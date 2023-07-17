Жилетка — универсальный тип верхней одежды, отличающийся от курток отсутствием рукавов. Она подходит для всех возрастов, используется как модный аксессуар, завершающий образ в любом стиле, и как инструмент продвижения бизнеса, формирование корпоративного стиля. Это применение актуально для рекламных акций, волонтерских организаций, детских спортивных школ.

Почему детские жилетки так популярны

Безрукавка на протяжении долгого времени не теряет популярности, остается актуальной для взрослых и детей. На это есть пять причин:

Универсальность. Жилетки шьют из различных материалов, дополняют утеплителем. Эта вещь подходит для межсезонья, когда погода переменчива. Облегченные модели подойдут для прохладных летних вечеров. Трендовость. Уже много лет безрукавки не теряют популярность, а дизайнеры создают новые модели и фасоны. Вариативность. Детские жилетки дают простор фантазии. Их сочетают со всеми вещами в гардеробе, создавая модные многослойные образы. Расстегнутая безрукавка позволяет продемонстрировать нижнюю одежду. Она отлично смотрится с толстовками, лонгсливами и футболками. Технологичность. Для пошива используют только материалы высокого качества, легкие, но теплые синтетические утеплители. Каждая деталь жилетки продумана и адаптирована под климат нашей страны. Практичность. Межсезонье — это период слякоти и грязи, поэтому дети часто пачкаются. За жилетками легко ухаживать, загрязнения удаляются с материала сразу, а затем вещь стирают в стиральной машине, соблюдая рекомендации на этикетке.

Жилетки для детей от компании Инари

Производственная компания Инари занимается изготовлением жилеток для мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 10 лет. При пошиве используются только качественные материалы и фурнитура. Наша продукция отвечает стандартам качества:

защищает от переохлаждения или перегрева во время игр на свежем воздухе;

материал с водоотталкивающими свойствами;

жилетка защищает от продувания;

не сковывает движения.

В каталоге представлены облегченные модели, утепленные с синтепоновым наполнителем, удлиненные и короткие. С помощью сублимационной печати на изделия наносится изображение.

Преимущества работы с компанией Инари:

мы сотрудничаем с представителями компаний, а также с физическими лицами;

минимальные сроки изготовления и быстрая доставка;

возможность заказать тираж от 1 до 1000 штук;

изготовление тестового образца для утверждения;

скидки для оптовых покупателей.

Компания Инари уже 20 лет производит рекламную продукцию. У нас вы можете заказать жилетки для детей, которые отвечают всем стандартам качества.

Заказать детские жилетки можно на нашем сайте: https://inari.pro/catalog/products/zhilet-dlya-detey/1000083 или по телефону 8-800-511-22-90