Зрители Twitch смотрели больше стримов видеоигр в 2021 году

Facebook какое-то время фигурировал в новостях после публикации разорвавшегося отчета о внутреннем знании компании о том, что ее платформы способствуют созданию нездоровой атмосферы для подростков и молодых людей . Пока компания пытается разобраться в разветвлениях отчета, Facebook Gaming, по крайней мере, похоже, пытается помочь своим создателям в области психического здоровья.

У компании также есть иммунитет в одной области, которая преследует Twitch уже несколько месяцев: рейды ненависти. Частично проблема с рейдами ненависти на Twitch заключалась в том, что спамеры и злоумышленники могли создать столько учетных записей, сколько захотят, под разными именами пользователей, что позволило им вернуться на платформу после того, как одна учетная запись была заблокирована. Эти пользователи часто оставались анонимными из-за системы имен пользователей Twitch. В Facebook Gaming зрители общаются и взаимодействуют со своими настоящими именами, потому что логины платформы синонимичны логинам Facebook, что требует использования имени и фамилии. Это затрудняет преследование создателей контента спамерами и рейдерами ненависти. Если они не могут спрятаться за анонимными учетными записями и именами пользователей, у них меньше шансов вызвать ненависть на ничего не подозревающего стримера.

Хотя эти изменения и важные моменты якобы призваны помочь как стримерам, так и зрителям, увеличение количества просмотров и потоковой передачи на платформе в конечном итоге принесет Facebook значительно больше денег. Хотя Facebook Gaming пообещал отдавать стримерам 100% дохода от подписок — Twitch дает только процент — и объявил «обязательство» перед создателями в размере 1 миллиарда долларов, конечная цель, несомненно, состоит в том, чтобы сделать платформу более привлекательной для стримеров и зрителей и, следовательно, увеличить доход от рекламы для компании. Также примечательно, что многие из этих объявлений Facebook происходят вслед за широко распространенной негативной прессой и бойкотами вокруг Twitch, а также с уходом нескольких крупнейших личностей потокового гиганта .