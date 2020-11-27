Зимний отдых и развлечения — лыжи и первые шаги

С каждым годом катание на лыжах становится все более популярным развлечением, и люди всех возрастов пробуют его. Что нужно знать начинающему лыжнику?

Первый подход к катанию на лыжах может быть сложнее, чем кажется. Хотя все выглядит просто — лыжи, куртка и можно уже спускаться по горному склону! На самом деле это немного сложнее и требует хорошей подготовки.

Лыжи, лыжные ботинки и куртка — основы

Для хорошего начала необходимо приобрести необходимое снаряжение. Это не только лыжи, но, к счастью, большую их часть можно взять напрокат здесь https://sochiskiline.ru/. Инвестировать в покупку дорогостоящего оборудования не имеет смысла для новичков, потому что может оказаться, что им просто не понравится кататься на лыжах. И тут возникает проблема перепродажи или хранения купленных лыж и аксессуаров.

Начать можно с лыжных ботинок. Даже если планируется брать их напрокат, хорошо бы подобрать подходящий размер с помощью специалиста. Обычно обувь необходимо сначала протестировать, пройтись по магазину и проверить ее комфортность. Хотя обувь новичка должна быть как можно более мягкой, ее все же следует застегивать как можно жестче без боли. В начале сезона всегда присутствует некоторый дискомфорт, даже у опытных лыжников (положение ног в лыжных ботинках неестественно), но стопы не должны болеть. Проверка правильности типа и размера перед поездкой может помочь сэкономить время в пункте проката, особенно когда он оказывается переполненным, и нет возможности получить консультацию в течение длительного времени.

Лыжи

Выбирая лыжи, следует учитывать свой рост и навыки. Новичкам рекомендуются короткие лыжи — примерно на 10–20 см «ниже», чем для бывалых, потому что их легче освоить. Лыжникам, которые только делают первые шаги, рекомендуется кататься с палками, которые следует выбирать так, чтобы они держали их примерно под прямым углом в локтях. Палки могут показаться мешающими, но на практике они облегчают поворот и балансировку тела. В обязательную базовую комплектацию также входят шлем (с наушниками и зажимом для очков), пятипальцевые перчатки.из непромокаемого материала (у них также часто есть крючки — для куртки или друг к другу, чтобы их не потерять). Также хорошо иметь лыжные штаны с рантом, чтобы под них не попадал снег, и лыжную куртку с карманами, позволяющими удобно брать с собой все, то, что необходимо на склоне — например, ски-пасс.

Носки, кремы и очки — для комфорта на склоне

Помимо самого необходимого, стоит запастись кое-чем, что сделает зиму веселее и сделает ее более комфортной. К этому относится термобелье — хотя приличная куртка и лыжные штаны согреют пользователя, лучше иметь под ними просторную одежду. По той же причине покупка длинных лыжных носков принесет пользу здоровью и комфорту.

Все готово — пора учиться кататься на лыжах. Помимо того, что вначале нужно прятать амбиции в карманы и выбирать вместо альпийских спусков пологий спуск или даже небольшую горку, необходимо выбрать тренера. Самостоятельно научиться кататься на лыжах может быть заманчиво — кажется, это так просто! Но здесь много подводных камней. В первую очередь травмы и выработка вредных навыков.