Описание приготовления:
Готовится запеканка просто и относительно быстро, особенно если у вас остались отварные макароны от прошлого обеда или ужина. Макароны берите любые, только не очень мелкие. Мясо тоже подойдет любое. Удачи в приготовлении!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Макароны 250 Грамм
- Мясо отварное 300 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Молоко 100 Миллилитров
- Яйца 2 Штуки
- Сыр 70 Грамм (твердый)
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
235 ккал
Калорийность
13 г
Белки
11 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Запеканка из макарон по-флотски»
Подготовьте ингредиенты для приготовления запеканки из макарон по-флотски.
Отварите макароны. Для этого вскипятите воду, посолите по вкусу и выложите макароны, перемешайте. Варите до готовности. После откиньте на дуршлаг.
Репчатый лук мелко нарежьте и поджарьте в растительном масле до золотистого цвета.
Вареное мясо измельчите в блендере или мясорубке. Добавьте к макаронам мясо и жареный лук.
Посолите и поперчите, перемешайте.
В миску разбейте яйца, налейте молоко.
Заливку посолите и немного взбейте.
Макароны по-флотски выложите в форму для запекания. Залейте смесью яиц и молока. Отправьте в духовку.
Готовьте запеканку в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 15-20 минут. После достаньте и посыпьте тертым сыром. Поставьте опять в духовку на несколько минут, пока сыр не расплавится.
Запеканка из макарон по-флотски готова. Подавайте к столу в горячем виде.