Звоните на «112». В Крыму заработала единая служба срочных вызовов

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 6. АиФ-Крым №6 09/02/2022

Крым стал последним регионом страны, который перешёл на единую систему вызова «срочных» служб. Отныне один номер — «112», следует набирать в любой ситуации, требующей вмешательства полиции, спасателей, медиков и других специалистов.

Конечно, чтобы «вписаться» в систему единого номера, понадобилось время. Работа началась ещё в 2014 году, спустя несколько лет система находилась уже в статусе опытной эксплуатации.

Один вместо четырёх

Одной из трудностей создания системы «112» министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев назвал необходимость создания новых каналов связи. «Вся система оперативных ведомств оперативного реагирования должна была быть интегрирована», — пояснил он.