«Золотая» картошка. Почему рванули вверх цены на «второй хлеб»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 41. АиФ-Крым №41 13/10/2021

Королём цен этой осени стал картофель. Крымчан и севастопольцев пугает, что именно в урожайную пору подскочила цена на него. А что будет дальше? Прогнозы не утешают. Мягкие предсказывают плавное и небольшое округление ценников, жёсткие — стоимость картошки зимой до ста рублей за килограмм.

Своя дороже

Когда в Крыму цены на овощи станут доступнее? В Севастополе, впрочем, до рекордов осталось не так уж далеко. Ещё в сентябре килограмм картошки в среднем стоил около 53 рублей, а в первые недели октября дешевле 70 рублей на рынках её не продают. Дороже — вплоть до 90 руб./кг. Уверенно можно сказать только, что самый дорогой картофель не подорожает. Перекупщики, которые царят на рынке, отлично понимают, что больше девяносто — это «почти сто». И такая цена упирается в психологический барьер покупателя. Он лучше поедет на один из оптовых рынков Крыма, закажет картошку у фермера — пусть немного, но дешевле.

В Крыму, по результатам мониторинга Министерства промышленной политики РК, картофель предлагается в торговых сетях от 39 до почти 60 рублей за килограмм.