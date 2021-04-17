Звонок на миллион. Сколько стоят «шутки» с экстренными службами

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 14. АиФ-Крым №14 07/04/2021

За 10-12 миллионов рублей можно купить семь или восемь квартир для детей-сирот. Или сделать ямочный ремонт на паре километров дороги. Либо приобрести 2-3 автобуса, усилив какой-нибудь из муниципальных автопарков. В общем, эти деньги могли бы «поработать» на Крым. Вместо этого каждый год они теряются из-за… ложных вызовов.

Совсем не смешно

В Симферополе осудят мужчину за ложное сообщение о минировании вокзала Каждый день несколько крымчан не могут удержаться от старой «шутки»: вызвать «скорую помощь» или пожарных на несуществующий адрес или туда, где в них нет никакой надобности. Спасателей тревожат ложными вызовами чуть ли не каждый день. В прошлом году, по данным Пожарной охраны Крыма и ГКУ РК «Крым-СПАС», в республике было совершено около 300 ложных вызовов спасателей. Это без учета звонков, на которые реагируют подразделения ГУ МЧС по РК, среди них тоже хватает сообщений «шутников».

Среднюю стоимость одного такого вызова озвучивал недавно заместитель главы МЧС России Илья Денисов: от 3 до 7 тысяч рублей. Вот и получается, что «шутники» обирают крымский «кошелёк» примерно на полтора-два миллиона, а то и больше.