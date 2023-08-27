Портал про города-курорты | Perekop

Рябина на коньяке в домашних условиях

На чтение: 1 минута
Рябина на коньяке в домашних условиях

Описание приготовления:

Такую настойку можно начинать делать как только ягоды созрели или даже зимой из замороженных ягод. Если вам нельзя мед, замените его на сахар, но предварительно растопив его в сковороде и доведя до карамельного цвета. При добавлении коньяка в банку с рябиной, ягоды должны быть ниже напитка на 3 сантиметра. При необходимости увеличьте количество коньяка.
Основной ингредиент: Ягоды / Рябина Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Рябина 300 Грамм (красная)
  • Коньяк 500 Миллилитров
  • Мед 50 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

178 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рябина на коньяке в домашних условиях»

Рябина на коньяке в домашних условиях

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления "Рябины на коньяке" в домашних условиях.

Рябина на коньяке в домашних условиях

Ягоды рябины снимите с веточек и удалите испорченные. Ягоды сполосните и полностью обсушите. Помните рябину толкушкой, чтобы она пустила сок.

Рябина на коньяке в домашних условиях

Выложите рябину в чистую и сухую банку, добавьте мед.

Рябина на коньяке в домашних условиях

Влейте в банку с рябиной коньяк.

Рябина на коньяке в домашних условиях

Банку плотно закройте и встряхните. Уберите банку в темное место на три недели, встряхивайте банку каждые 7 дней.

Рябина на коньяке в домашних условиях

Рябину на коньяке процедите и разлейте по бутылкам. Рябину на коньяке плотно закройте и охладите.

Рябина на коньяке в домашних условиях

Приятного употребления!

Что будем искать? Например,Человек