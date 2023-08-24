Бюджетный и простой в приготовлении. Салат «Дружба»: не ожидала, что будет так вкусно

Для некоторых салат плотно ассоциируется с блюдом, в котором должно быть много ингредиентов. Причем также салат должен быть в обязательном порядке заправлен большим количеством майонеза.

Этот стереотип про салаты давно надо упразднить. Сейчас есть много рецептов полезных салатов, которые не заливают майонезом. Данный соус подходит зачастую вообще не для всех яств.

При этом, не нужно готовить все салаты из множества продуктов. Для повседневных блюд достаточно нескольких бюджетных компонентов. Как, например, для салата “Дружба”.

Ингредиенты для салата “Дружба”:

яйца — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

сырок плавленый «Дружба» — 1 шт.;

фасоль консервированная красная — 150 г;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — 2 ст.л.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление салата “Дружба”:

Отвариваем вкрутую яйца, а также до мягкости варим морковь. Сыр отправляем в морозильную камеру на 20 минут.

Яйца и морковь очищаем, натираем на крупных зубчиках терки в салатник. Измельчаем на мелкой терке замороженный сыр, отправляем его к яйцам и моркови. Также выкладываем в салат консервированную фасоль, отделенную от жидкости.

Для заправки используем майонез, куда пропускаем зубчики чеснока через пресс, смешиваем. Заправляем салат майонезом с чесноком, посыпаем солью, перемешиваем.

В итоге получается бюджетный простой салат. Он готовится быстро, больше времени занимает варка яиц и моркови.