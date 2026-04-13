Не секрет, що дата виробництва автомобільної АКБ важливіша за гучне ім’я на корпусі, адже навіть преміальний бренд може втратити ємність, простоявши на складі енну кількість років. Якщо ви не хочете грати в лотерею з датою випуску, то на сайті https://aku.lviv.ua компанії WeFix Auto можна обрати виключно свіжу батарею, за станом якої фахівці стежать особисто. Завдяки цьому можна забезпечити автомобілю впевнений запуск у будь-яку погоду.

Ризики купівлі старої батареї

На перший погляд акумулятор може виглядати ідеально: чистий корпус, яскрава наклейка, відомий бренд. Але вік усередині — зовсім інша історія. Навіть без експлуатації батарея поступово втрачає свої характеристики через саморозряд та сульфатацію пластин. В умовах Львова, де зима може бути сирою та холодною, це особливо критично. Старий акумулятор може підвести в найневідповідніший момент:

зниження пускового струму навіть при повній зарядці

прискорене зношення пластин і втрата ємності

ризик глибокого розряду вже в перші місяці експлуатації

нестабільна робота електроніки автомобіля

проблеми при запуску в морозну або вологу погоду

Купівля «залежалої» АКБ — це економія на старті, яка швидко перетворюється на додаткові витрати. Тому вік батареї — не формальність, а ключовий параметр.

Читання кодів світових брендів

Виробники на кшталт Bosch, Varta або Exide рідко вказують дату виробництва у звичному форматі. Замість цього використовуються спеціальні DOT-коди, які виглядають як набір символів. Без розшифровки зрозуміти їх практично неможливо, але є логіка, яку варто знати. Кожен бренд використовує свою систему маркування:

Bosch та Varta: код із літер та цифр, де за дату відповідає 4-й символ (рік) та 5–6-й (місяць)

Exide: часто використовується шестизначний код, де перші цифри позначають тиждень і рік

Topla та Fiamm: дата може бути зашифрована через літерні позначення місяців

бюджетні бренди: іноді вказують дату відкрито, але в нестандартному форматі

на корпусі може бути кілька кодів — важливо знайти саме виробничий

Розібратися в цьому вручну складно, особливо без досвіду. Тому консультація фахівців або перевірений продавець — найкращий спосіб уникнути помилки.

Перевірка перед купівлею

Навіть якщо ви вже знаєте, як виглядають коди і що означають цифри, важливо вміти швидко зорієнтуватися безпосередньо в магазині або при отриманні доставки. На практиці все відбувається поспіхом, і легко впустити деталі, які потім обернуться проблемами. Важливо не тільки знайти дату, а й переконатися, що вона справді відповідає заявленій. Такий міні-чек перед купівлею допомагає уникнути неприємних сюрпризів і обрати дійсно свіжу батарею:

огляньте корпус: дата найчастіше вибита зверху або збоку, а не на наклейці

знайдіть виробничий код, а не логістичний чи складський

порівняйте кілька АКБ однієї моделі — дати можуть відрізнятися

уточніть у продавця розшифровку коду, якщо є сумніви

перевірте відсутність слідів окислення або тривалого зберігання

Такий підхід займає лише пару хвилин, але дає впевненість у покупці. У результаті ви отримуєте не просто новий акумулятор, а дійсно свіжий і готовий до повноцінної роботи.

Специфіка експлуатації у Львові

Клімат Львівщини додає свої вимоги до акумуляторів. Часті перепади температури, висока вологість та короткі поїздки створюють додаткове навантаження на батарею. Навіть нова АКБ може швидше втрачати ресурс, якщо вона вже частково деградувала на складі. Саме тому важлива максимальна «свіжість»:

підвищена вологість прискорює корозію внутрішніх елементів

короткі поїздки не дають АКБ повністю зарядитися

зимові температури вимагають високого пускового струму

міський режим експлуатації збільшує навантаження на батарею

тривалі простої автомобіля посилюють саморозряд

Для таких умов оптимально обирати акумулятор, вироблений не більше 6 місяців тому. Це гарантує, що він збереже заявлені характеристики.

Гарантії якості WeFix Auto

Коли немає бажання розбиратися в кодах і ризикувати, на допомогу приходить перевірений постачальник. На сайті aku.lviv.ua від WeFix Auto представлений широкий асортимент акумуляторів: від Bosch та Varta до більш доступних брендів. При цьому ключовий акцент робиться саме на свіжості продукції та правильному підборі. Клієнт отримує не просто батарею, а комплексний сервіс:

підбір за маркою авто, двигуном і типом палива

можливість надіслати фото старої АКБ для точного аналога

вибір за ємністю від 35Ah до 225Ah

наявність AGM та EFB моделей для Start-Stop систем

доставка по всій Україні та консультації фахівців

Магазин на вулиці Зеленій, 147 у Львові працює з акцентом на якість та актуальні партії. Це знижує ризик купівлі «акумуляторного антикваріату» практично до нуля.

Розшифровуємо дату АКБ

Розуміння дати виробництва — це реальний інструмент економії та надійності. Один і той самий акумулятор може служити по-різному залежно від того, скільки він пролежав до купівлі. Перевірка коду або вибір через надійний магазин позбавляють від зайвих ризиків. В умовах львівського клімату свіжість безпосередньо впливає на запуск двигуна та термін служби. Тому грамотний підхід до дати — це не дрібниця, а стратегічне рішення.