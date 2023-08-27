Путешественники выбрали самые популярные блюда регионов России

На основе мнений пользователей сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых популярных национальных кухонь России. Об этом сообщают «Известия».

Первое место заняла кавказская кухня: за нее проголосовали 43% опрошенных. Шашлык, плов и хинкали уже не в первый раз оказались среди любимых блюд россиян.

Второе место отвели донской кухне: ей отдают предпочтение почти 20% пользователей. Самыми популярными блюдами оказались борщ, вареники и сало.

Третьей в рейтинге стала сибирская кухня с пельменями и деликатесами из дичи — у нее 8% всех голосов. Нашлись среди проголосовавших и любители более необычных блюд — сугудая, омуля и расколотки.

На четвертом месте расположились фирменные блюда татар, а на пятом и шестом — жителей Урала и Дальнего Востока. Карельская, бурятская и алтайская кухни, несмотря на свою уникальность, оказались в самом конце списка.

В 2022 году эксперты выявили лучшие места для гастротуризма в России. На первом месте расположилась Казань, на втором — Астрахань, а на третьем — Сочи. Больше 50% россиян заявили, что во время путешествий проявляют искренний интерес к самобытной кухне незнакомого региона.