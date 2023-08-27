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Запеканка из макарон по-флотски

На чтение: 2 минуты
Запеканка из макарон по-флотски

Описание приготовления:

Готовится запеканка просто и относительно быстро, особенно если у вас остались отварные макароны от прошлого обеда или ужина. Макароны берите любые, только не очень мелкие. Мясо тоже подойдет любое. Удачи в приготовлении!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Макароны 250 Грамм
  • Мясо отварное 300 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Молоко 100 Миллилитров
  • Яйца 2 Штуки
  • Сыр 70 Грамм (твердый)
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

235 ккал

Калорийность

13 г

Белки

11 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеканка из макарон по-флотски»

Запеканка из макарон по-флотски

Подготовьте ингредиенты для приготовления запеканки из макарон по-флотски.

Запеканка из макарон по-флотски

Отварите макароны. Для этого вскипятите воду, посолите по вкусу и выложите макароны, перемешайте. Варите до готовности. После откиньте на дуршлаг.

Запеканка из макарон по-флотски

Репчатый лук мелко нарежьте и поджарьте в растительном масле до золотистого цвета.

Запеканка из макарон по-флотски

Вареное мясо измельчите в блендере или мясорубке. Добавьте к макаронам мясо и жареный лук.

Запеканка из макарон по-флотски

Посолите и поперчите, перемешайте.

Запеканка из макарон по-флотски

В миску разбейте яйца, налейте молоко.

Запеканка из макарон по-флотски

Заливку посолите и немного взбейте.

Запеканка из макарон по-флотски

Макароны по-флотски выложите в форму для запекания. Залейте смесью яиц и молока. Отправьте в духовку.

Запеканка из макарон по-флотски

Готовьте запеканку в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 15-20 минут. После достаньте и посыпьте тертым сыром. Поставьте опять в духовку на несколько минут, пока сыр не расплавится.

Запеканка из макарон по-флотски

Запеканка из макарон по-флотски готова. Подавайте к столу в горячем виде.

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