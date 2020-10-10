ЖК Континент — Система оценочных категорий при покупке квартиры

По
Евгений
-
0
57
ЖК Континент — Система оценочных категорий при покупке квартиры

При покупке объекта недвижимости перед любым покупателем рано или поздно возникает вопрос: куда инвестировать средства? Сравнение идет между объектами вторичной недвижимости или т.н. «старым фондом» и современными новостроями. В данной статье мы попытались провести параллели и очертить очевидные преимущества и недостатки каждой из сторон.

  1. Затратная стоимость и вероятность ее изменения
    1. Здесь лидирует новострой, особенно покупка на стадии «котлована» — она всегда дешевле.
    2. Однако от стадии «котлована» до сдачи дома цена может возрасти на 30-50%.

  2. Инвестиции в покупку
    1. В новострое это полная отделка квартиры «под ключ» плюс начинка. А это существенные затраты.
    2. Во вторичке это готовое к эксплуатации жилье, либо небольшой косметический ремонт.
  3. Сроки заселения
    1. Вторичное жилье позволяет заселиться в течение нескольких дней после заключения сделки.
    2. Новострой требует как минимум ремонтных работ, а в более долгоиграющей версии – сдачи дома в эксплуатацию.
  4. Прописка
    1. Во вторичке — в течение двух недель после сделки.
    2. В новострое только после получения свидетельства о регистрации права собственности.

  5. Возможные доходы от покупки недвижимости
    1. Вторичку можно сдать сразу после покупки, если она приобретена для этой цели, новострой требует финансовых вложений и ожидания срока сдачи дома.
  6. Риски
    1. Компания застройщика может обанкротиться и заморозить строительство.
    2. Во вторичке нужно тщательно проверять документы, чтобы квартира не оказалась «с историей» и неожиданными наследниками, претендующими на жилье.

Как видите, в обоих вариантах хватает и плюсов, и минусов. Тем не менее, есть еще ряд нюансов, о которых следует знать, чтобы взвесить все «за» и «против» и принять нужное решение.

Посоветовать можно лишь вот что:

  • выбирать надежного, хорошо зарекомендовавшего себе застройщика с хорошей репутацией
  • тщательно тестировать и проверять выбранную строительную компанию по кредитно-финансовой истории и предыдущим постройкам, сданным в эксплуатацию
  • тщательно изучать в сети на независимых ресурсах отзывы покупателей, уже воспользовавшихся услугами выбранного застройщика.

Только так можно обезопасить себя от возможных крупных рисков и махинаций.

Желаем удачного выбора! Надеемся, что с учетом перечисленных советов по выбору жилья, ваша долгожданная покупка недвижимости будет удачной и улучшит качество жизни и настроение!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА