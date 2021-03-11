Знак в честь митинга Народной воли хотят установить в Севастополе

Увековечить память о митинге Народной воли 23 февраля 2014 года. С таким предложением выступил директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин. Соответствующие обращения были направлены им в Правительство и Законодательное собрание города. Вопрос также был вынесен на обсуждение в ходе заседания научно-методического экспертного совета при Севнаследии.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «За историческим Екатерининским знаком такой же по форме, следующая клумба, ближе к Заксобранию с благоустройством установить такую памятную доску».

Предварительно на памятном знаке предлагается начертать: «Здесь, на площади имени Павла Степановича Нахимова, 23 февраля 2014 года на общегородском митинге Народной воли, севастопольцы приняли судьбоносное решение о возвращении города-героя Севастополя в состав Российской Федерации, которое затем подтвердили на референдуме 16 марта 2014 года. Мы отстояли право на свой язык, культуру и историю для вас, потомки».

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Такое предложение, которое было направлено губернатору, было поддержано сразу Развожаевым. Но, тем не менее, оно требует и (вашей) поддержки. Если у нас есть такая поддержка – пускай будет в нашем протоколе».

При этом сам знак предлагается создать не за счёт бюджета города, а на народные средства.

В общем члены совета идею поддержали, хотя попросили пока не уточнять расположение данного знака – чтобы сперва свериться с правилами установки подобных элементов на территории исторического поселения.