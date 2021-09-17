Знаком «За заслуги перед Севастополем» наградили паралимпийца Андрея Граничку

Мировой успех и признание в родном городе. Вернувшимся с паралимпиады севастопольцам Андрею Граничке и Анастасии Долговой, а также их тренерам вручил награды губернатор Михаил Развожаев. Новый мировой рекордсмен и его наставница Ирина Мащенко были удостоены знаками отличия «За заслуги перед Севастополем», а занявшая шестое место в команде и десятое в личном зачёте по бочче спортсменка получила почётную грамоту за высокие спортивные достижения.

Торжественная встреча со спортсменами, для которых поездка в Токио стала дебютом на Паралимпийских играх, прошла в кабинете губернатора Севастополя. Михаил Развожаев высоко оценил результаты Андрея Гранички и Анастасии Долговой, при этом отметив вклад тренерского состава. Приём проходил за закрытыми дверьми.

АННА МЕЛЬНИКОВА, тренер по бочче участницы Паралимпиады Ольги Долговой: «Сегодняшний приём был очень приятным. Он нас поздравил, мы рассказали о наших проблемах с залом, о наших перспективах, что ждут впереди. Ведь у нас чемпионат Европы. Было очень приятно, что он внимательно выслушал наши проблемы».

Выступлению в стране восходящего солнца предшествовали изнурительные тренировки и серьёзное психологическое давление. Выступление на играх такого масштаба – всегда испытание. И, тем не менее, наши спортсмены смогли показать более чем достойный результат.

ИРИНА МАЩЕНКО, тренер по плаванию золотого призёра Паралимпиады Андрея Гранички: «Дались они немножко нам тяжеловато во времена пандемии. Было время, когда спортсмен болел месяц после чемпионата Европы. И этот месяц выпал у нас из подготовки. Я считаю, что мы всё равно программу с ним выполнили. Установили мировой рекорд. Это было очень трогательно для меня, я очень сильно переживала. Но всё получилось и всё удалось».

Сам Андрей Граничка говорит – побороть волнение было непросто, порой стресс приводил к ошибкам. Но итоговый результат стоил всех затраченных сил.

АНДРЕЙ ГРАНИЧКА, российский пловец, чемпион Паралимпиады-2020: «Это моя первая Паралимпиада. Всё необычно, масштаб соревнований большой. Это самые крупные соревнования, которые могут быть у спортсмена. Каждый к этому идет. Мне всё очень нравилось. Было волнение, ответственность, но я справился».

В ходе встречи с губернатором Севастополя удалось поговорить и о насущных проблемах севастопольского спорта, среди которых – отсутствие специализированной базы для тренировок наших паралимпийцев.

АНДРЕЙ ГРАНИЧКА, российский пловец, чемпион паралимпиады-2020: «Обсудили дальнейшие планы по тренировкам. Чтобы было побольше условий. Тот комплекс, который строится на 200-летия, чтобы там были лучше условия и повышался уровень всего».

Уже скоро спортсмены вновь вернутся к тренировкам. А до тех пор их ждёт, хоть и не долгий, но справедливо заслуженный отдых.

Кирилл Попов, «Севинформбюро»