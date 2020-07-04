Золотое кольцо Боспорского царства может стать аналогом Золотого кольца России, — Волченко

Крым примет участие в онлайн форуме «Античное наследие России 2020», приуроченном к 2500-летию образования Боспорского царства, столицей которого был Пантикапей – современная Керчь. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

Форум «Античное наследие России» состоится с 8 по 9 июля. Он приурочен к 2500-летию образования Боспорского царства – первого государства на территории современной России, которое празднуется в России в 2020 году.

— Золотое кольцо Боспорского царства – это проект, который связал сразу несколько южных регионов и, развиваясь, в состоянии стать аналогом Золотого кольца России. Кроме того, античное наследие – это общемировое наследие, а столица Боспорского царства – Пантикапей, которому 2500 лет – это современная Керчь. Истоки мировой цивилизации в Крыму способны привлечь к полуострову внимание на международной туристической и исторической арене, – отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По словам руководителя оргкомитета Форума Христофора Константиниди, целью проведения форума является развитие культурно-познавательного туризма в новых реалиях, сохранение уникального исторического и природного наследия России, просвещение и воспитание туристов нового поколения.

Ученые, политики, представители музейного сообщества, журналисты, представители власти и бизнеса из России, Греции, Турции, Италии и Болгарии обсудят влияние античной цивилизации на развитие России и мира.

Единая историческая идентичность как основа туристического бренда — станет темой обсуждения для представителей туриндустрии, экспертов и руководителей туристической власти. В работе форума примут участие Посол Гренады Олег Фирер, депутат Европарламента Елена Кундура, сенатор Совета Федерации Игорь Фомин, космонавт и Герой России Антон Шкаплеров, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, греческий и кипрский журналист и публицист Афанасий Авгеринос и многие другие.

Ведущие виноделы России обсудят «Античный код Российского виноделия» и перспективы развития эногастрономического туризма.

В рамках программы форума запланирован старт конкурса журналистов «Боспор2500: Античное наследие России», организуемый Союзом журналистов России совместно с Союзом предприятий печатной индустрии.

Также в дни форума пройдет премьерный показ фильма «По Золотому кольцу Боспорского царства». Напомним, что, начиная с 2019 года Россия впервые позиционируется в мире как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации.

В рамках форума запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и проектом «Золотое кольцо Боспорского царства».

Для гидов и экскурсоводов пройдут семинары и мастер-классы, а для студентов и школьников пройдут открытые лекции об античной истории Юга России.

Организатором форума выступает: Российский туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», Русское географическое общество, Министерство природных ресурсов и экологии России, Финансовый университет при Правительстве РФ и Общенациональный союз индустрии гостеприимства.