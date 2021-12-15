Женские Тимберленды с сайта поставщика

Как правильно выбрать спортивную обувь

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Пронация

Это ключевой момент при выборе кроссовок, который позволит правильно скорректировать распределение нагрузки на суставы и связки. Самый простой способ определить пронацию-сделать «мокрый тест». Намочите стопу или надеть мокрый носок и оставьте отпечаток ноги на картоне или на листе цветной бумаги. По контуру определите тип свода стопы и, основываясь на этом результате, покупайте новую пару.

Пронация бывает:

нейтральная;

избыточная (гиперпронация);

недостаточная (гипопронация).

Бегунам с нейтральной пронацией проще выбирать кроссовки: им подойдет большинство моделей на рынке. При гиперпронации свод стопы заваливается внутрь, мышцы и связки стопы расслаблены, амортизация недостаточно хорошо работает. В таких случаях нередко возникает плоскостопие, увеличивается нагрузка на спину и колени. Людям с гиперпронацией стопы нужно выбирать специальные поддерживающие стопу кроссовки, не покупать модели с большой амортизацией или чересчур твердой колодкой.

Гипопронация возникает из-за недостаточного прогиба стопы, она заваливается наружу, а человек «косолапый» во время бега. При гиперпронации создается сильная нагрузка на голень, кроссовки стоит выбирать с плавным переходом от пятки до носка и амортизационными технологиями в подошве.

Выбрав правильную модель, вы будете наслаждаться бегом, и это вас точно избавит от боли в стопах, коленях и пояснице. Производители качественной беговой обуви указывают наличие и состояние амортизационных вставок, которые заботятся о коленях и позвоночнике спортсмена.