«Золотая балка» рассказала о земляных работах на горе Аскети

Фото: ForPost

Стали известны подробности о земляных работах, которые начались на днях недалеко от горы Аскети в Балаклаве и всполошили местных жителей. Напомним, 2 марта на живописном склоне горы был замечен трактор.

По данным новостного портала ForPost, активность не связана с очередной попыткой застройки территории жильём или обустройством смотровой площадки. Ситуацию пояснили в агрофирме «Золотая балка».

«Это наши земли, они сельскохозяйственного назначения, и тот небольшой кусочек, который сняли с коптера и видели местные жители, туда просто будет завезён грунт и высажен газон. А бетонные столбы, которые там сейчас есть, это с раскорчёванных виноградников – они, естественно, будут вывезены. Поэтому опасаться не стоит – Балаклава в полной надёжности», – заявили в PR-отделе компании.

Представители «Золотой балки» добавили, что строить на этой земле смотровую площадку не планируется.

Напомним, в декабре 2020 года недалеко от крепости Чембало на другом участке внезапно появилось ограждение из сигнальной ленты и бытовка. Представители власти двух ветвей власти – законодательной и исполнительной – тогда оперативно отреагировали на угрозу и заявили, что любое строительство, в том числе дачное, рядом с горой Аскети незаконно и нарушает сразу несколько нормативных документов.

«Стоит появиться здесь первому забору, ограждению и объекту – мгновенно появится второй, третий, пятый и процесс будет уже не остановить», – подчёркивал тогда депутат Вячеслав Горелов.