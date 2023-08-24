Салаты с курицей — это закуски, которые могут быть и праздничными, и повседневными. В подборке собраны различные варианты. Есть рецепты подороже, а есть и попроще. Приготовление салатов не составит труда. Сварить курицу сможет любой, а остальные шаги элементарны. Сборка вкуснейших салатов – занимательный процесс, в котором могут помочь дети.

Салат с курицей и ананасами

Салат с курицей и ананасами украсит любое застолье. Доступные продукты прекрасно гармонируют. Попробовав однажды, ни один праздник не обойдется без такого угощения. Блюдо готовится без особых хлопот. Пока варится курица и яйца, не теряя времени займемся остальной нарезкой.

Ингредиенты –+6 порц.

Яйцо куриное 3 шт.

Сыр полутвердый 150 гр.

Ананас консервированный 200 гр.

Бедра куриные 270 гр. (филе)

Кедровые орехи 50 гр. (или грецкие)

Майонез 4 ст.л.

Шаги 30 мин.

Вкусный салат с курицей готовится очень просто. Подготавливаем продукты. Отвариваем яйца до состояния “вкрутую”. Курицу варим, не забывая подсолить воду. Сваренное мясо остужаем. Мякоть бедра можно заменить филе. Измельчаем курицу. На блюдо устанавливаем кольцо и размещаем в центре стакан. Формируем куриный слой. Яйца остужаем и очищаем от скорлупы. Разделив их на желтки и белки, трем белки на мелкой терке. Равномерно присыпаем белками курицу. Пропитываем майонезом. Присыпаем кедровыми орешками, оставив немного для декора. При желании заменяем их грецкими орехами. Для более яркого вкуса подсушиваем ядра орехов на сухой сковородке. Измельчаем желтки и посыпаем следующим слоем. Промазываем майонезом. Откупорив консервированные ананасы и слив сок, нарезаем фрукты кубиками. Оставляем несколько колечек для декора. Засыпаем ананасы ровным слоем и пропитываем майонезом. Измельчаем теркой сыр. Распределяем сырную стружку следующим слоем и разравниваем. Блюдо затягиваем пленкой и переносим в холод на ночь. Спустя время достаем блюдо, снимаем пленку, аккуратно вытаскиваем стакан и убираем кольцо, проведя ножом по бортикам. Декорируем закуску ананасом и кедровыми орешками. Салат с курицей готов! Приятного аппетита!

Простой и вкусный салат с курицей и грибами

Простой и вкусный салат с курицей и грибами станет фаворитом среди слоеных салатов. Закуска подходит для праздничного меню и будничного рациона. Грибы используем любые. Пропитавшийся салат практически тает во рту. Все компоненты великолепно гармонируют, превращая закуску в гастрономический шедевр.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яйца куриные – 6 шт.

Сыр твердый – 250 гр.

Грибы свежие/замороженные – 250 гр.

Куриное филе – 1-2 шт.

Орехи грецкие – 200 гр.

Майонез – 300-400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомившись с описанием, достаем продукты.

Шаг 2. Очистив луковицы, нарезаем полукольцами.

Шаг 3. Отвариваем куриное филе и даем после варки остыть.

Шаг 4. Обрабатываем или размораживаем грибы. Можно использовать разные. Нарезаем удобными сегментами. Нагреваем растительное масло и жарим грибы с луком четверть часа. Сдабриваем тремя ложками майонеза. Тушим 5 минут.

Шаг 5. Отвариваем яйца. Чтобы добиться состояния “вкрутую”, понадобится не меньше 10 минут. Затем помещаем в ледяную воду и освобождаем от скорлупы.

Шаг 6. Охладив куриное филе, нарезаем кубиками.

Шаг 7. На блюдо для сборки укладываем курицу и пропитываем майонезом.

Шаг 8. Перебираем грецкие орехи от перегородок, осматриваем, чтобы не попались осколки скорлупы. Орехи мелко рубим. Посыпаем следующим слоем.

