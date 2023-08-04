Рецепты Зимняя консервация помидоров половинками, которая мгновенно исчезает со стола По Admin - 4 августа, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Из помидор можно приготовить много интересных и сытных блюд и закусок. Мы предлагаем попробовать их маринованными половинками. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мы уверены, что вы их пробовали, но пытались ли повторить дома? Такая закуска из помидоров подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Рецепт маринованных помидоров половинками очень простой и доступный. Его сможет приготовить каждый. Маринованные помидоры половинками Время: 60 минут Порции: расчет на 1 литровую банку Ингредиенты: – помидоры «сливки»; – лавровый лист; – гвоздика; – петрушка; – лук репчатый; – 2 чайные ложки сахара; – 1 столовая ложка уксуса; – 1 чайная кровать соли. Приготовление: Тщательно помойте помидоры, разрежьте их пополам. На дно банки уложите 1 лавровый лист, 1 гвоздику, веточку петрушки, несколько кружочков лука. Выложите сверху половинки помидоров. Залейте помидоры на 10-15 минут кипятком. Слейте обратно в кастрюлю. В кастрюле доведите воду до кипения, влейте уксус и добавьте соль и сахар – перемешайте. Вылейте все обратно в банку и стерилизуйте в течение 15 минут. Закройте крышками и поставьте верх дном. Горячие банки накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить обязательные закрутки августа по нашим рецептам. На Перекоп.инфо можно прочитать про:От этих огурцов не оторваться – как приготовить пикули на зимуСъедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюдЭтого рецепта у вас точно нет: маринованные огурцы с куркумойВозвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремомЛюбимое блюдо всей семьи: овощная запеканка в духовке