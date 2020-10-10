ЖК Континент — Система оценочных категорий при покупке квартиры

При покупке объекта недвижимости перед любым покупателем рано или поздно возникает вопрос: куда инвестировать средства? Сравнение идет между объектами вторичной недвижимости или т.н. «старым фондом» и современными новостроями. В данной статье мы попытались провести параллели и очертить очевидные преимущества и недостатки каждой из сторон.
- Затратная стоимость и вероятность ее изменения
- Здесь лидирует новострой, особенно покупка на стадии «котлована» — она всегда дешевле.
- Однако от стадии «котлована» до сдачи дома цена может возрасти на 30-50%.
- Инвестиции в покупку
- В новострое это полная отделка квартиры «под ключ» плюс начинка. А это существенные затраты.
- Во вторичке это готовое к эксплуатации жилье, либо небольшой косметический ремонт.
- Сроки заселения
- Вторичное жилье позволяет заселиться в течение нескольких дней после заключения сделки.
- Новострой требует как минимум ремонтных работ, а в более долгоиграющей версии – сдачи дома в эксплуатацию.
- Прописка
- Во вторичке — в течение двух недель после сделки.
- В новострое только после получения свидетельства о регистрации права собственности.
- Возможные доходы от покупки недвижимости
- Вторичку можно сдать сразу после покупки, если она приобретена для этой цели, новострой требует финансовых вложений и ожидания срока сдачи дома.
- Риски
- Компания застройщика может обанкротиться и заморозить строительство.
- Во вторичке нужно тщательно проверять документы, чтобы квартира не оказалась «с историей» и неожиданными наследниками, претендующими на жилье.
Как видите, в обоих вариантах хватает и плюсов, и минусов. Тем не менее, есть еще ряд нюансов, о которых следует знать, чтобы взвесить все «за» и «против» и принять нужное решение.
Посоветовать можно лишь вот что:
- выбирать надежного, хорошо зарекомендовавшего себе застройщика с хорошей репутацией
- тщательно тестировать и проверять выбранную строительную компанию по кредитно-финансовой истории и предыдущим постройкам, сданным в эксплуатацию
- тщательно изучать в сети на независимых ресурсах отзывы покупателей, уже воспользовавшихся услугами выбранного застройщика.
Только так можно обезопасить себя от возможных крупных рисков и махинаций.
Желаем удачного выбора! Надеемся, что с учетом перечисленных советов по выбору жилья, ваша долгожданная покупка недвижимости будет удачной и улучшит качество жизни и настроение!