Жижиг галнаш – вайнахское национальное мясное блюдо. Обычно используют курицу, говядину на косточке или баранину. Технология приготовления несложная, мясо варят в подсоленной воде крупными кусками. Затем подают его с пшеничными или кукурузными клецками и соусом. Получается довольно сытно и вкусно.

Жижиг галнаш — классический рецепт

Жижиг галнаш – классический рецепт, по которому у вас получится отменное блюдо. Обычно его готовят в большом количестве и подают к приходу гостей на праздничное застолье. Подают вареное мясо с галушками, бульоном и луковым или чесночным соусом.

Ингредиенты –+1 порц.

Баранина на кости ½ кг

Морковь 2 шт.

Лук репчатый ½ шт.

Чеснок 2 зуб.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль по вкусу

Мука пшеничная 100 гр.

Вода 1 л.

Шаги 120 мин.

Как приготовить жижиг галнаш по классическому рецепту? Баранину на кости обмойте под краном и выложите в чашу мультиварки. Залейте мясо водой и варите в режиме «Суп». Половину луковой головки и морковку очистите. Примерно через полчаса добавьте в бульон к мясу лук и морковку в целом виде. Всыпьте соль. Солить нужно хорошо, потому что баранина берет много соли. Пока варится мясо, приготовьте галушки. В миску просейте муку и добавьте немного соли. В центе мучной горки сделайте углубление, разбейте в него одно куриное яйцо. Замесите однородное тесто. Тесто переложите на ровную рабочую поверхность, посыпанную мукой. При помощи скалки раскатайте его до толщины в 0,5 сантиметра. Затем полученный пласт теста разрежьте на полоски по 1 сантиметру шириной. Далее каждую полосочку разрежьте на части примерно по 3 сантиметра длиной. Теперь каждую полоску проверните за противоположные края два раза, в середине придавите двумя пальцами. Через полтора часа баранина будет готова. Извлеките из бульона лук и морковку. Треть бараньего бульона отлейте в пиалу, а остальное слейте в кастрюлю. Кастрюлю с бульоном поставьте на огонь, доведите его до кипения и выложите подготовленные галушки. Варите их минут 10. Очистите зубчики чеснока. Затем натрите их на терке с мелкими отверстиями и полученную массу добавьте в бульон, который остался в пиале. У вас получится соус. Мясо отделите от кости и разрежьте на кусочки. Вареные овощи также нарежьте. Теперь можно переходить к сборке жижиг галнаша. Для этого возьмите широкую тарелку, выложите на нее галушки, в середине сделайте небольшое углубление. Далее положите нарезанные овощи. Поверху положите вареную баранину и полейте все чесночным соусом. Другой способ подачи: мясо подается с галушками на одном блюде, а в его центр помещается пиала с соусом. Приятного аппетита!

Жижиг галнаш с говядиной

Жижиг галнаш с говядиной – отличное блюдо для всей семьи. Оно очень питательное и содержит только натуральные жиры. В случае, если вы хотите внести вкусное разнообразие в свой обычный рацион питания, то такой рецепт будет, как нельзя кстати.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Лук репчатый белый – 2 шт.

Морковка средняя – 2 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Перец черный горошком – 7 шт.

Мука пшеничная – сколько потребуется.

Соль поваренная – по вкусу.

Яйцо куриное – 1 шт.

Бульон – 1 ст.

Картофель небольшой – 9 шт.

Зелень – по вкусу.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для варки мяса можно использовать обычную кастрюлю, мультиварку или скороварку, как вам более удобно. В емкость для варки сложите говядину, залейте ее холодной водой, добавьте морковку и одну луковицу, по вкусу посолите, добавьте перец горошком и лавровый лист. Закройте емкость крышкой и варите до готовности мяса.

