Макароны по-флотски с фаршем – это блюдо, которое станет для вас и вашей семьи полноценным приемом пищи, который надолго избавит от голода и подарит истинное гастрономическое наслаждение. Несмотря на элементарность приготовления, такое горячее кушанье произведет приятное впечатление на всех, кто попробует хотя бы вилочку. Для насыщенности вкуса, в такие макароны можно добавлять различные ингредиенты, например, сочные помидоры, пикантный сыр или ароматные грибы.

Классические макароны по-флотски с фаршем на сковороде

Классические макароны по-флотски с фаршем на сковороде – это блюдо на скорую руку, которое «придет на помощь» кулинару, которому нужно за минимальный отрезок времени вкусно и сытно накормить всех своих домочадцев. Для гармонии вкуса, также добавим немного овощей и томатной пасты.

Ингредиенты –+3 порц.

Макароны 150 гр.

Фарш мясной 300 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 1 зуб.

Морковь 1 шт.

Томатная паста 1 ст.л.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 80 гр.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 40 мин.

Классические макароны по-флотски с фаршем на сковороде готовятся очень просто. Лук очищаем и мелко рубим, в течение 3-4 минут пассируем на подсолнечном масле, часто работая лопаткой. Добавляем морковь, измельченную при помощи терки с крупными отверстиями, размягчаем около 5 минут. Затем вводим в зажарку мясной фарш и чеснок, пропущенный через пресс. Лопаточкой разбиваем мясные комочки, жарим до испарения жидкости и изменения цвета. Сдабриваем содержимое сковороды пастой из протертых томатов, мешаем и томим еще 1-2 минуты. Выливаем воду и доводим до кипения, убавляем нагрев и тушим массу еще 5-10 минут, посыпаем черным перцем и солью. Не теряя времени, отвариваем макароны в подсоленной воде, согласно инструкции. Откидываем на дуршлаг и даем время стечь воде. Выкладываем макаронные изделия к фаршу с овощами, перемешиваем и прогреваем еще несколько минут. Макароны по-флотски с фаршем на сковороде готовы! Раскладываем ароматное кушанье по порционным тарелкам и присыпаем сырной стружкой – дегустируем. Приятного аппетита!

Макароны по-флотски с фаршем и томатной пастой

Макароны по-флотски с фаршем и томатной пастой – это кушанье, обладающее ярким ароматом и насыщенным вкусом. Приготовив такое блюдо, вы избавите себя от отдельной готовки мяса и гарнира, соответственно, вы потратите в два раза меньше времени и уменьшите количество грязной посуды!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Макароны – 250 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем овощи.

Шаг 2. Макароны отвариваем до готовности и перекладываем в сито.

Шаг 3. Репчатый лук мелко нарезаем и жарим на растительном масле до прозрачности.

Шаг 4. Засыпаем натертую на терке морковку, перемешиваем и готовим еще около 5 минут.

Шаг 5. К пассерованным овощам выкладываем фарш, вводим приправы и соль.

Шаг 6. При помощи лопатки разбиваем комки мяса, томим на умеренном пламени до готовности всех компонентов.

Шаг 7. Сдабриваем состав пастой из томатов и мелкорубленым чесноком.

Шаг 8. Ингредиенты хорошенько перемешиваем и тушим в течение 5 минут.

Шаг 9. Добавляем отваренные макароны, мешаем и спустя 2-3 минуты убираем сковородку с конфорки.

Шаг 10. Кушанье сервируем и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем и грибами по-флотски

Макароны с фаршем и грибами по-флотски – это кушанье, которое сможет приготовить даже начинающий кулинар. И несмотря на простоту процесса, такое блюдо придется по вкусу каждому, кто его попробует, так как сочетание компонентов невероятно удачное и ароматное.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Макароны – 300 гр.

Шампиньоны – 250 гр.

Фарш мясной – 250 гр.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем луковицу и ополаскиваем грибы, даем им время обсохнуть.

Шаг 2. В кипящей подсоленной воде отвариваем макароны до готовности.

Шаг 3. На разогретом растительном масле в течение 2-3 минут пассеруем мелко нарезанный лук.

