Зимой будет как свежая: замораживаем клубнику тремя способами

Пока на рынке и на прилавках магазинов еще достаточно клубники – предлагаем начать заготовку ее на зиму. У нас есть несколько интересных вариантов.

Клубника – сладкая ягода, которую так любят, как дети, так и взрослые. Из нее можно готовить все, что угодно: от варенья до салатов.

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Чтобы она всегда была под рукой, мы предлагаем три варианта заморозки клубники на зиму: целой, в пюре и кусочками с сахаром. Выбирайте тот вариант, который более нравится, или готовьте все три.

Замораживаем клубнику целой

Кладем полотенце на доску или самую маленькую полку в холодильнике, на него выкладываем пошлину клубнику, замораживаем и затем раскладываем по порционным пакетам. С полотенца очень легко потом снимается клубника, не нужно прилагать усилия. Полотенце затем легко отмывается от клубники – просто залейте его кипятком.

Замороженная клубника / Фото Марты Стюарт

Клубника в пюре

Большой клубникой наполняем контейнеры, другую часть клубники взбиваем в пюре, протираем через сито от косточек, заливаем клубничным пюре целую клубнику, накрываем крышкой и замораживаем.

Кусочки клубники с сахаром

Такая заготовка подойдет для пирогов, вареников, галеты или кексов. Клубнику делим на 2 – 3 кусочка, складываем слой в контейнер, присыпаем сверху сахаром и так несколько слоев. Замораживаем.

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