Шаг 2. Когда говядина будет готова, переложите ее в емкость, которая будет сохранять тепло. Бульон процедите и отлейте стакан для замеса теста. Из муки, остывшего говяжьего бульона, куриного яйца и соли замесите однородное тесто, как на пельмени. Отставьте тесто в сторонку.

Шаг 3. Картошку почистите, помойте и мелко нарежьте. Залейте картофель холодной водой. Поставьте его вариться. Когда картошка будет готова, слейте основную часть воды, оставив немного жидкости на дне.

Шаг 4. Из теста сформируйте широкую полоску толщиной примерно 1,5-2 сантиметра. Положите ее на присыпанную мукой рабочую поверхность. Нарежьте ее полосочками по 0,5-1 сантиметр шириной.

Шаг 5. Каждый кусочек возьмите за края и проверните два раза, затем прижмите двумя пальцами в центре.

Шаг 6. Репчатый лук нарежьте полукольцами и обжарьте на подсолнечном масле до мягкости и золотистого цвета.

Шаг 7. Вареную говядину нарежьте порционными кусками.

Шаг 8. К вареному картофелю добавьте немного говяжьего бульона и пюрируйте его погружным блендером, можно подавить его толкушкой. Масса должна быть не слишком густой, но не чересчур жидкой, чтобы ее можно было пить. В картофельную массу добавьте жареный лук и посолите по вкусу, также добавьте измельченный чеснок и зелень.

Шаг 9. Галушки отварите до готовности в подсоленной воде. Жижиг галнаш собирайте на широком блюде. Выложите сначала галушки, оставляя свободное место в центре, в него поместите пиалу с картофельной массой, затем поверх галушек положите вареную говядину. Приятного аппетита!

Жижиг галнаш с курицей

Жижиг галнаш с курицей – очень вкусное блюдо с необычной подачей. Также оно отличается особой питательностью. Жижиг галнаш часто готовят именно на большую компанию и по особым случаям. Берите на заметку и обязательно попробуйте приготовить сами.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Тушка куриная – 1 шт.

Мука пшеничная – 250 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Вода – 100 мл.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Чеснок – 3 зуб.

Соль поваренная – по вкусу.

Лист лавровый – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С куриной тушки снимите кожу и положите тушку в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и поставьте вариться.

Шаг 2. Когда курица сварится, извлеките ее из бульона, остудите. Затем отделите мясо от косточек.

Шаг 3. В миску просейте пшеничную муку.

Шаг 4. К муке добавьте соль, воду и куриное яйцо. Замесите однородное мягкое тесто для галушек.

Шаг 5. Из полученного теста скатайте колбаску, положите ее на присыпанный мукой стол, нарежьте небольшими отрезками.

Шаг 6. Каждый кусочек теста расплющите пальцами и прокатите по столу, чтобы получились заготовки в виде ракушек.

Шаг 7. Куриный бульон разделите на две части, немного жидкости отлейте для приготовления соуса.

Шаг 8. В кастрюлю с большим количеством бульона, кладем «ракушки» и варим 20 минут.

Шаг 9. Для соуса выдавите через пресс три зубчика чеснока, добавьте к массе соль и молотый перец. Полученную смесь залейте, отлитым для соуса, куриным бульоном.

Шаг 10. Все готово, можно подавать жижиг галнаш на стол. На тарелку выложите галушки, поверх них разложите куриное мясо и подавайте с чесночным соусом. Приятного аппетита!

Жижиг галнаш с кукурузной мукой

Жижиг галнаш с кукурузной мукой – если переводить на русский дословно, то получится «мясо галушки». Теперь все понятно, не правда ли? В этом рецепте для замеса теста мы будем использовать кукурузную муку. Этот рецепт позволит насладиться замечательным блюдом тем, кто не употребляет глютен.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тушка куриная – 2 кг.

Мука кукурузная – 0,5 кг.

Вода питьевая – сколько потребуется.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 1-2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное/сливочное – для жарки.

Картошка – 3-4 шт.

