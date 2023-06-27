Рецепты Звезда одесской кухни – форшмак из сельди и яблок По Admin - 27 июня, 2023 0 36 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Что первым приходит в голову при разговоре об одесской кухне? Форшмак из сельди, яблок и сливочного масла. А чтобы приготовить его по рецепту настоящих одесситов – читайте дальше. Любой город в первую очередь запоминается местной едой. Если вспоминать Одессу – это море, а еще невероятно вкусный местный форшмак с кусочком темного хлеба и зеленым лучком сверху. Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье Рецепт одесского форшмака Время: 20 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 250 граммов филе сельди; – 3 отварных куриных яйца; – 60 граммов мякоти хлеба; – 60 – 70 граммов кислого яблока; – 80 граммов сливочного масла; – 40 – 50 граммов репчатого лука. Приготовление: ️Секрет удачного форшмака в том, что здесь можно брать даже соленую и не жирную селедку, и делать ее более нежной и вкусной. Очищаем рыбу на чистое филе без реберных косточек, а вот мелких, что в спинке можно не бояться – они перекрутятся в мясорубке. Зачищаем яблоки от кожуры, нарезаем на кусочки. Аналогично нарезаем лук и яйца. Хлеб можно брать вчерашний или даже более древний, без корок. Если хлеб достаточно черствый, то можно его немного замочить молоком 20 – 25 граммов на 20 минут. Все ингредиенты прокручиваем через мясорубку с мелкими отверстиями. Лучше всего класть все вперемешку – так лучше будет образовываться однородная и сочная текстура. Приходим по вкусу, если нужно добавляем соль, обязательно черный молотый перец, если яблоко было не простокваша и хочется более яркий вкус можно добавить несколько капель лимонного сока или винного уксуса. Даем остыть в холодильнике и подаем на хлебчике. Посыпаем зеленым луком или рубленой петрушкой. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт закуски? Попробуйте также приготовить маринованную черешню по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Два крутых рецепта. Что приготовить из молодого картофеляЧто приготовить к чаю: пирог из ревеня и корицыБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Легендарный львовский сырник – рецепт Клопотенко