Шаг 9. Остывшие и очищенные яйца натираем на терке.

Шаг 10. Распределяем яичную стружку и промазываем майонезом.

Шаг 11. Укладываем обжарку из грибов и лука. Слои осторожно подсаливаем, если это необходимо – сыр и майонезная пропитка содержат достаточно соли.

Шаг 12. Трем на терке сыр.

Шаг 13. Присыпаем завершающим слоем. При желании пропитываем майонезом. Украшаем и даем постоять в холоде. Приятного аппетита!

Классический салат Цезарь с курицей

Классический салат Цезарь с курицей выходит необыкновенно аппетитным и исполняется легко. Количество ингредиентов может испугать, но при ознакомлении с рецептом, страх развеется. Блюдо покорит всех без исключения своей вкуснотой. Салат украсит собой любое событие.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Яйца куриные – 1 шт.

Сыр твердый – 70 гр.

Помидоры черри – 200 гр.

Куриное филе – 350 гр.

Салат – 100 гр.

Масло оливковое – 2 ч.л.

Батон – 150 гр.

Масло растительное – 150 мл.

Мед – 1 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Горчица – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Каперсы – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Смесь итальянских трав – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Куриное филе промываем и вытираем насухо.

Шаг 2. Солим птицу, сдабриваем чайной ложкой горчицы, меда и оливкового масла. Перчим. Втираем ингредиенты, даем промариноваться в течение получаса, запаковав пленкой и убрав в холод.

Шаг 3. Батон нарезаем квадратиками одного размера, при желании обрезав корки. Подойдет и белый хлеб.

Шаг 4. Посыпаем хлеб ароматными травами и солью. Сбрызгиваем оливковым маслом. Размешав, помещаем в прогретый духовой шкаф и подсушиваем при 180 градусах около 10 минут. Перемешиваем время от времени и следим, чтобы сухари не подгорели.

Шаг 5. Растительное масло и яйцо достаем заранее и согреваем на рабочем столе до комнатной температуры. В стакан наливаем масло, солим, приправляем сахарным песком, горчицей, лимонным соком и мелко порубленным чесноком. Разбиваем яйцо. Важно, чтобы желток был целым.

Шаг 6. Накрываем желток погружным прибором. Взбиваем, не поднимая его. Когда масса станет густой, поднимая и опуская блендер, взбиваем еще пару минут. Постояв, соус приобретет густую консистенцию.

Шаг 7. Мелко рубим каперсы и трем на терке сыр (в идеале пармезан). Продукты объединяем с соусом. Перемешав, проверяем всего ли хватает и регулируем вкус при необходимости.

Шаг 8. Достаем замаринованное куриное филе. Ставим сковородку на конфорку и нагреваем с растительным маслом. Выкладываем птицу и жарим по 3 минуты с каждой стороны на максимальной температуре. Если есть сковорода гриль, на филе образуются аппетитные полоски.

Шаг 9. Поджаренное куриное филе укладываем на фольгу и пропитываем сливочным маслом. Упаковываем в фольгу. Помещаем в горячую духовку и при 160 градусах доводим до готовности 5-7 минут.

Шаг 10. Курицу нарезаем ломтиками по диагонали, соблюдая одинаковую толщину при нарезке. Для этого вооружаемся хорошо заточенным ножом.

Шаг 11. Блюдо промазываем соусом. Укладываем вымытые и просушенные салатные листья. При необходимости предварительно рвем их.

Шаг 12. Помидоры черри промываем и делим пополам. Удаляем плодоножки, кладем на салат.

Шаг 13. Распределяем курицу и тонкие сырные ломтики, для удобства используем экономку. Сдабриваем соусом и посыпаем сухариками. Дополняем каперсами. Перед подачей объединяем ингредиенты. Приятного аппетита!

