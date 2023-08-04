Зимняя консервация помидоров половинками, которая мгновенно исчезает со стола

Из помидор можно приготовить много интересных и сытных блюд и закусок. Мы предлагаем попробовать их маринованными половинками.

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Мы уверены, что вы их пробовали, но пытались ли повторить дома? Такая закуска из помидоров подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному.

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Рецепт маринованных помидоров половинками очень простой и доступный. Его сможет приготовить каждый.

Маринованные помидоры половинками

Время: 60 минут

60 минут Порции: расчет на 1 литровую банку

Ингредиенты:

– помидоры «сливки»;

– лавровый лист;

– гвоздика;

– петрушка;

– лук репчатый;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1 чайная кровать соли.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры, разрежьте их пополам.

На дно банки уложите 1 лавровый лист, 1 гвоздику, веточку петрушки, несколько кружочков лука.

Выложите сверху половинки помидоров.

Залейте помидоры на 10-15 минут кипятком. Слейте обратно в кастрюлю.

В кастрюле доведите воду до кипения, влейте уксус и добавьте соль и сахар – перемешайте. Вылейте все обратно в банку и стерилизуйте в течение 15 минут. Закройте крышками и поставьте верх дном.

Горячие банки накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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