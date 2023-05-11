Знаменитый десерт. Как приготовить тирамису

Готовый десерт на час оставьте охлаждаться в холодильнике В базовую формулу нашего тирамису входят всего пять ингредиентов: печенье Савоярди, свежие яичные желтки, сыр маскарпоне, сахар и кофе. Можно добавить несколько ложек Марсалы.

Ингредиенты:

500 г маскарпоне

200 г печенья Савоярди

130 г сахара

6 шт. очень свежих яиц

4 чайные ложки вина Марсала

4 чашки вкусного эспрессо

Какао

Приготовление

Нагрейте взбитую смесь яичных желтков, половину сахара и вино Марсала на водяной бане и доведите до 82 °C, быстро помешивая, чтобы смесь не свернулась. Когда остынет, добавьте маскарпоне и перемешайте. Взбейте белки со второй половиной сахара в кухонной машине. К готовому крему добавьте взбитые белки.

Приготовьте эспрессо и дайте ему остыть. Вылейте кофе в глубокую тарелку. Обмакивайте каждое печенье в кофе с обеих сторон быстро, чтобы оно не размокло, а затем кладите на дно вашей формы или в чашку. Поверх слоя печенья выложите слой крема. Затем снова печенье с кофе и снова крем.

Оставьте охлаждаться в холодильнике на час и непосредственно перед подачей посыпьте сверху совсем немного какао.

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