Салат с копченой курицей, корейской морковью и кукурузой

Салат с копченой курицей, корейской морковью и кукурузой элементарная и не затратная по времени закуска, приготовление которой осилит даже ребенок. Преимущество салата в том, что продукты не требуют дополнительной подготовки. Останется только лишь смешать их и восхитительная закуска на столе. Выглядит салат ярко и привлекает своими ароматами. Все, кто пробует изумительное угощение, пребывают в восторге.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Копченая курица – 600 гр.

Морковь по-корейски – 250 гр.

Кукуруза консервированная – маленькая баночка.

Сухарики со вкусом сыра – 1 пачка.

Майонез – 150 гр.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С копченой курицы снимаем кожу и вынимаем косточки. Мясистую часть режем кубиком. Подойдет грудка, бедрышки или голени. Высыпаем в миску для сборки салата.

Шаг 2. Откупорив небольшую банку кукурузы, зерна процеживаем через сито и отправляем к курице.

Шаг 3. Готовую корейскую морковку для удобства режем на части и перекладываем к остальным ингредиентам. У меня домашнего приготовления, но и магазинная вполне подойдет.

Шаг 4. Заправляем майонезом и хорошенько вымешиваем. Майонеза много класть не нужно, морковка даст свою сочность.

Шаг 5. Засыпаем сухарики. Можно использовать покупные или подсушить хлеб самостоятельно.

Шаг 6. Размешав, сразу подаем, чтобы сухарики не размякли и не превратились в кашу, потеряв хрусткость. При желании дополняем рубленым укропом. Приятного аппетита!

Салат с курицей, сыром и яйцом

Салат с курицей, сыром и яйцом готовится максимально быстро. Сварив курицу заранее, сборка салата займет еще меньше времени. Для низкокалорийной версии применяем майонез и сыр низкой жирности. Если магазинный майонез не нравится, готовим его самостоятельно, смешав натуральный йогурт со специями.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Куриное мясо – 300 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Яйца куриные – 2 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим курицу привычным способом. Это может быть грудка или мякоть бедра. Не забываем посолить воду. Пока варится курица, отвариваем яйца. Остудив, нарезаем на кусочки и пересыпаем в миску куриное мясо. Прослаиваем майонезной сеточкой.

Шаг 2. Приготовленные яйца остужаем, погрузив в ледяную воду. Очищаем скорлупу. Разделяем на белки и желтки. Белки крупно трем и присыпаем куриное мясо. Подсаливаем и пропитываем соусом.

Шаг 3. Сыр натираем на терке и распределяем по белковому слою.

Шаг 4. Делаем сеточку из майонеза.

Шаг 5. Мелко натираем на терке яичные желтки и распределяем завершающим слоем.

Шаг 6. По своему усмотрению украшаем перьями лука. Приятного аппетита!

Вкусный салат с куриной грудкой, черносливом и грецкими орехами

Вкусный салат с куриной грудкой, черносливом и грецкими орехами – хороший вариант для праздничного стола. Салат собирается слоями, что делает его внешний вид более презентабельным. Закуску обязательно нужно оставить в холодильнике пропитаться, так получится вкуснее и салат будет более нежным.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 гр.

Майонез – 350 гр.

Шампиньоны – 500 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Чернослив – 150 гр.

Орехи грецкие – 100 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Орехи перебираем, чтобы не попали осколки скорлупы и перегородки. Пробуем, чтобы не было прелых ядер.

Шаг 2. Опускаем промытое куриное филе в кастрюлю с водой, поместив на огонь, дожидаемся закипания. Снимаем пену и минимизируем пламя. Варим 25 минут.

Шаг 3. Перебираем чернослив и заливаем кипящей водой. Продержав 3 минуты, ополаскиваем в холодной воде и обсушиваем.

Шаг 4. Очистив лук, промываем и мелко рубим.

Шаг 5. Быстро ополаскиваем шампиньоны, обтираем от влаги и мелко-мелко нарезаем.

