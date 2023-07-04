Рецепты Звезда турецкого фастфуда: рецепт запеченного картофеля кумпир По Admin - 4 июля, 2023 0 47 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Захотелось чего-то особенного и сытного? У нас есть интересный вариант блюда из Турции – картофель кумпир. Как насчет восточного фастфуда? Картофель кумпир – турецкое блюдо похоже на запеченный картофель, но с особой начинкой. Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Будем готовить что-то вроде картофеля в мундире, но результат будет впечатляющим. Ее любят не только за вкус, но и за сытность блюда. Картофель запекается в фольге, после чего разрезается пополам, внутреннее содержимое смешивается со сливочным маслом и сыром. Далее в такую заготовку добавляют разные начинки: маринованные огурчики, кукурузу, мясо, овощи, грибы. Рецепт картофеля кумпир Время: 3 часа Порции: 1 Ингредиенты: – 1 большой картофель; – 1 чайная ложка сливочного масла; – 50 граммов сыра; – консервированная кукуруза; – колбаски; – жареный бекон; – зелень; – 2 столовые ложки йогурта; – 30 граммов маринованного огурца; – 5 граммов укропа; – соль. Приготовление: Картофель запекаем в фольге примерно 2 часа при 180 градусах. К йогурту добавляем нарезанные огурцы, укроп и соль, перемешиваем ингредиенты. Из горячего картофеля осторожно достаем и убираем середину. Добавляем в картофель масло и сыр, делаем нежное пюре из смеси. Пюре накладываем обратно в основную часть картофеля, поливаем все это соусом и добавляем внутрь бекон, колбаски, кукурузу и натертый сыр. Запекаем картофель еще 5 минут при 180 градусах. Подаем блюдо к столу горячим. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сладкий десерт в бокале с персиками или нектаринами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Желейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаЭто блюдо выручит вас не раз: как сделать домашний чесночный хлеб с сыромТри старинных украинских блюда, о которых мы начали забыватьНастоящий грузинский соус из украинских продуктов: рецепт сацебелиВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентов