаг 2. Сложив ягоды в дуршлаг хорошенько промываем. Отделив ягоды от листьев и веток, пропускаем их через соковыжималку или пробиваем блендером и процеживаем через застеленное марлей сито.
Шаг 3. Смородиновое пюре смешиваем с сахарным песком и тщательно вымешиваем, пока кристаллики полностью не разойдутся. Разместив на плите, прогреваем массу.
Шаг 4. Отмеряем агар-агар. Понемногу вводим к смородине, не переставая размешивать.
Шаг 5. Как только появятся первые пузыри, засекаем 5 минут и провариваем при постоянном перемешивании.
Шаг 6. Банки промываем и стерилизуем над паром или прокаливаем в микроволновке или в духовом шкафу. Горячей смородиновой заготовкой заполняем баночки. Дождавшись полного остывания, закупориваем и переносим в место для зимних заготовок. Приятного аппетита!