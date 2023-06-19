Рецепты Зимой будет как свежая: замораживаем клубнику тремя способами По Admin - 19 июня, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Пока на рынке и на прилавках магазинов еще достаточно клубники – предлагаем начать заготовку ее на зиму. У нас есть несколько интересных вариантов. Клубника – сладкая ягода, которую так любят, как дети, так и взрослые. Из нее можно готовить все, что угодно: от варенья до салатов. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Чтобы она всегда была под рукой, мы предлагаем три варианта заморозки клубники на зиму: целой, в пюре и кусочками с сахаром. Выбирайте тот вариант, который более нравится, или готовьте все три. Замораживаем клубнику целой Кладем полотенце на доску или самую маленькую полку в холодильнике, на него выкладываем пошлину клубнику, замораживаем и затем раскладываем по порционным пакетам. С полотенца очень легко потом снимается клубника, не нужно прилагать усилия. Полотенце затем легко отмывается от клубники – просто залейте его кипятком. Замороженная клубника / Фото Марты Стюарт Клубника в пюре Большой клубникой наполняем контейнеры, другую часть клубники взбиваем в пюре, протираем через сито от косточек, заливаем клубничным пюре целую клубнику, накрываем крышкой и замораживаем. Кусочки клубники с сахаром Такая заготовка подойдет для пирогов, вареников, галеты или кексов. Клубнику делим на 2 – 3 кусочка, складываем слой в контейнер, присыпаем сверху сахаром и так несколько слоев. Замораживаем. Понравились ли такие варианты заготовки клубники на зиму? Попробуйте также рецепты 5 летних блюд из клубники, пока еще сезон. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Пока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусноТакой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временемТри летних напитка, утоляющих жажду – рецепты на любой вкусОсновное блюдо, салат и коктейль: что приготовить на День отца – быстрое менюДля удачного пикника: салат в банке и мафины а-ля пицца – блюда за считанные минуты