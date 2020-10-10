ЖК Континент — Система оценочных категорий при покупке квартиры

При покупке объекта недвижимости перед любым покупателем рано или поздно возникает вопрос: куда инвестировать средства? Сравнение идет между объектами вторичной недвижимости или т.н. «старым фондом» и современными новостроями. В данной статье мы попытались провести параллели и очертить очевидные преимущества и недостатки каждой из сторон.

Затратная стоимость и вероятность ее изменения Здесь лидирует новострой, особенно покупка на стадии «котлована» — она всегда дешевле. Однако от стадии «котлована» до сдачи дома цена может возрасти на 30-50%. Инвестиции в покупку В новострое это полная отделка квартиры «под ключ» плюс начинка. А это существенные затраты. Во вторичке это готовое к эксплуатации жилье, либо небольшой косметический ремонт. Сроки заселения Вторичное жилье позволяет заселиться в течение нескольких дней после заключения сделки. Новострой требует как минимум ремонтных работ, а в более долгоиграющей версии – сдачи дома в эксплуатацию. Прописка Во вторичке — в течение двух недель после сделки. В новострое только после получения свидетельства о регистрации права собственности. Возможные доходы от покупки недвижимости Вторичку можно сдать сразу после покупки, если она приобретена для этой цели, новострой требует финансовых вложений и ожидания срока сдачи дома. Риски Компания застройщика может обанкротиться и заморозить строительство. Во вторичке нужно тщательно проверять документы, чтобы квартира не оказалась «с историей» и неожиданными наследниками, претендующими на жилье.

Как видите, в обоих вариантах хватает и плюсов, и минусов. Тем не менее, есть еще ряд нюансов, о которых следует знать, чтобы взвесить все «за» и «против» и принять нужное решение.

Посоветовать можно лишь вот что:

выбирать надежного, хорошо зарекомендовавшего себе застройщика с хорошей репутацией

тщательно тестировать и проверять выбранную строительную компанию по кредитно-финансовой истории и предыдущим постройкам, сданным в эксплуатацию

тщательно изучать в сети на независимых ресурсах отзывы покупателей, уже воспользовавшихся услугами выбранного застройщика.

Только так можно обезопасить себя от возможных крупных рисков и махинаций.

Желаем удачного выбора! Надеемся, что с учетом перечисленных советов по выбору жилья, ваша долгожданная покупка недвижимости будет удачной и улучшит качество жизни и настроение!