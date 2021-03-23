Жители Черного моря. Какие бывают медузы?

Укусы медуз. Помощь и способы предотвращения ядовитых укусов

Медузы являются одними из самых распространенных жалящих обитателей морей. В их щупальцах находятся жалящие клетки. Когда они задевают человека, то эти клетки пронзают кожу и выделяется яд. Уже поврежденные или отрезанные щупальцы тоже могут нанести довольно тяжелые раны. Ниже приведены советы, которые помогут справиться с травмами, нанесенными этими морскими созданиями. Если вы надумали летом приехать на Крымский полуостров и покупаться в Черном море, то есть один нюанс. В Черном море водятся много разновидностей медуз. Крупная красивая медуза корнерот, обитающая в Черном и в Азовском море, часто становится предметом любопытства отдыхающих, но она может вас сильно «укусить».

Промойте. Незамедлительно промойте рану солевой водой. Пресную воду не стоит использовать, поскольку она будет активировать еще не разрушенные жалящие клетки. Не стоит так же тереть кожу.

Нейтрализуйте жалящие клетки. Снимите боль, промыв рану одним из следующих растворов. После применения растворов облегчение может наступить лишь на короткое время, поэтому воспользуйтесь раствором многократно.

Алкоголь. На пораженный участок необходимо налить небольшое количество алкоголя. Хотя лучше было бы втирать напиток.

Уксус. Полейте пораженный участок как можно скорее уксусом.

Нашатырь. Эффективен также в этом случае и нашатырь.

Удалите щупальца. Если к коже прилепились щупальца, нужно их удалить. Но не стоит брать их голыми руками. Примените один из способов:

оберните полотенцем руки и оторвите щупальца.

используйте крем для бритья и осторожно их сбрейте.

приложите смесь из морской воды и песка. Затем соскребите щупальца ножом или другим острым предметом.

приложите смесь морской воды и питьевой соды и также соскребите щупальца.

Лечите симптомы. Лечите воспаление и зуд.

Облегчить кожный зуд можно при помощи антигистаминного средства.

Уменьшить отек можно гидрокортизоновым кремом.

Если боль не утихает, нужно принять болеутоляющее.

Сделайте укол против столбняка. Соленая вода очистит место укуса, но рана от этого не будет стерильной. Поэтому своевременно должна быть прививка против столбняка.

Возьмите на пляж колготки. Чтобы быть уверенным, что медузы не причинят вам вреда, нужно надевать колготки, когда плаваете. Это реально помогает.