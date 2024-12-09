16 грудня 2024 року, онлайн магазин для садівників Дзен Сад відкриває весняний сезон, де можна придбати цибулини та бульби квітів, багаторічники та насіння, які стануть прикрасою вашого саду.

Дзен Сад — це онлайн магазин для садівників, де можна знайти посадковий матеріал для свого саду: багаторічні рослини, цибулини, бульби квітів та насіння. В нашому асортименті присутня як стала класика популярних сортів цибулин тюльпанів, лілій та півонії, так і останні новинки голландських селекціонерів.

З багаторічних рослин в нас ви знайдете такі популярні види, як Лілійники, Флокси, Півонії, Астильби, Хости так і менш популярні, але не менш чарівні Клематіси, Камасії, Сангвінарії та ще безліч інших видів.

Серед цибулин і бульб квітів безперечно варті уваги такі види як Лілії, Кали, Гладіолуси, Жоржини, Фрітіларії, Лікоріси, Тюльпани, Нарциси та ще більше ніж 35 видів різноманітних рослин.

Cеред насіння можна знайти як овочі та зелень, так і насіння різноманітних квітів, наприклад Томати, Огірки, Баклажани, Кавуни, Дині, Моркви, Айстри, Чорнобривці, Гвоздики, Руколи, Кропу та ще незліченну кількість насіння.

Дзен Сад — це місце де можна придбати якісний посадковий матеріал для саду з доставкою по всій Україні. Ми робимо все можливе, щоб наші клієнти отримували високоякісні цибулини, багаторічники, насіння та унікальні рідкісні сорти.

Чим привабливий онлайн магазин для садівників Дзен Сад? Ми пишаємося численними позитивними відгуками, які отримуємо від наших покупців, адже вони підтверджують високу якість продукції та нашу надійність. Також на нашому сайті доступні інформаційні матеріали для початківців, які допоможе в створенні ідеального саду.

Ми робимо все можливе, щоб наш магазин був справжнім провідником у світ садівництва, – коментує Тамара Радченко, менеджерка компанії.

На нашому сайті ви знайдете все необхідне для втілення ваших садових ідей у реальність. Завітайте до нас, оберіть найкраще та зробіть замовлення вже сьогодні в онлайн-магазині Дзен Сад.

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