Шаг 4. К луку добавляем слайсы шампиньонов, перемешиваем и обжариваем ингредиенты около 5 минут.

Шаг 5. К зажарке выкладываем фарш, солим и перчим.

Шаг 6. Разбивая мясные кусочки лопаткой, жарим массу примерно 10 минут на умеренном пламени.

Шаг 7. Слив воду с макарон, перекладываем их к содержимому сковороды. Тщательно перемешиваем и прогреваем все вместе под крышкой 5 минут.

Шаг 8. Горячее кушанье подаем к столу и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Макароны по-флотски с куриным фаршем на сковороде

Макароны по-флотски с куриным фаршем на сковороде – это сытное и в то же время легкое кушанье, которое надолго избавит вас от голода и зарядит энергией. Особую пикантность и яркий аромат блюду придает небольшое количество чеснока и репчатого лука.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 200 гр.

Макароны – 250 гр.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко нарезанный чеснок и лук обжариваем на растительном масле до прозрачности, добавляем фарш и томим до готовности каждого компонента. Не теряя времени, отвариваем макароны согласно инструкции.

Шаг 2. К готовой зажарке высыпаем любимые специи, молотый перец и соль – мешаем до равномерного распределения.

Шаг 3. К фаршу с овощами выкладываем отварные макароны.

Шаг 4. Компоненты перемешиваем и переходим к сервировке.

Шаг 5. Раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем и сыром по-флотски

Макароны с фаршем и сыром по-флотски – это паста «на скорую руку», которая приятно удивит вас своими вкусовыми характеристиками и непревзойденным ароматом, перед которым невозможно устоять. Кушанье готовится в нежном сырном соусе с добавлением таких трав, как орегано и базилик.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Макароны – 300 гр.

Молоко – 500 мл.

Вода – 500 мл.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Смесь перцев молотая – ½ ч.л.

Перец болгарский – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем шелуху с луковицы и зубцов чеснока, мелко рубим.

Шаг 2. В сковороду наливаем подсолнечное масло и прогреваем, жарим фарш, разбивая комочки лопаткой.

Шаг 3. К мясной составляющей высыпаем овощи, перемешиваем и обжариваем в течение 5 минут.

Шаг 4. Вводим соль и специи, мешаем и засекаем еще 60 секунд.

Шаг 5. В сковороду отправляем кубики мякоти болгарского перца.

Шаг 6. Вливаем пол-литра воды.

Шаг 7. Следом заливаем молоко и при необходимости досаливаем.

Шаг 8. Засыпаем сухие макароны.

Шаг 9. Состав перемешиваем и убавляем пламя до минимального, закрываем крышкой и томим около 20 минут.

Шаг 10. К готовым макаронам добавляем натертый сыр, снова размешиваем и спустя 2 минуты убираем с конфорки.

Шаг 11. Горячее кушанье подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Макароны по-флотски с помидорами на сковороде

Макароны по-флотски с помидорами на сковороде – быстрое и простое в приготовлении кушанье, которое порадует вас своей сочностью и пикантностью. Для сытости нам потребуется качественный говяжий фарш и мелкие томаты черри – обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Макароны – 200 гр.

Фарш говяжий – 400 гр.

Помидоры «черри» – 6 шт.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В горячую сковородку наливаем растительное масло и прогреваем, кладем фарш.

Шаг 2. Снимаем шелуху с лука и произвольно измельчаем головку.

Шаг 3. К слегка обжаренному фаршу высыпаем лук и хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Через 3-4 минуты добавляем четвертинки мелких томатов.

Шаг 5. Помешиваем содержимое сковороды и сдабриваем солью с приправами, оставляем на медленном огне томиться.

Шаг 6. К готовому фаршу высыпаем отварные макароны, размешиваем и прогреваем еще 5 минут.

Шаг 7. Раскладываем аппетитное кушанье по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Макароны по-флотски с фаршем из индейки

Макароны по-флотски с фаршем из индейки – это вкусное и ароматное кушанье, с приготовлением которого справится даже школьник! Для того чтобы блюдо было гармоничным, в его состав входят такие овощи, как репчатый лук и морковь, по желанию вводятся специи.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Фарш индюшачий – 250 гр.