Мука пшеничная – 1 горсть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную тушку обмойте проточной водой, разрежьте на части. Переложите мясо в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. Когда вода закипит, снимите пену и добавьте соль, молотый перец, лавровый лист и головку репчатого лука.

Шаг 2. Вторую головку репчатого лука нарежьте полукольцами или кубиками. В кастрюлю с толстым дном влейте немного растительного масла или положите сливочное, немного потушите лук. Далее выложите в кастрюлю нарезанный кубиками картофель, тушите овощи на медленном огне в течение 10 минут. Влейте бульон и готовьте до мягкости картофеля, добавьте соль и специи по вкусу.

Шаг 3. Кукурузную муку просейте вместе с горсткой пшеничной.

Шаг 4. Далее постепенно добавляйте теплую воду и замешивайте тесто. Воды может понадобиться разное количество в зависимости от клейкости муки. При желании добавьте щепотку соли. Готовое тесто должно быть мягким, эластичным и хорошо держать форму.

Шаг 5. Теперь можно слепить галушки. Отщипывайте от общего куска теста понемногу и катайте руками небольшие колбаски.

Шаг 6. Затем колбаски слегка приплющивайте ладонями. Варите галушки в большом количестве воды в течение 15 минут от момента закипания.

Шаг 7. На большое блюдо выложите галушки. Вареное мясо отделите от костей и разделите на небольшие кусочки, добавьте его на блюдо к галушкам. Подавайте жижиг галнаш с картофельно-луковым соусом и куриным бульоном. Приятного аппетита!

Жижиг галнаш с бараниной

Жижиг галнаш с бараниной – очень вкусное и калорийное кавказское блюдо. Основную часть времени придется потратить на приготовление бульона, в остальном же процесс несложный и довольно быстрый. И если уж и готовить жижиг галнаш, то на большую компанию.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Баранина – 1 кг.

Чеснок – 1 головка.

Лук зеленый – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль пищевая – по вкусу.

Перец черный горький – по вкусу.

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука пшеничная – 350-400 гр.

Вода – 4-5 л. + 0,5 ст.

Сода пищевая – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баранину промойте холодной водой, нарежьте крупными кусками и выложите в объемную кастрюлю. Залейте мясо водой и поставьте вариться. Тем временем очистите луковицу. В бульон добавьте лук, лавровый лист, соль и молотый перец. Варите бульон 1,5 часа, периодически собирая с поверхности пену.

Шаг 2. Параллельно варке бульона замесите тесто для галушек. В мисочке смешайте полстакана воды, соль, соду и растительное масло. Добавляйте муку небольшими порциями и вымешивайте тесто. Тесто должно быть мягким и должно хорошо отлипать от рук. Соберите тесто в комок, укройте полотенцем и оставьте на 15 минут отдохнуть.

Шаг 3. После этого тесто разделите на 5 равных частей. Каждый кусочек раскатайте в колбаску и нарежьте ее короткими отрезками шириной не более 1 сантиметра.

Шаг 4. Затем каждый кусочек теста прижмите пальцами, расплющите.

Шаг 5. Далее не переставая давить пальцами скатайте тесто в трубочку.

Шаг 6. Заготовки галушек разложите на ровной поверхности, присыпанной мукой.

Шаг 7. Когда мясо будет готово, большую часть бульон перелейте в другую емкость. К мясу добавьте рубленый зеленый лук.

Шаг 8. В большей части бульона сварите галушки. Варите их от момента закипания в течение получаса.

Шаг 9. Для подачи блюда приготовьте чесночный соус. Зубчики чеснока очистите, разотрите с солью и залейте меньшей частью оставленного бульона. Теперь соберем блюдо. Возьмите широкую плоскую тарелку, в ее центр поставьте пиалу с чесночным соусом. Вокруг нее разложите галушки, а поверху положите куски баранины. Жижиг ганаш готов. Приятного аппетита!