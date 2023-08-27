Описание приготовления:

Такую настойку можно начинать делать как только ягоды созрели или даже зимой из замороженных ягод. Если вам нельзя мед, замените его на сахар, но предварительно растопив его в сковороде и доведя до карамельного цвета. При добавлении коньяка в банку с рябиной, ягоды должны быть ниже напитка на 3 сантиметра. При необходимости увеличьте количество коньяка.

Основной ингредиент: Ягоды / Рябина Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Рябина 300 Грамм (красная)

Коньяк 500 Миллилитров

Мед 50 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

178 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рябина на коньяке в домашних условиях»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления "Рябины на коньяке" в домашних условиях.

Ягоды рябины снимите с веточек и удалите испорченные. Ягоды сполосните и полностью обсушите. Помните рябину толкушкой, чтобы она пустила сок.

Выложите рябину в чистую и сухую банку, добавьте мед.

Влейте в банку с рябиной коньяк.

Банку плотно закройте и встряхните. Уберите банку в темное место на три недели, встряхивайте банку каждые 7 дней.

Рябину на коньяке процедите и разлейте по бутылкам. Рябину на коньяке плотно закройте и охладите.

Приятного употребления!