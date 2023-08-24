Вкуснятина к чаю за 15 минут. Рецепт из ресторана: гораздо лучше тортов и пирожных

Творожные десерты набирают популярность с каждым годом. Вероятно, такая положительная статистика связана с тем, что люди стали больше следить за своим питанием. Намного лучше употреблять в пищу творожные продукты, нежели вредную выпечку в сомнительных пекарнях и магазинах.

По этой причине кондитеры делают упор на десерты из творога. Как правило, это чизкейки и желе. Однако, иногда встречаются десерты более поразительные и вкусные. Стоит рассказать про один из таких творожных десертов.

Ингредиенты для творожного десерта:

творог — 600 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 130 г;

сметана — 200 г;

молоко — 200 мл;

манная крупа — 60 г;

соль — щепотка;

ванилин — 8 г;

вишня — 120 г;

фисташки — 30 г.

Приготовление творожного десерта:

В миске соединяем творог с сахаром и ванилином, солью, манной крупой. Выкладываем к смеси сметану, разбиваем яйца, вливаем молоко.

Погружным блендером взбиваем творожную массу до состояния крема. Смазываем форму 24х11 см сливочным маслом, слегка посыпаем мукой.

Выливаем в форму тесто, выкладываем на поверхность вишню.

Посыпаем верхушку десерта крошкой из фисташек. Выпекаем в духовке при 180 градусах 35 минут.

Оставляем десерт остыть примерно на полчаса.

Вместо вишни и фисташек можно использовать другие фрукты, ягоды и орехи.