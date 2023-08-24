Роскачество: только 2 медовых бренда на российских прилавках соответствуют нормам

Роскачество исследовало 20 брендов меда из российских магазинов. Из всех образцов только два стали претендентами на «Знак качества».

Оценку меда проводили по 485 показателям безопасности и качества. Всем требованиям соответствуют только два образца — мед бренда «Берестов А. С. Мед каштановый Избранное» и гречишный мед «Лесные угодья».

Некоторые производители указывают на этикетке один вид меда, а на самом деле заменяют его другим, более дешевым. Эксперты определили это нарушение как ботаническое несоответствие.

Не соответствуют более серьезным требованиям ГОСТа образцы продукции под брендами «Частная пасека», «Каждый день», «Лента», «Медовая Долина» и Spar. В этом меде превышено допустимое содержание сахаров.

В меде «Башкирская медовня», «Маркет Перекресток», «Мед Ополья», «Просто Азбука», «Самокат», «Частная пасека», Globus Vita и Spar нашли следы фурацилина и других препаратов в недопустимых количествах, а в образцах «Башкирские пасеки» и «Лента» лабораторные исследования подтвердили наличие пестицидов.