ЗНАЧЕНИЕ ПООПЕРАЦИОННЫХ КАРТОЧЕК В ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА С АУТИЗМОМ

Окружающий мир непонятен ребенку, страдающему детским аутизмом. Он не всегда может связать между собой события, людей, звуки, образы. Он не прослеживает логических связей между реалиями, которые его окружают. Поэтому многое остается для него непонятным.

Первым этапом работы с такими детьми в школе должно стать формирование мотивации к обучению, а не требование овладеть всем материалом. Дети-аутисты тогда выполняют действия, когда они четко спланированные: ребенок должен быть уверенным в том, что делать сначала, какой следующий порядок деятельности, как завершить.

Для этого можно в кабинете, где пребывает ребенок-аутист, повесить пооперационные карточки, на которых в виде рисунков и символов будут обозначены все действия по порядку, например, на шкафу нарисована схема, как собраться на прогулку. Такие схемы можно развесить в ванной, на рабочем столе, в детской комнате.

Иногда аутичному ребенку требуется физическая помощь в осуществлении действия. Тогда взрослые берут его руки в свои и показывают, как нужно делать. Помните, что телесный контакт способствует снижению тревожности у малыша. Аутичным детям сложно овладевать новыми действиями, но они всегда хотят сделать все хорошо. Поэтому советуем сначала давать такие задания, с которыми они будут успешно справляться.