Звонки и общение по телефону

Практически каждому приходится пользоваться SIM-картой для телефона сотовой связи. SIM-карта – это небольшая пластиковая карточка со срезанным уголком, что позволяет безошибочно установить ее в аппарат. Одна из сторон имеет выведенные наружу позолоченные контакты. На первый взгляд это простое устройство. Но это не так. сим-карта, на самом деле, – это полноценный мини компьютер. Также вас может заинтересовать как узнать, чей номер телефона вам звонил, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя на сайт zvonkoff.net.

Как и должно быть в любом компьютере, в ней присутствует своя операционная система, управляющая характерным для микро-ЭВМ оборудованием: — система ввода-вывода информации; — процессор; — постоянная память (ROM); — оперативная память (RAM); — энергонезависимая перепрограммируемая память (EEPROM). Зачем же нужно настолько сложное устройство? Для начала расшифруем аббревиатуру «SIM». С английского, SIM (Subscriber Identity Module) – это модуль идентификации абонента. SIM-карта нужна для идентификации конкретного абонента в сети оператора сотовой связи. Необходимо отметить, что раньше в телефонах мобильной связи не применялись SIM-карты. Тогда, любой приобретаемый телефон уже был подключен к определенному оператору, и для подключения к услугам другого оператора требовалось перепрограммировать аппарат в сервис-центре.

Затем вышел стандарт GSM, который позволил все данные, требующиеся для подключения к оператору, объединить в отдельный модуль именуемый SIM-картой. В некоторых мобильных телефонах последнего поколения используются уже Micro SIM-карты имеющие меньший размер, здесь можно посмотреть, как обычную сим-карту можно превратить в Micro сим-карту. Для смены оператора теперь достаточно лишь вставить в мобильник другую SIM-карту, это способен сделать любой пользователь самостоятельно, без обращения в сервис. Перечислим функции, выполняемые картой: — проверка подлинности карты; — идентификация абонента; — шифрование переговоров. Дополнительно, на SIM-карте находятся небольшие программы (меню оператора), они изменяются и обновляются оператором удаленно. Карта защищена от несанкционированного доступа специальным PIN-кодом (Personal Identification Number – персональным идентификатором абонента). Как правило, он содержит 4-8 знаков, и его нужно вводить при включении телефона. Но если вы при вводе кода три раза ошибётесь – аппарат заблокируется и затем потребует ввести PUK-код (Personal Unblocking Key – 8-значный код персонального ключа). После 10-ти неправильных вводов этого кода карта блокируется и требуется ее замена. Пользователю следует быть очень внимательным при вводе PUK и PIN кодов