Шаг 6. Прогреваем сковородку с растительным маслом и поджариваем грибы с луком до легкой румяности, пока не выпарится жидкость. Приправляем солью и перцем. Размешиваем.

Шаг 7. Сваренное и остывшее куриное мясо рубим кубиками.

Шаг 8. Раскладываем по блюду ровным слоем. При необходимости подсаливаем.

Шаг 9. Пропитываем майонезом.

Шаг 10. Нарезаем чернослив и распределяем поверх мясного слоя.

Шаг 11. Пропитываем майонезом.

Шаг 12. Крупно натираем на терке сыр.

Шаг 13. Рассыпаем ровным слоем сырную стружку.

Шаг 14. Прослаиваем майонезом.

Шаг 15. Формируем грибной слой.

Шаг 16. Рубим грецкие орехи.

Шаг 17. Присыпаем ореховой крошкой салат. По желанию орехи можно подсушить на сковородке без масла.

Шаг 18. Перемещаем салат в холод настояться, предварительно затянув пищевой пленкой, чтобы салат не впитал в себя запахи из холодильника.

Шаг 19. Пропитавшийся салат презентуем гостям. Приятного аппетита!

Салат с курицей и консервированной фасолью

Салат с курицей и консервированной фасолью получается достаточно сытным и вполне заменяет сбалансированное блюдо. Для реализации рецепта понадобятся доступные и недорогостоящие ингредиенты. В качестве заправки кладем сметану или майонез. Чеснок и орехи придают закуске некую особенность и индивидуальность

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Фасоль красная консервированная – 450 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Ядра грецких орехов – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты, ознакомившись с описанием. Откупорив фасоль, процеживаем через сито. Обмываем курицу под проточной водой.

Шаг 2. Включаем плиту. Набрав в кастрюлю воду, помещаем ее на плиту и доводим до кипения. Опускаем курицу. Закипятив, убираем пенку. Солим и готовим в течение 20 минут.

Шаг 3. Перебрав грецкие ядра от мусора, измельчаем, но не в крошку, оставляя кусочки.

Шаг 4. Очистив чеснок, крошим острым ножом.

Шаг 5. Сваренную птицу остужаем и разбираем на кусочки или нарезаем кубиками.

Шаг 6. Продукты объединяем в емкости.

Шаг 7. Заправляем сметаной, добавляем соль и перец, опираясь на свои вкусовые предпочтения. Если калорийность закуски неважна, берем жирную сметану. Для низкокалорийной версии применяем продукт с низким содержанием жира или заменяем натуральным йогуртом.

Шаг 8. Размешиваем содержимое салатника.

Шаг 9. Сервируем закуску в общем салатнике или распределяем по порциям. Приятного аппетита!

Салат с курицей, сыром и помидорами

Салат с курицей, сыром и помидорами выглядит привлекательно и подходит для семейных ужинов или праздничных застолий. Помидоры дают излишнюю жидкость, поэтому салат следует собирать перед самой подачей или вынимать сердцевину с семенами. Аппетитный салат готовится еще быстрее, если отварить курицу заранее.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2-3 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Помидоры – 2-3 шт.

Куриное филе – 300 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Майонез/сметана – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы не терять время, пока будем заниматься курицей, включаем духовку на температурном переключателе установив 180°С. Промытое и обсушенное куриное филе сдабриваем солью, перцем и при необходимости другими пряностями. Втерев специи, укладываем мясо в форму для запекания. Запечатав фольгой, помещаем в нагретую духовку и запекаем 30 минут.

Шаг 2. Куриное мясо остужаем, нарезаем или разбираем на волокна. Птицу можно обжарить на сковороде или отварить по желанию.

Шаг 3. Отвариваем яйца, после остывания избавляемся от скорлупы и мелко крошим.

Шаг 4. Сыр крупно натираем на терке.

Шаг 5. Промытые томаты режем кубиками.

