Описание приготовления:
Такую настойку можно начинать делать как только ягоды созрели или даже зимой из замороженных ягод. Если вам нельзя мед, замените его на сахар, но предварительно растопив его в сковороде и доведя до карамельного цвета. При добавлении коньяка в банку с рябиной, ягоды должны быть ниже напитка на 3 сантиметра. При необходимости увеличьте количество коньяка.
Основной ингредиент: Ягоды / Рябина Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Рябина 300 Грамм (красная)
- Коньяк 500 Миллилитров
- Мед 50 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
178 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рябина на коньяке в домашних условиях»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления "Рябины на коньяке" в домашних условиях.
Ягоды рябины снимите с веточек и удалите испорченные. Ягоды сполосните и полностью обсушите. Помните рябину толкушкой, чтобы она пустила сок.
Выложите рябину в чистую и сухую банку, добавьте мед.
Влейте в банку с рябиной коньяк.
Банку плотно закройте и встряхните. Уберите банку в темное место на три недели, встряхивайте банку каждые 7 дней.
Рябину на коньяке процедите и разлейте по бутылкам. Рябину на коньяке плотно закройте и охладите.
Приятного употребления!