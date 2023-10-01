«Роби своє з Kurator»: конкурс бизнес-идей объявляет грант в помощь предпринимателям
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Судьи конкурса бизнес-идей «Роби своє з Kurator» / Инфографика 24 Канала
Эксперты конкурса «Роби своє з Kurator» выберут от 10 победителей, каждый из которых получит до 100 тысяч гривен для своего дела.
Обратите внимание! Более подробную информацию об условиях участия можно найти на официальном сайте конкурса. Заявки принимаются с 22 сентября по 23 октября.
Системная поддержка малых и средних бизнесов
Как отметила Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП, микропредпринимательство – это ключ к восстановлению экономики в разрушенных войной районах и в целом основная движущая сила процветания Украины.
«МХП в направлении HoReCa строит системную поддержку малых и средних бизнесов. Мы способствуем обучению и подготовке квалифицированного персонала, предлагаем продуктовые решения, которые оптимизируют процессы на кухне, строим партнерство украинской отрасли HoReCa. Конкурс «Роби своє з Kurator» – продолжение этой системной работы. Мы наблюдаем, как быстро в Чернигове, Сумах, Харькове, других городах открываются микропекарные, кафе, шаурмовые – все, что может быстро удовлетворить потребителя в условиях нехватки времени и условий. И готовы поддержать те бизнесы, которые не останавливаются и хотят развиваться», – прокомментировала Наталья Шадчнева.
Бизнес победителей предыдущих конкурсов «Роби своє» / Фото МХП
Весной 2023 года организаторы конкурса «Роби своє» поддержали 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 миллиона гривен. А в прошлом году Благотворительный фонд «МХП – Громаді» предоставил финансовую помощь более чем на 6 миллионов гривен для 74 микробизнесов.
Отметим, что с 2020 года победители и участники конкурса создали десятки новых предприятий в агросекторе, легкой и пищевой промышленности, зеленом туризме и т.д. Поэтому тем, кто задумывается о развитии собственного дела в области HoReCa, важно не упустить возможность и сделать шаг навстречу своей мечте. Зарегистрировать свой проект можно за ссылкой.