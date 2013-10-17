Женские кожаные ботфорты — и тепло, и красиво

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Зимняя и межсезонная обувь бывает совершенно разной. Кто-то из представительниц женского пола берет себе тяжелые спортивные ботинки, покрытые поверх блестяшками, а кто-то предпочитает легкие сапожки на меху. Выходит, что девушки не заботятся о здоровье и любят лишь красоту, моду и престиж, лишь бы на них смотрели молодые люди. И это очень вредная привычка, ибо нога может замерзнуть в плохой по качеству обуви. С плохой подошвой сапожки и ботинки начнут причинять боль ступне, деформируя косточки и давя на позвоночник. Что же можно сделать? Приобрести женские кожаные ботфорты по хорошей цене на сайте https://lightstep.ua/zhenskaya-obuv/sapogi/botforty/.

Какую обувь купить любимой девушке

Прежде всего, если любимая женщина обожает высокие сапоги, то следует купить ей сапоги женские с широким голенищем, дабы не возникало перекрытия кровеносных сосудов, обеспечивающих приток крови к нижним конечностям вплоть до пальчиков и пяток. Сапоги не должны сильно давить на ногу, стягивать ее, словно ремень, иначе возникнет ухудшение здоровья, когда начнут опухать ноги, болеть ступни и так далее.

Кроме того, какую бы обувь молодая леди не выбирала, придется внимательно изучить подошву. На ней должны быть амортизаторы и протекторы, чтобы ступня не подвернулась на льду или на мокром гладком покрытии.

Женские сапоги по стандарту всегда плотно облегают ноги. Про такие стоит вообще забыть из-за их негативного воздействия на здоровье женщины. Продаются сапожки и с широким голенищем, и еще с высоким каблуком. Если первый вариант самый лучший (расширение голенища), то второй вариант не очень хороший. Ведь чем выше пятка (каблук), тем сильнее нагрузка на пальцы, а это и боли, и возможная деформация костей.

Осенью, когда сама природа наряжается в самые яркие одеяния, как никогда хочется выглядеть изящной и элегантной. Обувь – немаловажный элемент дамского гардероба, давайте рассмотрим основные модные тенденции этого сезона, чтобы каждая дама подобрала к своему образу оптимальный вариант осенней обуви.

Стильные сапоги осень – зима

Прежде всего, самым комфортным, практичным и по-деловому привлекательным является следующий вариант: высокие ботфорты с широким голенищем и минимумом аксессуаров. Действительно, такая обувь подойдет практически к любому наряду, каблук не обязательно должен быть высоким, напротив, высота его варьируется от сплошной плоской подошвы до классической шпильки.

Кстати, о шпильках, ботильоны и сапоги с таким видом каблука, в сочетании с острым носком, не сдают позиций, но альтернатива в виде широкого устойчивого каблука круглой или квадратной формы успешно соперничает с классикой.

Для самых отчаянных и смелых модниц модельеры разработали ряд экстравагантных танкеток, и сейчас в обувных бутиках можно приобрести довольно необычного вида туфли, ботильоны, сапоги. Их уникальность заключается в том, что при наличии небольшой платформы каблук-танкетка начинается не традиционно – от пятки, а лишь от середины подошвы. Несмотря на внешнюю неустойчивость, качественная обувь отличается удобством и комфортом, который и требуется при погодных условиях в осеннее зимний период.

Что касается цветов, то кроме традиционных: черного, серого и коричневого, на передовых позициях находятся свежие оттенки: винный, золотистый, серебристый, насыщенный красный и синий. Последние два относятся к изделиям из замши и нубука, которые делают эти цвета более яркими эффектными.

Сочетание разных текстур, несомненно, относится к основным чертам предстоящего сезона, поэтому обувь, скроенная из разных материалов – замши, кожи, с меховыми или тканевыми вставками, сделает ваш образ одним из самых модных этой осенью.