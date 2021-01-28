Зоозащитники: в Севастополе на пожаре в собачьем приюте пострадали животные

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В Нахимовском районе Севастополя, на улице Энергетиков, горел собачий приют. Об этом сообщили в пресс-службе городского Главного управления МЧС России. Данные о происшествии поступили в ведомство вечером в четверг, 28 января.

Прибыв на место, спасатели установили, что горел вагончик. На тушение был подан ствол «ВД», на защиту смежных помещений — ствол «Б». По первичной информации, площадь пожара составила 50 квадратных метров, в МЧС устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

По информации, размещенной в группах зоозащитников в соцсетях, сгорели три собаки, котёнок и кошка.