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«Роби своє з Kurator»: конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

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«Роби своє з Kurator»: конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

После 24 февраля 2022 года перед украинскими предпринимателями встало немало вызовов. В то же время, развитие собственного дела, особенно в нынешних условиях, является возможностью не только реализовать свой потенциал, но и внести вклад в развитие экономики страны.

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Именно поэтому в это непростое время Благотворительный фонд «МХП – Громаді» и бренд Kurator запустили инициативу для поддержки бизнеса, пострадавшего во время войны или который развивают военные, информирует 24 Канал. Конкурс бизнес-идей «Роби своє з Kurator» для HoReCa стартовал 22 сентября и продлится до 23 октября включительно: именно в этот период будут приниматься заявки от предпринимателей.

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Кто может принять участие в конкурсе бизнес-идей «Роби своє»

Предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица и пострадавшие от российской агрессии бизнесы имеют шанс получить финансирование своих проектов в сфере питания. Организаторы выделят 1 миллион гривен суммарно на самые лучшие идеи победителей.

К участию в конкурсе принимают бизнес-идеи предпринимателей из отрасли HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг). Представить их могут представители украинского малого и среднего бизнеса из 13 областей Украины, в частности:

  • Винницкой,
  • Волынской,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Ивано-Франковской,
  • Киевской,
  • Львовской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Черкасской,
  • Черниговской.

Как рассказала директор Благотворительного фонда «МХП – Громаді» Татьяна Волочай, в этом году конкурс бизнес-идей «Роби своє» существенно масштабировался.

Весной совместно с Украинским ветеранским Фондом Минветеранов в рамках проекта #Следует «Роби своє» предоставили гранты для ветеранов и членов их семей – поддержали бизнесы в регионах. А сейчас запускаем еще один конкурс – для сферы питания. Такой запрос на гранты показывает, что украинцы хотят работать, создавать рабочие места и наполнять местные бюджеты. И мы, имея экспертизу в этом, готовы оказать всемерную поддержку в развитии локального бизнеса.
– отметила Татьяна Волочай.

Шанс получить микрогрант на собственное дело

Благодаря микрогрантам предприниматели смогут начать новый бизнес и масштабировать или релокировать уже имеющийся. К каждой идее есть важные требования:

  • они должны быть инновационными;
  • предусматривать создание рабочих мест;
  • иметь социально-экономический эффект для общества.

Важно, что организаторы помогут участникам по заполнению заявок во время консультаций на вебинарах.

Идеи предпринимателей будут рассматривать 7 судей, среди которых – представители Благотворительного фонда «МХП – Громаді», бренда Kurator и известные шеф-повара Украины.

Судьи конкурса бизнес-идей «Роби своє з Kurator» / Инфографика 24 Канала

Эксперты конкурса «Роби своє з Kurator» выберут от 10 победителей, каждый из которых получит до 100 тысяч гривен для своего дела.

Обратите внимание! Более подробную информацию об условиях участия можно найти на официальном сайте конкурса. Заявки принимаются с 22 сентября по 23 октября.

Системная поддержка малых и средних бизнесов

Как отметила Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП, микропредпринимательство – это ключ к восстановлению экономики в разрушенных войной районах и в целом основная движущая сила процветания Украины.

«МХП в направлении HoReCa строит системную поддержку малых и средних бизнесов. Мы способствуем обучению и подготовке квалифицированного персонала, предлагаем продуктовые решения, которые оптимизируют процессы на кухне, строим партнерство украинской отрасли HoReCa. Конкурс «Роби своє з Kurator» – продолжение этой системной работы. Мы наблюдаем, как быстро в Чернигове, Сумах, Харькове, других городах открываются микропекарные, кафе, шаурмовые – все, что может быстро удовлетворить потребителя в условиях нехватки времени и условий. И готовы поддержать те бизнесы, которые не останавливаются и хотят развиваться», – прокомментировала Наталья Шадчнева.

Бизнес победителей предыдущих конкурсов «Роби своє» / Фото МХП

"Роби своє з Kurator": конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

"Роби своє з Kurator": конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

"Роби своє з Kurator": конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

"Роби своє з Kurator": конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

"Роби своє з Kurator": конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

"Роби своє з Kurator": конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

"Роби своє з Kurator": конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

"Роби своє з Kurator": конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям

Весной 2023 года организаторы конкурса «Роби своє» поддержали 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 миллиона гривен. А в прошлом году Благотворительный фонд «МХП – Громаді» предоставил финансовую помощь более чем на 6 миллионов гривен для 74 микробизнесов.

Отметим, что с 2020 года победители и участники конкурса создали десятки новых предприятий в агросекторе, легкой и пищевой промышленности, зеленом туризме и т.д. Поэтому тем, кто задумывается о развитии собственного дела в области HoReCa, важно не упустить возможность и сделать шаг навстречу своей мечте.
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