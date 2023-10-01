«Роби своє з Kurator»: конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

После 24 февраля 2022 года перед украинскими предпринимателями встало немало вызовов. В то же время, развитие собственного дела, особенно в нынешних условиях, является возможностью не только реализовать свой потенциал, но и внести вклад в развитие экономики страны.

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Именно поэтому в это непростое время Благотворительный фонд «МХП – Громаді» и бренд Kurator запустили инициативу для поддержки бизнеса, пострадавшего во время войны или который развивают военные, информирует 24 Канал. Конкурс бизнес-идей «Роби своє з Kurator» для HoReCa стартовал 22 сентября и продлится до 23 октября включительно: именно в этот период будут приниматься заявки от предпринимателей.

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Кто может принять участие в конкурсе бизнес-идей «Роби своє»

Предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица и пострадавшие от российской агрессии бизнесы имеют шанс получить финансирование своих проектов в сфере питания. Организаторы выделят 1 миллион гривен суммарно на самые лучшие идеи победителей.

К участию в конкурсе принимают бизнес-идеи предпринимателей из отрасли HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг). Представить их могут представители украинского малого и среднего бизнеса из 13 областей Украины, в частности:

Винницкой,

Волынской,

Днепропетровской,

Житомирской,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Львовской,

Полтавской,

Сумской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черниговской.

Как рассказала директор Благотворительного фонда «МХП – Громаді» Татьяна Волочай, в этом году конкурс бизнес-идей «Роби своє» существенно масштабировался.

Весной совместно с Украинским ветеранским Фондом Минветеранов в рамках проекта #Следует «Роби своє» предоставили гранты для ветеранов и членов их семей – поддержали бизнесы в регионах. А сейчас запускаем еще один конкурс – для сферы питания. Такой запрос на гранты показывает, что украинцы хотят работать, создавать рабочие места и наполнять местные бюджеты. И мы, имея экспертизу в этом, готовы оказать всемерную поддержку в развитии локального бизнеса.

– отметила Татьяна Волочай.

Шанс получить микрогрант на собственное дело

Благодаря микрогрантам предприниматели смогут начать новый бизнес и масштабировать или релокировать уже имеющийся. К каждой идее есть важные требования:

они должны быть инновационными;

предусматривать создание рабочих мест;

иметь социально-экономический эффект для общества.

Важно, что организаторы помогут участникам по заполнению заявок во время консультаций на вебинарах.

Идеи предпринимателей будут рассматривать 7 судей, среди которых – представители Благотворительного фонда «МХП – Громаді», бренда Kurator и известные шеф-повара Украины.