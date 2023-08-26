Сладкое можно, но при одном условии: Сергей Лазарев поделился своей диетой

Поклонники 40-летнего Сергея Лазарева узнали, как их кумир поддерживает физическую форму. Для этого у артиста есть диета — не простая, а с подвохом.

Певец регулярно занимается спортом, но одних только упражнений ему мало. Параллельно Лазарев придерживается строгой диеты, которая не разрешает употреблять сахар, макароны, молочные продукты и мучное. На первый взгляд, все стандартно, но от общепринятых правил Сергей все-таки отошел.

В его рационе делается исключение для сладкого. Исполнитель хита «Так красиво» признался, что ест сладости, но только по одному кусочку. Свою тактику артист объясняет просто: ему важно обмануть мозг.

«Мозг поймет, что вы это съели и все. И вы, с одной стороны, сладкого много не съедите. И с другой стороны — себя удовлетворите», — поделился Сергей в интервью порталу «Утро.ру».

Главное, не допускать приступов переедания. Причин у привычки может быть много: от депрессии до банального недосыпа. Врач-диетолог Наталия Гридина рассказала, как разумно ограничивать себя в еде и не срываться.

Ранее диетолог Ева Хамфрис проанализировала диеты известных спортсменов. Рацион Лионеля Месси оказался по всем параметрам идеальным — узнайте, что в него входит.

Источник фото: соцсети Сергея Лазарева.