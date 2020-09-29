Зимнее хранение катеров

Руководство для начинающих по фрахтованию катера или яхты

Если вам повезет, вы можете посоветоваться с людьми, которые катались уже на лодке в том районе, куда вы направляетесь, и у них был такой же уровень комфорта. Если вам не так повезло, выбор из большого количества стилей и размеров катеров может показаться вам немного сложным и запутанным.

Хотя у вас может быть представление о том, предпочитаете ли вы ходить под парусом или использовать катер с мотором, существует много различных стилей, размеров и схем расположения этих лодок, которые делают их подходящими для определенных мест и занятий, но совершенно не подходящими для других. Вы рассматриваете стандартный парусник или катамаран?

Ваша поездка лучше пройдет с моторной лодкой или крейсером с двойным подвесным мотором? Ответ на этот вопрос действительно сводится к двум факторам: куда вы отправитесь на лодке и сколько людей пойдут с вами?

Ночлег

Обеспечение того, чтобы вы могли комфортно жить на своей лодке в течение всей поездки, является еще одним важным соображением. Состав вашей вечеринки решит, должен ли каждый иметь кровать, или будет достаточно нескольких спальных мешков на палубе для детей. Головные уборные или туалет должны также соответствовать размеру и потребностям вашей группы.

Достаточно ли места для хранения и приготовления необходимой вам пищи? Причал — другое соображение. Может ли ваша лодка вписаться в гавани, где вы планируете остановиться? Обязательно проверьте не только длину помещения, но и луч. Слишком широкий — такая же большая проблема, как и слишком длинный. Если вы спите на швартовке или на якоре, убедитесь, что на глубине воды вы внезапно не сядете на мель во время прилива. Также вас может заинтересовать аренда места для зимнего хранения катера.

Подготовка к размещению на стоянке

Судно поднимают и устанавливают на берегу, очищают днище судна от водорослей. Далее следует процесс консервации судна. Уберите в салоне все ненужное, выбросьте мусор, закройте окна, чтобы не допустить попадания внутрь солнечных лучей, способствующих выгоранию обивки. Позаботьтесь о мойке днища – грязь, которая скапливается на нем, нередко становится причиной коррозии, требующей дорогостоящего ремонта или даже замены деталей. Проверьте уровень масла и бензина – после того как заберете яхту со стоянки и рассчитаетесь по кредиту, вряд ли у вас будет свободное время и средства на заправку и техническое обслуживание.