Вкуснятина к чаю за 15 минут. Рецепт из ресторана: гораздо лучше тортов и пирожных

Творожные десерты набирают популярность с каждым годом. Вероятно, такая положительная статистика связана с тем, что люди стали больше следить за своим питанием. Намного лучше употреблять в пищу творожные продукты, нежели вредную выпечку в сомнительных пекарнях и магазинах.
По этой причине кондитеры делают упор на десерты из творога. Как правило, это чизкейки и желе. Однако, иногда встречаются десерты более поразительные и вкусные. Стоит рассказать про один из таких творожных десертов.
Ингредиенты для творожного десерта:
- творог — 600 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 130 г;
- сметана — 200 г;
- молоко — 200 мл;
- манная крупа — 60 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — 8 г;
- вишня — 120 г;
- фисташки — 30 г.
Приготовление творожного десерта:
В миске соединяем творог с сахаром и ванилином, солью, манной крупой. Выкладываем к смеси сметану, разбиваем яйца, вливаем молоко.
Погружным блендером взбиваем творожную массу до состояния крема. Смазываем форму 24х11 см сливочным маслом, слегка посыпаем мукой.
Выливаем в форму тесто, выкладываем на поверхность вишню.
Посыпаем верхушку десерта крошкой из фисташек. Выпекаем в духовке при 180 градусах 35 минут.
Оставляем десерт остыть примерно на полчаса.
Вместо вишни и фисташек можно использовать другие фрукты, ягоды и орехи.