Макароны – 200 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Паста томатная – 2 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем все необходимое на рабочую поверхность: овощи очищаем и ополаскиваем.

Шаг 2. В чаше блендера пробиваем морковь и лук.

Шаг 3. Параллельно на разогретом растительном масле жарим фарш из птицы.

Шаг 4. Добавляем овощи, перемешиваем и томим до готовности.

Шаг 5. Готовые компоненты дополняем пастой из томатов, черным перцем и солью – через 2-3 минуты выключаем нагрев.

Шаг 6. Параллельно отвариваем макароны до состояния аль-денте.

Шаг 7. Сливаем воду и смешиваем пасту с зажаркой.

Шаг 8. Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Макароны по-флотски в мультиварке

Макароны по-флотски в мультиварке – это блюдо, которое не требует от вас абсолютно никаких кулинарных навыков, так как весь процесс готовки заключается в закладывании сырых компонентов в чашу современной техники. Самое сложное – дождаться звукового сигнала и продегустировать!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 350 гр.

Макароны – 250 гр.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Лечо – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: фарш размораживаем, луковицу очищаем и измельчаем.

Шаг 2. Фарш объединяем с луковой нарезкой, солью и специями – выкладываем в чашу мультиварки, предварительно смазанную растительным маслом.

Шаг 3. Запускаем программу «тушение» на полчаса, добавив лечо. Состав периодически помешиваем.

Шаг 4. После звукового сигнала, к мясной составляющей высыпаем макароны и еще немного приправ – заливаем кипятком так, чтобы жидкость покрывала ингредиенты лишь слегка. Готовим в режиме «выпечка» около 10 минут, изредка помешивая.

Шаг 5. Разложив кушанье по тарелкам, посыпаем зеленью и дегустируем. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем и морковью по-флотски

Макароны с фаршем и морковью по-флотски – это красочное блюдо, которое готовится из тех продуктов, которые всегда есть под рукой. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете заменить фарш из птицы свиным или говяжьим фаршем – вкусно будет в любом случае!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Макароны – 300 гр.

Фарш куриный – 200 гр.

Морковка – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем овощи, предварительно достаем сливочное масло из холодильной камеры.

Шаг 2. Морковь измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями, мелко измельчаем лук.

Шаг 3. В сковороду с разогретым растительным маслом выкладываем лук и кусочек сливочного масла.

Шаг 4. Добавляем морковку, перемешиваем и готовим до размягчения.

Шаг 5. К овощам выкладываем фарш, жарим до полуготовности. Засыпаем макароны и заливаем содержимое сковороды горячей водой.

Шаг 6. Посыпаем солью и молотым перцем, держим на конфорке до испарения жидкости и готовности пасты.

Шаг 7. Раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу, украсив зеленью. Готовьте и получайте удовольствие!

Макароны по-флотски с говяжьим фаршем

Макароны по-флотски с говяжьим фаршем – это упрощенная вариация приготовления знаменитой пасты с мясным соусом «болоньезе». Однако в этом рецепте исключены такие ингредиенты, как стебель сельдерея и паста из перетертых томатов, но вкусовые качества по-прежнему остаются на высоте!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 350 гр.

Макароны – 150 гр.

Вода – 400 мл.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное – 1,5 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу очищаем, говядину зачищаем от пленок, ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 2. Макароны варим в подсоленной воде до готовности. Мясо пропускаем через решетку мясорубки.

Шаг 3. Половину луковицы измельчаем аналогично говядине, вмешиваем в фарш вместе с солью и черным перцем.

Шаг 4. Вторую часть лука нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле около 3-4 минут.

Шаг 5. К румяному луку выкладываем фарш, разбивая комочки, обжариваем еще 8-10 минут.

Шаг 6. С макарон сливаем воду, аккуратно вмешиваем в аппетитный фарш с луком.

Шаг 7. Массу прогреваем еще несколько минут и снимаем с плиты.

Шаг 8. Приятного аппетита!