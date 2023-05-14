Звездные гости и известные бренд-шефы: кто стал первым участником нового кулинарного кастинг-шоу

В декабре, накануне праздников, в сети появился новый проект – «Шо по Шефу шоу?». Это кулинарный кастинг, в котором шефы испытывают кулинарные способности звезд и выбирают лучшего на роль ведущего нового кулинарного шоу.

В кастинге принимают участие украинские звезды, которые вслепую выбирают шефа, с которым будут проходить отбор. Задача звездного гостя – приготовить вместе с шефом безупречное блюдо. Кроме того, важно найти с ним общий язык, выдержать испытание от кулинарного гуру и показать себя с наилучшей стороны.

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Наставником первого гостя стал известный бренд-шеф МХП Алекс Юсупов

Героем первого выпуска стал знаменитый телеведущий Руслан Сеничкин. А его наставником – известный бренд-шеф МХП Алекс Юсупов. Алекс тестировал Руслану кулинарные способности, умение работать в паре, а также слегка дразнил гостя и дискутировал с ним.

Аудитория Украины давно искушена разными форматами гастрономических шоу, телепрограмм, гайдов. «Что по Шефу шоу?» – это что-то новенькое, свеженькое, неожиданное. Я уверен, что любой проект строится на людях,

– рассказывает Руслан.

Героем первого выпуска стал знаменитый телеведущий Руслан Сеничкин / Фото МХП

В выпуске Алекс и Руслан будут готовить карри с курицей – непростое блюдо из куриных голеней, которое подается в тыкве. Кроме нее, кулинарные эксперты будут оценивать, как гость коммуникировал со строгим шефом.

В выпуске Алекс и Руслан взялись за приготовление карри с курицей / Фото МХП

Сам Руслан рассказал, что команда экспертов отработала четко и слаженно. А взаимодействие с бренд-шефом Алексом Юсуповым, с которым гость познакомился непосредственно на съемочной площадке, было максимально интересным.

Для нас это было первое знакомство, поэтому сначала мы были сдержанными, но в конце концов все сложилось – рад, что химия в кадре состоялась. Алекс – профи, мастер в своей области, да и я отдался процессу, погрузился в истории шефа и в кулинарное действо. Задавал вопросы, которые будут точно интересовать аудиторию, и сам узнал много нового. К примеру, как не резать пальцы, нарезая лук,

– поделился впечатлениями звездный ведущий.

Кари с курицей – блюдо из голеней / Фото МХП

Сеничкин добавил, что выпуск будет классным и положительным, а зрители могут узнать рецепты новых кулинарных шедевров, проводя время в приятной компании.

Первый выпуск «Шо по Шефу Шоу?»: смотрите видео