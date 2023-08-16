Жена чуть не выбросила гигантский кабачок. Показываю, какую вкусноту из него приготовил: рецепт выпрашивали все соседи

Все относятся к приготовлению блюд из кабачков совершенно по разному. Мнения людей часто расходятся, так как кабачок — неоднозначный овощ. Он имеет своеобразный вкус из-за содержания витамина С внутри.

Дело в том, что в кабачке большое скопление витамина С, равное цитрусовым.

Поэтому стоит приобщаться к вкусу кабачка и не убирать этот овощ из своего рациона. Можно сделать вкусные яства из этого овоща, если проявить фантазию и некоторые знания готовки.

Сделаем запеченный кабачок с начинкой.

Ингредиенты для запеченного кабачка:

Кабачок — 1/2 шт.;

Рис — 80 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Фарш — 400 г;

Соль — ч.л.;

Перец молотый — 1/2 ч.л.;

Паприка копченая — ч.л.;

Помидор — 4 шт.;

Сыр — 100 г;

Картофель — шт.

Приготовление запеченного кабачка:

Отвариваем рис до готовности.

Большой кабачок делим на две части, удаляем внутренности.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук.

К луку выкладываем фарш, добавляем соль, молотый перец и копченую паприку. Выкладываем в фарш отварной рис, тщательно перемешиваем.

Нарезаем кольцами помидоры, измельчаем на терке сыр.

Выкладываем во внутрь половинок кабачков фарш. Очищенный картофель режем тонкими пластинами овощечисткой.

Выкладываем пластины картофеля на поверхность слоя из фарша в кабачки. На слой из картофеля кладем кольца помидор. На слой помидор выкладываем фарш, закрываем им все остальные слои.

Выкладываем на слой фарша сырную шапочку.

Запекаем кабачковые половинки с фаршем в духовке при 200 градусах 40 минут.

Получается отличное блюдо из кабачка, которое можно подать к праздничному столу.

Это хорошая альтернатива классическим основным блюдам на торжество.