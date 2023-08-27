Описание приготовления:

Готовится запеканка просто и относительно быстро, особенно если у вас остались отварные макароны от прошлого обеда или ужина. Макароны берите любые, только не очень мелкие. Мясо тоже подойдет любое. Удачи в приготовлении!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Макароны 250 Грамм

Мясо отварное 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Молоко 100 Миллилитров

Яйца 2 Штуки

Сыр 70 Грамм (твердый)

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

235 ккал

Калорийность

13 г

Белки

11 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеканка из макарон по-флотски»

Подготовьте ингредиенты для приготовления запеканки из макарон по-флотски.

Отварите макароны. Для этого вскипятите воду, посолите по вкусу и выложите макароны, перемешайте. Варите до готовности. После откиньте на дуршлаг.

Репчатый лук мелко нарежьте и поджарьте в растительном масле до золотистого цвета.

Вареное мясо измельчите в блендере или мясорубке. Добавьте к макаронам мясо и жареный лук.

Посолите и поперчите, перемешайте.

В миску разбейте яйца, налейте молоко.

Заливку посолите и немного взбейте.

Макароны по-флотски выложите в форму для запекания. Залейте смесью яиц и молока. Отправьте в духовку.

Готовьте запеканку в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 15-20 минут. После достаньте и посыпьте тертым сыром. Поставьте опять в духовку на несколько минут, пока сыр не расплавится.

Запеканка из макарон по-флотски готова. Подавайте к столу в горячем виде.