Шаг 6. Подготовленные компоненты соединяем в салатнице. Выдавливаем чесночные дольки и сдабриваем майонезом или заменяем сметаной. Размешиваем.

Шаг 7. Снимаем пробу и балансируем вкус, если того требует ситуация. Распределяем салат по порциям и дегустируем. Приятного аппетита!

Салат с куриной грудкой и пекинской капустой

Салат с куриной грудкой и пекинской капустой – вкуснейший и сытный салат на каждый день. Блюдо готовится достаточно легко. В качестве заправки в рецепте используется майонез, который при желании можно заменить сметаной или натуральным йогуртом. Такой салат лучше не оставлять в холодильнике, поэтому рекомендую готовить в таком количестве, чтобы сразу съесть.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Филе куриное – 150 гр.

Капуста пекинская – 300 гр.

Огурцы – 125 гр.

Помидоры – 200 гр.

Майонез/сметана – 2 ст.л.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Доводим воду до кипения, поместив кастрюлю на среднем огне. Опускаем предварительно промытую курицу. Вскипятив, удаляем пену, уменьшаем пламя и варим курицу привычным способом. Сваренную курицу оставляем в бульоне до остывания. Бульон процеживаем и используем для супов или замораживаем.

Шаг 3. С пекинской капусты снимаем подвядшие листья. Пекинку измельчаем полосками.

Шаг 4. Промытые помидоры обсушиваем. Удаляем плодоножку, нарезаем дольками.

Шаг 5. Промываем огурцы, обтираем насухо и нарезаем брусочками.

Шаг 6. Отвариваем яйца “вкрутую”. Помещаем в ледяную воду и удаляем скорлупу. Крошим кубиком.

Шаг 7. Остывшее куриное мясо режем кубиками.

Шаг 8. Объединяем компоненты в салатнике. Ополоснув укроп, мелко рубим и добавляем к содержимому салатника.

Шаг 9. Сдабриваем майонезом. Солим и перчим. Размешиваем.

Шаг 10. Перекладываем в блюдо для подачи. Приятного аппетита!

Салат Тиффани с курицей и виноградом

Салат Тиффани с курицей и виноградом выглядит очень презентабельно. Закуска идеально подходит для важных мероприятий и праздничных событий. Для декора выбираем крупный виноград без косточек. Пармезан в рецепте при желании заменяем любым твердым сыром. Вкуснейший салат будет по душе многим.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Яйца куриные – 3 шт.

Сыр пармезан – 150 гр.

Темный виноград – 400 гр.

Куриное филе – 400 гр.

Орехи грецкие – 65 гр.

Майонез легкий – 100 гр.

Карри – 2 ч.л.

Лимон – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Промытое куриное филе разрезаем на кусочки и поливаем лимонным соком. Пока птица маринуется, займемся другими продуктами.

Шаг 3. Ядра грецких орехов крошим не слишком мелко. Если орехи не из пачки, а развесные, рекомендую перебрать их, чтобы не попались перегородки и осколки от скорлупы. Сваренные “вкрутую” яйца и сыр крупно натираем на терке.

Шаг 4. На сковородке с растительным маслом поджариваем замаринованную птицу до золотистости. Приправляем карри и размешиваем. Прикрыв, томим 5 минут и перекладываем в дуршлаг, чтобы избавиться от влаги.

Шаг 5. Мясо распределяем по блюду, формируя виноградную гроздь. Пропитываем майонезом и присыпаем рублеными орешками.

Шаг 6. Укладываем яйца и пропитываем соусом. Присыпав орехами, распределяем сырную стружку. Промазываем провансалем и снова присыпаем ореховой крошкой. Промазываем майонезом. Вымытые виноградины разрезаем вдоль и укладываем, как показано на фото.

Шаг 7. Декорируем веточкой зелени. Даем пропитаться и удивляем гостей восхитительной закуской. Сочетание сладости от винограда с приправленной курицей и другими составляющими просто невероятное. Приятного аппетита!