Коли в домі раптово гасне світло, а в холодильнику — тижневий запас продуктів, думка про придбання генератора перестає здаватися примхою. Енергетична незалежність у сучасній Україні перестала бути забаганкою, сьогодні це здорове рішення. Особливо для тих, хто живе в, скажімо так, «вразливих» місцях, а також для тих, хто не хоче залежати від нестабільної електромережі та шукає просте рішення на випадок відключень. На сайті https://invo.com.ua/generatoryi можна знайти великий асортимент генераторів із дуже швидкою доставкою по всій країні. Тобто, залишилося лише розібратися, який агрегат підійде саме вам — простому користувачеві без технічної підготовки, але з конкретними завданнями.

З чого почати

Перед тим як кидатися в море характеристик і технічних термінів, важливо зрозуміти — для чого саме потрібен генератор. Одна лампочка, бойлер і холодильник — це один рівень споживання. Циркулярна пила, насосна станція та кондиціонер — зовсім інший.

Новачку варто визначити перелік техніки, яку необхідно буде живити:

Освітлення та побутова електроніка (телевізор, зарядні пристрої, Wi-Fi-роутер) — достатньо 2–3 кВт;

Холодильник, насос, НВЧ — вже 3–5 кВт;

Електроінструмент, обігрівачі, бойлери — від 5 кВт і вище;

Весь будинок (включно з насосами, опаленням, кондиціонуванням) — 7–10 кВт і більше.

Все просто: підсумовуються потужності всіх пристроїв, додається 15–20% запасу — і ось він, ваш мінімум по кВт.

Кіловати, фази, вольти

Технічні параметри генератора лякають не менше, ніж назви в аптеці. Розберемося по порядку:

Номінальна потужність — та, яку генератор може видавати довго, стабільно, без перегріву;

Максимальна потужність — короткочасний пік, наприклад, при старті холодильника або мотора;

Однофазний або трифазний — для квартири, дачі або невеликого будинку достатньо однофазного (220В); трифазний (380В) потрібен тим, хто підключає важку техніку або насосні станції;

Вольтаж і стабільність струму — для побутової електроніки бажана наявність автоматичного регулятора напруги (AVR).

Наприклад, бензиновий INVO H6250D-G на 5.0/5.5 кВт — відмінний вибір для середніх побутових потреб, а INVO H9000DТ-G 7.2/7.7 кВт підійде тим, хто хоче «накрити» все навантаження будинку.

Бензиновий або газовий

Новачки часто бояться дизельних моделей — і не дарма: вони складніші, важчі та гучніші. Натомість бензинові та газ/бензинові генератори — ідеальний старт. Порівняємо на прикладі:

Forza FPG4500Е 2.8/3.0 кВт бензиновий — простий у запуску, невибагливий, відмінно підійде для дачі або аварійного живлення.

Forza FPG4500Е ГАЗ/бензиновий — дорожчий, але економніший у довгостроковій перспективі, особливо якщо є доступ до балона або газової магістралі.

Газобензинова модель GENERGY ESTRELA NEW 3.0/3.3 кВт дозволяє працювати на двох видах палива, що особливо зручно в умовах дефіциту або відключень.

Ручний або електрозапуск

Питання зручності запуску — критично важливий момент для новачків. Уявіть: зима, мороз, ніч. І ви — з ривковим стартером.

Ручний запуск, як у GREENMAX MB3600B — надійний, не потребує акумулятора, але вимагає фізичних зусиль.

Електрозапуск, як у Forza FPG 9800Е — достатньо повернути ключ, як у машині. Оптимально для жінок, літніх людей та всіх, хто не хоче тягнути шнур по десять разів.

Якщо є можливість — обирається модель з електрозапуском. Наприклад, INVO H9000D-G поєднує потужність і зручність в одному корпусі.

Покрокова інструкція запуску

Перший запуск — лякає багатьох. Але все не так страшно, якщо дотримуватися інструкції:

Перевірте рівень масла. Без нього — запуск категорично заборонено. Залийте паливо: бензин або підключіть газ. Переконайтеся, що техніка відключена від генератора (навантаження подається після запуску). Переведіть вимикач у положення «увімк». Якщо є електростарт — просто поверніть ключ. При ручному запуску — тягніть стартер впевненим рухом. Дайте попрацювати 1–2 хвилини без навантаження. Підключайте електроприлади.

Все. Генератор працює — ви з електрикою.

Помилки новачків

Перше знайомство з генератором часто супроводжується одними й тими ж промахами. Ось чого варто уникати:

Запуск без масла — прямий шлях до поломки. Використовуйте відповідне масло, наприклад, Масло 4Т 10W30 master Synt IRON ANGEL;

Підключення техніки до запуску — викликає перевантаження;

Зберігання з паливом усередині — може засмітити карбюратор;

Вибір «на око» — призводить до нестачі потужності;

Ігнорування інструкції — призводить до всього вище.

Що в аптечці генератора

Обслуговування генератора — запорука його довгої служби. Необов’язково бути техніком, щоб забезпечити надійну роботу:

Регулярно перевіряйте рівень і стан масла;

Міняйте масло після перших 20 годин, потім — кожні 50 годин роботи;

Очищайте повітряний фільтр;

Раз на місяць запускайте генератор «вхолосту»;

Не зберігайте у вогкості.

Під рукою має бути:

моторне масло (краще синтетичне, як 10W30 від IRON ANGEL);

запасна свічка;

лійка, серветки, ліхтарик.

Перший генератор: просто і зрозуміло

Генератор — це не монстр з технічного світу, а вірний помічник при відключеннях. Головне — розуміти свої потреби, не боятися технічних термінів та уникати типових помилок. З правильною моделлю, чи то легкий бензиновий INVO, чи надійний газобензиновий Forza, електрика буде там, де потрібно. Український бренд INVO UNION пропонує надійні та зрозумілі рішення як для дому, так і для бізнесу — залишається лише вибрати свій перший генератор і увімкнути світло впевненості.