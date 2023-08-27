Российских школьников будут отучать от фастфуда с помощью опытов

В школах могут запустить программу по борьбе с зависимостью от фастфуда. Показывать школьникам наглядный вред «быстрой еды» предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает «РИА Новости».

Даванков уточнил, что в последнее время резко выросло число детей с ожирением. Примерно 15–20 лет назад на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с лишним весом, а теперь показатель увеличился до 900.

По словам политика, прямая демонстрация вреда фастфуда поможет решить эту проблему. Учителя могут проводить наглядные эксперименты на уроках химии и биологии и показывать ученикам, как вредная еда и напитки влияют на их организм. Например, проводить опыт с ортофосфорной кислотой из газировки, которая прожигает яичную скорлупу.

Врач-диетолог Ольга Григорьян подтвердила, что «уроки здорового образа жизни» нужны в детских садах и школах. Правда, в эфире радио «Говорит Москва» эксперт уточнила, что беседовать о фастфуде с детьми должны не журналисты, учителя или политики, а профессиональные медики.

Все ли виды фастфуда вредны для здоровья? Диетолог Кабанов уверен, что все зависит от ингредиентов, входящих в состав блюда, — шаурма, например, может легко вписаться в правильное питание.